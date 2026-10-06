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[Phóng sự ảnh] Khách quốc tế “đổ bộ” đón mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội

S Song Hoàng

Mùa thu Hà Nội bước vào những ngày đẹp nhất trong năm với nắng vàng và bầu không khí se lạnh, dịu mát. Đúng thời điểm tiết trời lý tưởng nhất, lượng khách quốc tế bắt đầu tấp nập “đổ bộ” về Thủ đô, chính thức mở màn cho mùa cao điểm du lịch thu - đông cuối năm...

Hà Nội đang bước vào những ngay thu đẹp nhất trong năm. Ảnh: Song Hoàng.
Hà Nội đang bước vào những ngay thu đẹp nhất trong năm. Ảnh: Song Hoàng. 

Từ cuối tháng 9, lượng khách quốc tế đến Hà Nội bắt đầu tăng, báo hiệu mùa cao điểm du lịch bắt đầu. Theo thống kê, riêng trong quý 3/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo thống kê, Hà Nội ước đón 27,5 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 6,874 triệu lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,763 triệu lượt, tăng 25,7%; khách nội địa đạt 2,111 triệu lượt, tăng 21,2%.

Ngày 6/10, thời tiết Hà Nội rất dễ chịu, nắng nhẹ, nhiệt độ xuống thấp khiến những du khách tới Hà Nội thích thú. Các tuyến phố du lịch nổi tiếng tràn ngập du khách tới ăn uống, checkin, chụp ảnh...
Ngày 6/10, thời tiết Hà Nội rất dễ chịu, nắng nhẹ, nhiệt độ xuống thấp khiến những du khách tới Hà Nội thích thú. Các tuyến phố du lịch nổi tiếng tràn ngập du khách tới ăn uống, checkin, chụp ảnh...
Quý 3/2026, khách quốc tế tới Hà Nội ước đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%, gồm khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú. Khách nội địa đạt 20,9 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Quý 3/2026, khách quốc tế tới Hà Nội ước đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%, gồm khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú. Khách nội địa đạt 20,9 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Khác hẳn thời tiết oi bức trước đó, tiết thu Hà Nội chiều lòng cả những du khách nhí khi được bố mẹ địu thong dong dạo qua các tuyến phố.
Khác hẳn thời tiết oi bức trước đó, tiết thu Hà Nội chiều lòng cả những du khách nhí khi được bố mẹ địu thong dong dạo qua các tuyến phố.
Trên nhiều tuyến phố Thủ đô, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách quốc tế thích thú thong rong phơi nắng – trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những ngày nắng oi nồng của mùa hè vừa qua.
Trên nhiều tuyến phố Thủ đô, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách quốc tế thích thú thong rong phơi nắng – trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những ngày nắng oi nồng của mùa hè vừa qua.
Phải cầm trên tay số thứ tự 194, nhưng vị khách Tây vẫn giữ tâm trạng thoải mái; tiết trời thu dễ chịu đã biến khoảng thời gian xếp hàng chờ tới lượt mua bánh mì thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Phải cầm trên tay số thứ tự 194, nhưng vị khách Tây vẫn giữ tâm trạng thoải mái; tiết trời thu dễ chịu đã biến khoảng thời gian xếp hàng chờ tới lượt mua bánh mì thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Tận hưởng tách cà phê trên hè phố dưới tiết trời thu se lạnh – một trải nghiệm giản dị nhưng đầy quyến rũ đối với du khách khi đến Hà Nội mùa này.
Tận hưởng tách cà phê trên hè phố dưới tiết trời thu se lạnh – một trải nghiệm giản dị nhưng đầy quyến rũ đối với du khách khi đến Hà Nội mùa này.
Nữ du khách tỏ ra vô cùng thích thú khi check-in cùng món đồ uống vừa mua, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc rạng rỡ dưới dải nắng thu dịu nhẹ của Hà Nội.
Nữ du khách tỏ ra vô cùng thích thú khi check-in cùng món đồ uống vừa mua, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc rạng rỡ dưới dải nắng thu dịu nhẹ của Hà Nội.
Tiết thu dịu mát khiến du khách không cảm thấy khó chịu, mệt mỏi khi phải xếp hàng chờ đợi tại quán bánh mì nổi tiếng trên phố Chả Cá.
Tiết thu dịu mát khiến du khách không cảm thấy khó chịu, mệt mỏi khi phải xếp hàng chờ đợi tại quán bánh mì nổi tiếng trên phố Chả Cá.
Chỉ cần đưa máy lên là có góc ảnh đẹp khiến du khách mê mải ghi lại từng khoảnh khắc trên phố phường Hà Nội.
Chỉ cần đưa máy lên là có góc ảnh đẹp khiến du khách mê mải ghi lại từng khoảnh khắc trên phố phường Hà Nội.
Hà Nội nắng đẹp, dịu mát trở thành khoảng thời gian lý tưởng cho hàng ngàn du khách dạo phố, tham gia foodtour và chụp ảnh kỷ niệm.
Hà Nội nắng đẹp, dịu mát trở thành khoảng thời gian lý tưởng cho hàng ngàn du khách dạo phố, tham gia foodtour và chụp ảnh kỷ niệm.
Khác với những tuyến phố cổ tập trung đông khách Tây, đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây lại đặc biệt thu hút đông đảo du khách trong nước. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng là "con phố nàng thơ" mỗi độ Hà Nội vào thu.
Khác với những tuyến phố cổ tập trung đông khách Tây, đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây lại đặc biệt thu hút đông đảo du khách trong nước. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng là "con phố nàng thơ" mỗi độ Hà Nội vào thu.

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