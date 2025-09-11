Du lịch Hà Nội trước “cú hích” tăng trưởng bền vững
Tường Bách
11/09/2025, 12:01
Theo Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, trong tổng số 2,08 triệu lượt khách, khách quốc tế chiếm trên 80.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch toàn thành phố đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái...
Cùng với sự tăng trưởng về lượng
khách, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, công suất
phòng tại khối khách sạn 3 - 5 sao luôn ở mức cao. Nhiều khách sạn như Novotel
Thái Hà, Novotel Suites, Lacasa Hà Nội, Bảo Sơn hay Grand Mercure đạt 100% công
suất trong ngày 1/9. Trung bình, công suất sử dụng phòng của hệ thống lưu trú
Hà Nội đạt 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với kỳ nghỉ lễ năm trước.
Trong dịp Quốc khánh năm nay, hầu hết các điểm đến quen
thuộc của Hà Nội đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh, tạo nên bức tranh du
lịch sôi động hiếm có. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 18.000 lượt khách,
Nhà tù Hỏa Lò hơn 26.000 lượt, Hoàng Thành Thăng Long và Vườn thú Hà Nội cùng đạt
mốc 33.000 lượt khách...
Số liệu từ các công ty lữ hành cũng cho thấy hiệu ứng A80 khiến du khách đổ đến Hà Nội hoặc chọn tour có Hà Nội trong lịch
trình. Công ty Du Lịch Việt ghi nhận 60% khách chọn tour nội địa
– trong đó tour có Hà Nội chiếm 40%. Ttương tự, trong 70.000 khách đi tour 2/9 của Vietravel, 48% chọn tour nội
địa với các tour có Hà Nội chiếm 75%. Tại Best Price, 70% khách
chọn tour trong nước và các sản phẩm đến Hà Nội chiếm tới 60% tổng số...
CƠ HỘI LAN TỎA VÀ QUẢNG BÁ
Đúng vào dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngành du lịch Thủ
đô đón một sự kiện đặc biệt, hàng chục phóng viên các hãng thông tấn, báo chí
quốc tế, cùng phóng viên kiều bào đến Việt Nam đưa tin về hoạt động của Lễ kỷ
niệm. Cùng với đó, còn có các chuyến tham quan để quảng bá du lịch Hà Nội đến bạn
bè và dư luận quốc tế.
Đây là những phóng viên quốc tế, phóng viên kiều bào tham
gia chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Hà Nội tổ chức, họ đến từ
các quốc gia như: Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Australia, Bungari... Trong những
ngày tại Việt Nam, đoàn phóng viên báo chí đã tham quan, khảo sát những địa chỉ
du lịch hấp dẫn của Thủ đô như: Làng cổ Đường Lâm, làng gốm
Bát Tràng, trải nghiệm xe buýt hai tầng…
Bà Đặng Hương Giang cho biết: “Ngành du lịch Hà Nội mong muốn
thông qua trải nghiệm thực tế này của các phóng viên quốc tế, phóng viên kiều
bào, hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc sẽ
lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông quốc tế”.
Ngay sau sự kiện A80, du lịch Hà Nội tiếp tục được vinh danh
“Du lịch bền vững” tại Giải thưởng TPO Best Awards 2025. Thành quả kép này vừa
khẳng định sức hút đặc biệt của Đại lễ A80, vừa phản ánh nỗ lực phát triển du lịch
xanh, nâng cao trải nghiệm du khách của Thủ đô.
Trong khuôn khổ giải thưởng, yếu tố “du lịch bao trùm”
(inclusive tourism) được đề cao. Theo đó, Hà Nội đã quan tâm cải thiện hạ tầng
tiếp cận cho người khuyết tật, mở rộng cơ hội cho thanh niên, phụ nữ và nhóm yếu
thế.
Hà Nội cũng bước đầu áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong du lịch. Một
số khách sạn, cơ sở lưu trú cao cấp chuyển sang dùng năng lượng tái tạo, tái chế
nước thải, phân loại rác tại nguồn, sử dụng phương tiện công cộng và xe điện.
