GS. TS. Hoàng Văn Cường: VCF tăng cường kết nối Chính phủ - Địa phương - Đối tác quốc tế, doanh nghiệp

Hạnh Vân - Minh Quang
14/05/2026, 15:35
Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, GS. TS. Hoàng Văn Cường đánh giá, sự kiện đã mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp FDI, là dịp để các nhà đầu tư nước ngoài cập nhật định hướng chính sách, xu hướng dịch chuyển dòng vốn và các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Diễn đàn cũng mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.
GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, định hướng của Việt Nam là hình thành “thế hệ FDI mới”, không chỉ mang vốn đầu tư mà còn mang theo tri thức, công nghệ và năng lực quản trị hiện đại; đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển.
14:33, 14/05/2026
Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.
Chính phủ cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.
Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam – Vietnam Connect Forum (VCF) năm 2026 dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức đã khai mạc chiều ngày 13/5 tại Hà Nội.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới của thế giới nhưng cũng gặp không ít thách thức, trong đó có vấn đề về mức độ lan tỏa công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn hạn chế.
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 (Golden Dragon Awards 2026) phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy....
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: