[Phóng sự ảnh] Người dân Hà Nội phấn khởi đợi đường vành đai 2,5 về đích

Dự án đường Vành đai 2,5 Hà Nội có tổng chiều dài 19,41km, quy mô mặt cắt ngang từ 40m đến 50m, trải dài theo hướng tuyến Lĩnh Nam -Kim Đồng - Định Công - Nguyễn Trãi - Yên Hòa - Xuân Đỉnh - Phú Thượng.
Bộ Y tế cho biết tiếp nghiên cứu điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và khả năng cân đối ngân sách nhà nước…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành sẽ gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của thanh niên tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026…
Để vừa bảo đảm mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, vừa phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, Bộ Y tế đang nghiên cứu đa dạng hóa các mức đóng và gói quyền lợi bảo hiểm y tế...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 8/10 đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể: xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, dầu madút tăng 701 đồng/kg; riêng dầu điêzen giảm 589 đồng/lít…
Bộ Y tế đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xác minh, khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chính thống, đặc biệt là không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
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