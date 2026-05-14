25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đến nay, khu vực FDI đã đóng góp khoảng 20% GDP và trên 70% kim ngạch xuất khẩu, đồng thời góp phần hình thành các cụm sản xuất lớn trong các ngành điện tử, dệt may, chế biến, chế tạo. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đã hiện diện và gắn bó với mảnh đất hình chữ S gần bốn thập kỷ, không chỉ thiết lập các nhà máy sản xuất, các chuỗi cung ứng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu mà nhiều tập đoàn FDI lớn đã chọn Việt Nam như một cứ điểm an toàn để thiết lập và vận hành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như hội tụ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Ngược dòng thời gian về 25 năm trước, thời điểm năm 2001, sau hơn một thập kỷ thực hiện đường lối Đổi Mới và mở cửa hội nhập với khu vực và thế giới, Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng thứ 2 trong khu vực nhờ sự vươn lên của các thành phần kinh tế trong nước và đóng góp đáng kể của khu vực kinh tế FDI.

Năm 2001 cũng ghi nhận làn sóng đầu tư thứ 2 vào Việt Nam, đặc biệt sau Hiệp đinh Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ được ký kết vào năm 2000, dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực mà Việt Nam có hàng xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt là các lĩnh vực như may mặc, giày dép, chế biến gỗ và hàng nội thất. Thời điểm này, bối cảnh khu vực chứng kiến sự chững lại và sụt giảm của các dòng vốn đầu tư nước ngoài do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á năm 1997. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn trở thành điểm đến tin cậy nhờ thành quả phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Xuất phát từ nhu cầu và yêu cầu của thực tiễn cần có một chương trình đồng hành, kết nối một giải thưởng để ghi nhận và vinh danh những nỗ lực và thành quả đạt được của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, đồng thời tạo nguồn động lực và cổ vũ tinh thần khí thế phát triển hơn nữa của khu vực kinh tế FDI đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam – Vietnam Economic Times, một cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình Liên hoan các doanh nghiệp FDI và giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards).

Sáng kiến Golden Dragon Awards đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001 với sự phối hợp giữa Vietnam Economic Times và Cục đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Bền bỉ trong suốt hai mươi lăm năm qua (2001 – 2026), với sự hưởng ứng và đón đợi của cộng đồng doanh nghiệp FDI, Vietnam Economic Times đã nỗ lực duy trì tổ chức chương trình thường niên với nhiều hoạt động hữu ích mang mại giá trị thiết thực cho các tập đoàn doanh nghiệp FDI cũng như các nhà hoạch định và quản lý chính sách.

Từ một danh sách ngắn các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào những năm khởi đầu, đến nay, công đồng doanh nghiệp FDI đã không ngừng lớn mạnh tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê, có 153 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện có dự án đầu đang triển khai tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 94,6 tỷ đô la Mỹ (chiếm 18% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với trên 89,8 tỷ đô la Mỹ (chiếm 17% tổng vốn đầu tư), lần lượt tiếp theo là Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông.

Cùng với các khu vực kinh tế trong nước, vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài đã hội chung thành dòng huyết mạch, nuôi lớn các ngành, các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam, thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng và toàn diện với khu vực và thế giới.

Hơn 46 nghìn dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 540 tỷ đô la Mỹ trong đó vốn thực hiện đạt trên 350 tỷ đô la Mỹ, đang hiện diện trên khắp dải đất hình chữ S, đóng góp quan trọng vào ngân sách các địa phương và tác động lớn đến tư duy hoạch định, quản lý và phát triển của nhiều địa phương, dẫn lối, đồng hành và khích lệ sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

Việt Nam hôm nay, đã trở thành một cứ điểm an toàn của thế giới, một vùng đất giàu cơ hội và tiềm năng phát triển vượt trội cho các nhà đầu tư. Một nền kinh tế có độ mở thương mại lớn, những tuyến đường “cao tốc” nối với khu vực và thế giới thông qua 17 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã dày công đàm phán và ký kết, đã và đang tạo thêm nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo bứt phá cho các địa phương, doanh nghiệp hội nhập và phát triển.

Hàng trăm thương hiệu doanh nghiệp FDI quy mô lớn và vừa đã được vinh danh trong chương trình Rồng Vàng thường niên suốt 25 năm qua. Những thương hiệu tiêu biểu phải kế đến như Samsung Electronics, Intel Products, Qualcomm, LG Electronic, Toyota Motor, Honda, Lego, VSIP, Deep C, Zamil, Heineken, CocaCola, Nestle, Unilever, Deloitte, HSBC, Standard Charted Bank và nhiều thương hiệu khác.

Gắn kết cùng hoạt đồng bình xét và vinh danh giải thưởng Rồng Vàng là hoạt động truyền thông sâu rộng trên hệ thống các ấn phẩm báo chí của Vietnam Economic Times và VnEconomy và các nền tảng số. Các hoạt động của doanh nghiệp đã được cập nhật bằng các tin bài báo chí chuyển tải thông điệp tới đông đảo độc giả trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, VnEconomy và Vietnam Economic Times còn kiến tạo và tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị, các chương trình gặp gỡ, trao đổi, tọa đàm với các nhà hoạch định, nhà quản lý chính sách. Điều này có giá trị quan trọng và thiết thực đối với các bên liên quan nhằm tạo sự thông hiểu, đồng thuận và cùng nỗ lực chung vì các mục tiêu phát triển thịnh vượng và bền vững.

Nhiều thương hiệu doanh nghiệp FDI đã gắn kết gần 40 năm tại Việt Nam như Henieken (35 năm), Deloitte (35 năm), CocaCola (32 năm), Toyota (31 năm), Samsung (31 năm), Honda (30 năm), v.v..

Có thể nói, gần 4 thập kỷ gắn bó với Việt Nam, các doanh nghiệp FDI không chỉ chọn nơi đây là “mảnh đất cắm dùi” mà đã xác định một sứ mệnh phụng sự, cộng sinh cùng phát triển thịnh vượng với Việt Nam. Những nhà máy, khu công nghệ cao, những dây chuyền, sản phẩm đều được tạo nên bởi sự hợp tác của cả cán bộ kỹ thuật, công nhân người Việt và người nước ngoài, cùng hoàn thiện đóng gói, khắc tên “Made in Vietnam” và xuất khẩu đi khắp thế giới.

Việt Nam hôm nay đang bước vào Kỷ nguyên mới với quyết tâm tạo kỳ tích tăng trưởng và phát triển bền vững nhằm thực hiện thành công mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Trong thành quả 40 năm Đổi Mới của Việt Nam có sự đóng góp to lớn của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, và vai trò này cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong hành trình mới của Việt Nam.

Kỷ nguyên mới của Việt Nam với các mục tiêu và trọng tâm chiến lược mới cần hình thành và phát triển một chu kỳ FDI mới, bên cạnh yếu tố vốn đầu tư, các dự án và hoạt động của doanh nghiệp FDI tới đây cần trú trọng thục chất vào chất lượng công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn cao về môi trường, giảm phát thải, đồng thời cam kết mạnh mẽ hoạt động liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước…

Chương trình Rồng Vàng và Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI bước vào một giai đoạn phát triển mới, thịnh vượng và bền vững, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.