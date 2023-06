Quỹ Dragon Capital mua vào 2,5 triệu cổ phiếu và quay lại làm cổ đông lớn của HSG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Cụ thể, ngày 12/6, nhóm Dragon Capital vừa mua vào 2,5 triệu cổ phiếu HSG để nâng sở hữu từ 4,79% lên 5,2% vốn điều lệ - trong đó, quỹ thành viên Amersham Industries Limited mua 500.000 cổ phiếu; HaNoi Investments Holdings Limited mua 1.500.000 cổ phiếu; Vietnam Enterprise Investment Limited mua 500.000 cổ phiếu.

Theo đó, Dragon Capital đã quay lại làm cổ đông lớn tại Hoa Sen từ ngày 14/6. Trước đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng 1,75 triệu cổ phiếu HSG của trong phiên 25/5.

Được biết, HSG thông báo phát hành gần 18 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021-2022 với tỷ lệ 100:3. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 27/6. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 30/9/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Mới đây, HSG báo cáo doanh thu đạt 7 nghìn tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ & giảm 12% so với quý trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS là 251 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ trong quý 2 năm tài chính 2023 so với khoản lỗ ròng 680 tỷ đồng trong quý 1/2023.

Lợi nhuận của HSG đảo chiều trong quý 2/2023 chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho trị giá 466 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên 12,9% trong quý 2/2023 so với 2,0% trong quý 1/2023 và 11,3% trong quý 2/2022. Khoản dự phòng hàng tồn kho của HSG đã giảm xuống còn 186 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023 từ 652 tỷ đồng (27,6 triệu USD) vào cuối quý 1/2023.

Trong nửa đầu năm tài chính 2023, HSG báo cáo doanh thu đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ và lỗ ròng 430 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS là 873 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính 2022.

Theo VCSC, do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của HSG thấp hơn so với kỳ vọng của VCSC và VCSC cho rằng sẽ có rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của VCSC như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất, ngày 22/02/2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trên thị trường, từ đầu tháng 6/2023 đến nay, HSG đã tăng 8% lên 16.550 đồng/cp.