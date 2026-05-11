Thanh Hóa: Trả lại vẻ đẹp, môi trường cho biển Hải Tiến

Những ngày đầu tháng 5, bãi biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) hiện lên với hình ảnh không mấy đẹp mắt khi có hàng loạt gốc cây, thân tre và cành khô nằm ngổn ngang dọc theo bờ biển. Điều này đã khiến nhiều du khách không khỏi lo ngại. Có thời điểm, nhiều đoạn bãi cát xuất hiện những thân cây nhọn hoắt lộ lên sau lớp cát bị xói lở, tạo cảm giác như một “bãi chông” kéo dài ven biển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách tắm biển.

Trước thực trạng trên, chính quyền xã Hoằng Tiến đã phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, khách sạn ven biển khẩn trương triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường quy mô lớn. Hàng trăm nhân công cùng nhiều phương tiện cơ giới như máy xúc, máy ủi, xe chuyên dụng được huy động liên tục để thu gom lượng lớn rác thải, gốc cây và các vật cản nguy hiểm bị vùi sâu dưới lớp cát sau nhiều đợt mưa bão cuối năm 2025.

Theo lãnh đạo địa phương, lượng lớn thân cây, cành củi dạt vào bãi biển là hậu quả của các đợt áp thấp nhiệt đới, triều cường và sóng lớn xảy ra trước đó. Sau nhiều lần thủy triều lên xuống, cát bị xói lở khiến những gốc cây tiếp tục trồi lên mặt bãi biển. Hàng trăm tấn củi mục, thân cây đã được đưa ra khỏi khu vực ven biển để trả lại cảnh quan sạch đẹp, an toàn.

Ghi nhận tại Hải Tiến những ngày này cho thấy bãi cát đã thông thoáng hơn rõ rệt, nhiều khu vực sẵn sàng đón khách vui chơi, tắm biển dịp cao điểm Hè. Song song với công tác làm sạch môi trường, nhiều khách sạn, nhà hàng và cơ sở lưu trú cũng đang tất bật chỉnh trang, nâng cấp dịch vụ nhằm phục vụ du khách tốt hơn trong mùa du lịch 2026.

Chính quyền xã Hoằng Tiến khẩn trương triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường ven biển

Nhiều lực lượng đoàn thể cùng người dân địa phương tham gia thu gom gốc cây, rác thải dọc bãi biển Hải Tiến

Chia thành nhiều nhóm dọn dẹp rác thải

Máy xúc được huy động để xử lý các thân cây lớn bị vùi sâu dưới lớp cát ven biển

Người dân địa phương tích cực tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường tại biển Hải Tiến

Không khí tổng vệ sinh diễn ra khẩn trương dọc tuyến biển

Các lực lượng tham gia dọn dẹp cẩn thận thu gom các vật nhọn nhằm bảo đảm an toàn cho du khách

Đoàn viên thanh niên phối hợp cùng lực lượng chức năng khẩn trương dọn vệ sinh ven biển

Lực lượng vệ sinh môi trường tích cực làm việc để đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp

Hàng trăm tấn củi mục, thân cây được các lực lượng đưa ra khỏi khu vực bãi biển