Vietnam Connect Forum 2026: Điểm kết nối các khu vực kinh tế

Tới dự Diễn đàn có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương; các Ủy ban của Quốc hội. Cùng sự tham dự của hơn 300 lãnh đạo các Hiệp hội xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp FDI; các hiệp hội ngành hàng; các tập đoàn doanh nghiệp trong nước và các chuyên gia kinh tế, đầu tư, thương mại.

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”, tập trung vào 02 nhóm vấn đề chính: đánh giá cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên; các nhóm giải pháp nhằm phát huy hiệu quả và lan tỏa giá trị của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sang khu vực trong nước, thực thi cam kết chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn VCF.

Điểm nhấn của Diễn đàn VCF năm 2026 là các câu chuyện thực tiễn về liên kết trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phiên Insight Talks đã mang đến 03 câu chuyện liên kết chuỗi giữa doanh ngiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, đó là chuỗi cung ứng các sản phẩm linh kiện điện tử và công nghệ (Intel và Fab9); chuỗi sản xuất của Toyota và chuỗi thức ăn chăn nuôi của De Heus. Thông qua sự chia sẻ, cởi mở của các lãnh đạo doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, nhiều thông điệp đã được thể hiện và có thể trở thành bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Các diễn giả tại Diễn đàn VCF.

Toàn cảnh diễn đàn VCF chiều ngày 13/5/2026.

Phiên thảo luận của Diễn đàn tập trung các vấn đề xoay quanh chủ đề “FDI thế hệ mới và tăng trưởng kinh tế cao, bền vững: Từ thu hút dòng vốn chất lượng cao đến liên kết và hợp lực giữa các khu vực kinh tế” từ chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững, việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất và dài hạn giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước không chỉ có ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.