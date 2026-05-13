[Trực tiếp]: Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) có chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”

Diễn đàn có 1 phiên tham luận, 1 phiên chia sẻ chuyên sâu (Insight Talk) và 1 phiên thảo luận. Cụ thể:

- Phiên tham luận sẽ thảo luận về 3 chủ đề chính gồm: Kết nối, hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững; Bối cảnh toàn cầu mới và khả năng tiếp cận nguồn vốn cho nhu cầu tăng trưởng cao của Việt Nam; Kết hợp nguồn lực tài chính từ nước ngoài và khu vực tư nhân để thúc đẩy phát triển trong kỷ nguyên mới.

- Phiên Insight Talk với chủ đề: Câu chuyện liên kết trong chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

- Phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề: FDI thế hệ mới và tăng trưởng kinh tế cao, bền vững: Từ thu hút dòng vốn chất lượng cao đến liên kết và hợp lực giữa các khu vực kinh tế.

Sau khi phiên toàn thể của Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 kết thúc, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 - Golden Dragon Awards 2026 nhằm công bố và Vinh danh 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025-2026.

Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 - Golden Dragon Awards 2026 kỳ vọng sẽ tiếp tục đáp ứng sự mong đợi của các doanh nghiệp FDI và trở thành không gian hội tụ, chia sẻ và kết nối thông tin của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.