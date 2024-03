Phó Chủ tịch HSG tiếp tục không bán được 1,5 triệu cổ phiếu như đăng ký

Trần Ngọc Chu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Theo đó, ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch HĐQT thường trực – Điều hành đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG, nhằm thu xếp tài chính cá nhân. Nếu thành công, ông này sẽ giảm sở hữu từ 1.781.147 cổ phiếu (0,29% vốn điều lệ), xuống 281.147 cổ phiếu (0,046% vốn điều lệ), thời gian thực hiện từ ngày 7/3 đến ngày 5/4

Trước đó, từ ngày 1/2 đến 1/3, ông Trần Ngọc Chu đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG nhưng không giao dịch, lý do được đưa ra do điều kiện thị trường không phù hợp.

Theo dữ liệu trên HOSE, từ ngày 26/10/2023 đến ngày 4/3/2024, cổ phiếu HSG đã tăng 41,3%, từ 16.600 đồng lên 23.450 đồng/cổ phiếu.

Được biết, HSG đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 18/3/2024, Đại hội dự kiến tổ chức tại TP.HCM.

Kết thúc NĐTC 2022 –2023, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận sản lượng tiêu thụ đạt 1.433.830 tần, bằng 94% kế hoạch (1.520.000 tấn); tổng doanh thu đạt 31.651 tỷ đồng bằng 93% kế hoạch (34.000 tỷ), và giảm 36,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 30 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch (100 tỷ đồng) và giảm 88% so với cùng kỳ. HSG cho biết, những bất lợi của thị trường đã tạo ra nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản. Trong đó, kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Về cổ tức, HĐQT HSG trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức cho niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

Chốt phiên ngày 4/3, giá cổ phiếu này HSG tăng 1,74% lên 23.450 đồng/cp và đang ở vùng đỉnh 2 năm.