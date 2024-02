Nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục nâng sở hữu lên 12,2% vốn tại HSG

Trương Ngọc Phượng báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm NĐTNN là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital báo cáo đã mua thêm 2,8 triệu cổ phiếu HSG. Sau giao dịch quỹ ngoại này nâng sở hữu từ 11,81%, lên 12,27% vốn điều lệ tại HSG, tương ứng 75,55 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện trong ngày 30/1.

Trong đó, các quỹ thành viên thực hiện giao dịch là Quỹ Amersham Industries Limited mua 2,5 triệu cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 500.000 cổ phiếu; Còn KB Vietnam Focus Balanced Fund bán ra 100.000 cổ phiếu; và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) lại bán ra 100.000 cổ phiếu HSG.





Mới đây ngày 26/1, một quỹ thành viên thuộc nhóm Dragon Capital là Amersham Industries Limited đã mua vào 3 triệu cổ phiếu HSG.

Trước đó, vào tháng 3/2023, nhóm này chính thức trở thành trở thành cổ đông lớn tại HSG sau khi 2 quỹ thành viên mua vào 1,1 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch HĐQT thường trực - Điều hành đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG để giảm sở hữu từ 1.781.147 cổ phiếu, chiếm 0,29% vốn điều lệ, xuống 281.147 cổ phiếu, chiếm 0,046% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/2 đến ngày 1/3/2024.

Trước đó, ông Vũ Văn Thanh, Phó tổng giám đốc thường trực đăng ký bán ra 800.000 cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 806.202 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ, về 6.202 cổ phiếu, chiếm 0,001% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/1 đến ngày 27/2.

Về kết quả kinh doanh HSG mới đây cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 niên độ tài chính (NĐTC) 2023-2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023).



Theo đó, quý 1 NĐTC 2023-2024, doanh thu hợp nhất đạt 9.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 103 tỷ đồng, tích cực hơn so với khoản lỗ 680 tỷ của cùng kỳ niên độ trước.

Theo giải trình từ phía HSG, lợi nhuận hợp nhất đạt 103 tỷ, tăng 784 tỷ so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp của công ty tăng, chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay giảm 23 tỷ và chi phí chênh lệch tỷ giá giảm 41 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 5/2, giá cổ phiếu HSG tăng nhẹ lên 23.100 đồng/cp, tăng hơn 64% trong 1 năm qua.