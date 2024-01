Lợi nhuận quý 1 tích cực, Phó Chủ tịch HSG vẫn quyết bán 1,5 triệu cổ phiếu

Trần Ngọc Chu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Theo báo cáo, ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu từ ngày 28/12 đến ngày 26/1/2024 nhưng hết thời gian, ông Này không bán được cổ phiếu nào do thị trường không thuận lợi.

Ngay sau đó, ông Trần Ngọc Chu tiếp tục đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG, mục đích nhằm thu xếp tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/2 đến ngày 1/3/2024 theo phương thức khớp lệnh trên sàn và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Chu sẽ giảm lượng cổ phần nắm giữ từ 1,78 triệu cổ phiếu, chiếm 0,29% xuống còn 281.147 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,046%. Tạm tính theo giá giao dịch hiện tại, ước tính vị Phó Chủ tịch này có thể thu về gần 35 tỷ đồng.

Cùng chiều, Phó Tổng Giám đốc Trực HSG Vũ Văn Thanh cũng vừa đăng ký bán ra 800 nghìn cổ phiếu HSG nhằm thu xếp tài chính cá nhân, thời gian giao dịch từ 29/1 đến 27/2/2024, dự kiến giảm sở hữu xuống còn hơn 6,2 nghìn cổ phiếu (tỷ lệ 0,001%). Ước tính ông Thanh có thể thu về khoảng 19 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch.

HSG mới đây cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 niên độ tài chính (NĐTC) 2023-2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023). Theo đó, quý 1 NĐTC 2023-2024, doanh thu hợp nhất đạt 9.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 103 tỷ đồng, tích cực hơn so với khoản lỗ 680 tỷ của cùng kỳ niên độ trước.

Theo giải trình từ phía HSG, lợi nhuận hợp nhất đạt 103 tỷ, tăng 784 tỷ so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp của công ty tăng, chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay giảm 23 tỷ và chi phí chênh lệch tỷ giá giảm 41 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 29/1, giá cổ phiếu HSG giảm về còn 22.850 đồng/cp.