Đây là những bước đi quan trọng giúp du lịch Thủ đô hòa nhịp cam kết Net Zero
2050 của Việt Nam.
Giải thưởng “Du lịch bền vững” còn có ý nghĩa chính sách sâu
xa. Nó phản ánh tầm nhìn của Hà Nội khi lồng ghép phát triển du lịch vào chiến
lược đô thị dài hạn, coi du lịch là một phần của chiến lược tăng trưởng xanh.
Điều này phù hợp với Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 18-5-2025 về xúc tiến đầu
tư, thương mại, du lịch theo hướng bền vững, gắn kết văn hóa, cộng đồng và môi
trường.
TẠO ĐÀ ĐỂ BỨT PHÁ
Theo đại diện các đơn vị lữ hành, du lịch Hà Nội tăng trưởng
vượt bậc dịp đại lễ cho thấy sức hút của những điểm đến mang tính biểu tượng quốc
gia khi gắn liền với sự kiện lớn. Số liệu từ các công ty bán tour cũng chỉ ra
các tín hiệu tích cực với dòng tour vốn kén khách.
Dù kết quả Hà Nội đạt được "rất ấn tượng", TS. Trịnh
Lê Anh, Trưởng bộ môn Quản trị sự kiện khoa Du lịch học, Trường ĐH Khoa học Xã
hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng cần bóc tách các yếu tố tạo nên
thành công này - bao gồm sự kiện tầm vóc quốc gia; kỳ nghỉ lễ dài và truyền
thông bùng nổ. Điều Hà Nội đạt được là "đỉnh cao mang tính thời điểm"
và không nên vội vã xem đây như một mặt bằng tăng trưởng mới.
Ngoài ra, ông Lê Anh rằng trong 4.500 tỷ đồng doanh thu do
Hà Nội công bố, ngành du lịch nên bóc tách tỷ lệ chi cho lưu trú, ăn uống, mua
sắm hay vận chuyển. Mức chi tiêu bình quân trên mỗi du khách có thực sự tăng
tương xứng với lượng khách cũng là câu hỏi.
Vì thành công có tính thời điểm, Tiến
sĩ Lê Anh không gọi đây là "chiến thắng" của du lịch thủ đô. "Tôi
muốn xem đây là một phép thử quy mô lớn cho thấy sức hút tiềm tàng và cả những
giới hạn của du lịch Hà Nội", ông nói.
Đồng tình, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best
Price, cho biết trong khi một số sản phẩm du lịch tận dụng tốt hiệu ứng sự kiện
đại lễ như đoàn tàu 5 Cửa Ô, Triển lãm Quốc gia, một số khác chưa thực sự nổi bật.
Điều này cho thấy các điểm đến lịch sử vẫn cần có một cách tiếp cận mới trong bối
cảnh truyền thông mạng xã hội tác động mạnh. "Chỉ cần thu hút nhóm khách
trẻ đến check in cũng đủ tạo ra hiệu ứng lớn cho điểm đến", ông Tú nói.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội,
cho biết Hà Nội với bề dày lịch sử, văn hóa có thể duy trì những chuỗi sự kiện
lớn quanh năm để hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, điều quan trọng là có "kịch bản
hay" và cách truyền tải hấp dẫn.
Ở góc độ khác, Triển lãm Quốc gia với chủ
đề 80 năm thành tựu đất nước thu hút gần 4 triệu lượt khách tham quan sau 6
ngày mở cửa - con số chưa từng có ở bất kỳ triển lãm nào tại Việt Nam - cũng mở
ra tiềm năng khai thác du lịch MICE.
Tựu chung, sau hiệu ứng A80, đại diện các hãng lữ hành kỳ vọng
du lịch Việt Nam có thêm nhiều sản phẩm mới để cạnh tranh với sức hút từ điểm đến
nước ngoài. Điều này phụ thuộc vào nỗ lực và sự sáng tạo của nhiều thành phần
du lịch và Hà Nội là minh chứng cho khả năng thành công.
