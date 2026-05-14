Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp

Chính phủ cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026.

Diễn đàn VCF 2026 đã trở thành diễn đàn thường niên có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp.

Vietnam Connect Forum - VCF 2026 với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”. Đây là dịp để đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng thảo luận các giải pháp thu hút FDI chất lượng cao, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tạo sức bật cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, Diễn đàn cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp các khuyến nghị chính sách có giá trị, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn mới.