Quỹ Dragon Capital bán ra 1,75 triệu cổ phiếu và không làm cổ đông lớn của HSG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng 1,75 triệu cổ phiếu HSG của trong phiên giao dịch 25/5 - trong đó, quỹ thành viên Amersham Industries Limited bán 250.000 cổ phiếu; Vietnam Enterprise Investments Limited bán 500.000 cổ phiếu; Wareham Group Limited bán 1 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HSG mà nhóm quỹ ngoại này nắm giữ giảm từ 30,6 triệu cổ phiếu. chiếm 5,1% xuống còn 28,85 triệu cổ phiếu, chiếm 4,8%. Như vậy, Dragon Capital chính thức không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hoa Sen từ ngày 29/5.

Được biết, HOSE vừa bổ sung cổ phiếu HSG vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng niên độ tài chính 2022-2023 là con số âm.

Theo báo cáo, HSG ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 50% xuống, 14.898 tỷ; lợi nhuận gộp giảm 69%; chi phí bán hàng giảm hơn 44%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 139%, tương ứng giảm 1.431 tỷ đồng. Kết quả, HSG ghi nhận lỗ 430 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính 2023, so với mức lãi 872 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính 2022.

Trước đó, Hoa Sen đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023 theo 2 phương án do triển vọng nhu cầu yếu, Cụ thể:



Phương án 1, Hoa Sen dự kiến sản lượng mục tiêu đạt 1,52 triệu tấn, giảm 16% so với sản lượng của niên độ trước, bao gồm 1,4 triệu tấn thành phẩm và 152.000 tấn phụ phẩm. Doanh thu mục tiêu đạt 34.000 tỷ đồng, giảm 32% so với doanh thu đạt được niên độ 2021-2022, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 60%, đạt 100 tỷ đồng.

Phương án 2, Hoa Sen dự kiến sản lượng cải thiện hơn ở mức 1,63 triệu tấn, tương đương giảm 10% so với mức thực hiện ở niên độ trước, bao gồm 1,5 triệu tấn thành phẩm và 130.000 tấn phụ phẩm. Doanh thu mục tiêu niên độ tài chính 2022-2023 dự kiến đạt 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 20%, đạt 300 tỷ đồng.