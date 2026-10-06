[Phóng sự ảnh] Khách quốc tế “đổ bộ” đón mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội

Từ cuối tháng 9, lượng khách quốc tế đến Hà Nội bắt đầu tăng, báo hiệu mùa cao điểm du lịch bắt đầu. Theo thống kê, riêng trong quý 3/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo thống kê, Hà Nội ước đón 27,5 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Tính chung 9 tháng năm 2026, khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 6,874 triệu lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,763 triệu lượt, tăng 25,7%; khách nội địa đạt 2,111 triệu lượt, tăng 21,2%.
Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số nhóm dân cư sau khi địa bàn sinh sống không còn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn…
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Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.
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