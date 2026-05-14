GS. TS. Hoàng Văn Cường: VCF tăng cường kết nối Chính phủ - Địa phương - Đối tác quốc tế, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, GS. TS. Hoàng Văn Cường đánh giá, sự kiện đã mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.

GS. TS. Hoàng Văn Cường phát biểu khai mạc Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026.

Các đại biểu tại Diễn đàn VCF.

Toàn cảnh diễn đàn VCF.

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp FDI, là dịp để các nhà đầu tư nước ngoài cập nhật định hướng chính sách, xu hướng dịch chuyển dòng vốn và các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Diễn đàn cũng mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.

GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, định hướng của Việt Nam là hình thành “thế hệ FDI mới”, không chỉ mang vốn đầu tư mà còn mang theo tri thức, công nghệ và năng lực quản trị hiện đại; đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển.