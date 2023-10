Thị giá tăng 150%, em rể Chủ tịch HSG đã bán thành công 1,74% vốn

Nguyễn Văn Chiến báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Cụ thể: từ ngày 14/9 đến ngày 5/10, ông Nguyễn Văn Chiến vừa bán ra toàn bộ 10.726.794 cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 1,74% vốn điều lệ, xuống còn 0% vốn điều lệ theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thoả thuận.

Được biết, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen là anh vợ của ông Nguyễn Văn Chiến.

Nếu thống kê từ ngày 14/9 đến ngày 5/10, giá cổ phiếu HSG chốt phiên ngày 14/9 là 21.300 đồng/cổ phiếu và đến ngày 5/10 thì gòm còn 18.350 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ước tính ông Chiến đã thu về số tiền từ khoảng 196,8 tỷ đồng đến khoảng 248,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu tính từ mức giá thấp nhất từ giữa tháng 11/2022 là 7.350 đồng/cổ phiếu lên 18.350 đồng (chốt phiên ngày 5/10) thì tương ứng tăng 150%.

Trước đó, Kế toán trưởng là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã bán 6.000 cổ phiếu HSG vào ngày 13/9 và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 478.000 cổ phiếu, chiếm 0,077%

Ngoài ra, ông Đinh Viết Duy, thành viên HĐQT vừa bán ra 24.500 cổ phiếu HSG để giảm sở hữu từ 37.212 cổ phiếu (0,006% vốn điều lệ), về 12.712 cổ phiếu (0,002% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 4/8 đến ngày 30/8.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3 NĐTC 2022-2023 HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,645 tỷ đồng (-29% so với cùng kỳ), lợi nhuận gộp đạt 892 tỷ đồng (-44% so với cùng kỳ). Sau khi trừ hết tất cả chi phí, lợi nhuận ròng còn lại chỉ khoảng 14 tỷ đồng (-95% so với cùng kỳ) và (-95% so với cùng quý). Biên lợi

nhuận gộp theo đó cũng chỉ còn 10.1% (giảm 2.8 điểm % so với quý trước) do giá bán nội địa và xuất khẩu đều giảm.

KBSV kỳ vọng sản lượng tiêu thụ nội địa của HSG sẽ có sự phục hồi đáng kể từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024 với các nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất và xây dựng trong nước. Bên cạnh đó kênh xuất khẩu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ tập khách hàng rộng khắp và giá bán cạnh tranh hơn so với giá bán của thị trường Mỹ và EU.

Với việc giá HRC liên duy trì mức nền thấp liên tục trong thời gian dài từ giữa năm 2022 sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp sản xuất thép gia tăng nhập nguyên vật liệu ở mức giá thấp, giúp cải thiện Biên lợi nhuận gộp khi giá bán các sản phẩm thép và tôn mạ tăng trở lại.

Qua đó, dựa trên những triển vọng về hoạt động kinh doanh cũng như giả định về sản lượng tiêu thụ, của HSG, KBSV đưa ra mức giá mục tiêu cho HSG là 24,700 đồng/cổ phiếu, tương đương upside 34.,% so với mức giá đóng cửa ngày 05/10/2023.