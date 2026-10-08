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[Phóng sự ảnh] Hà Nội "quét sạch" công trình vi phạm để đón ngày lễ lớn

S Song Hoàng

Trong chiến dịch chỉnh trang, thiết lập lại trật tự đô thị lần này, thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm minh mọi hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là hành động thiết thực của chính quyền Hà Nội nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10...

Hàng loạt công trình vi phạm đã tồn tại nhiều năm đang được chính quyền thành phố Hà Nội xử lý triệt để. Ảnh: Song Hoàng.
Hàng loạt công trình vi phạm đã tồn tại nhiều năm đang được chính quyền thành phố Hà Nội xử lý triệt để. Ảnh: Song Hoàng.

Theo kế hoạch được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành từ cuối tháng 9, Thành phố sẽ tổng rà soát và lập danh sách chi tiết toàn bộ các cơ sở, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Từng trường hợp cụ thể sẽ được phân loại rõ ràng dựa trên hành vi, mức độ vi phạm, nguy cơ mất an toàn cũng như tình trạng pháp lý. 

Tại khu vực phố Nguyễn Hữu An cùng các ngõ 11, 15, 76, 78 phố Duy Tân thuộc phường Cầu Giấy, trong ngày 7/10, chính quyền phường Cầu Giấy đã quyết liệt ra quân, xử lý triệt để toàn bộ các công trình tạm bợ, lấn chiếm đất, hành lang mương thoát nước.
Tại khu vực phố Nguyễn Hữu An cùng các ngõ 11, 15, 76, 78 phố Duy Tân thuộc phường Cầu Giấy, trong ngày 7/10, chính quyền phường Cầu Giấy đã quyết liệt ra quân, xử lý triệt để toàn bộ các công trình tạm bợ, lấn chiếm đất, hành lang mương thoát nước.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Với tinh thần quyết tâm cao, chính quyền đã lập bản đồ khoanh vùng, thiết lập hồ sơ vi phạm đối với từng trường hợp và ra thông báo yêu cầu tự tháo dỡ trong thời hạn quy định. Đối với các chủ cơ sở cố tình trì hoãn hoặc không chấp hành, lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ, thu hồi toàn bộ diện tích đất bị lấn chiếm. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân và công nhân khẩn trương thu gom tài sản, tháo cắt khung sắt, mái tôn và bốc xếp phế liệu lên xe chuyên dụng nhằm nhanh chóng hoàn trả lại mặt bằng sạch cho đô thị.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân và công nhân khẩn trương thu gom tài sản, tháo cắt khung sắt, mái tôn và bốc xếp phế liệu lên xe chuyên dụng nhằm nhanh chóng hoàn trả lại mặt bằng sạch cho đô thị.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân và công nhân khẩn trương thu gom tài sản, tháo cắt khung sắt, mái tôn và bốc xếp phế liệu lên xe chuyên dụng nhằm nhanh chóng hoàn trả lại mặt bằng sạch cho đô thị.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Bên cạnh việc thống kê các biện pháp xử lý đã thực hiện, thành phố cũng xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý.
VnEconomy

Trước động thái xử lý kiên quyết của chính quyền, đông đảo người dân sống quanh khu vực không giấu nổi sự phấn khởi và đồng thuận cao. Sau giải tỏa, tuyến phố này sẽ có bộ mặt khang trang, sạch đẹp, văn minh, an toàn hơn. 

Có thể khẳng định, sau giai đoạn này, Hà Nội sẽ không còn công trình vi phạm tồn tại dai dẳng qua nhiều năm. Những khu vực từng bị biến thành "điểm đen" về lấn chiếm, che chắn tạm bợ nay đang dần được trả lại mặt bằng sạch, bảo đảm sự minh bạch và kỷ cương trong quản lý đô thị.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Có thể khẳng định, sau giai đoạn này, Hà Nội sẽ không còn công trình vi phạm tồn tại dai dẳng qua nhiều năm. Những khu vực từng bị biến thành "điểm đen" về lấn chiếm, che chắn tạm bợ nay đang dần được trả lại mặt bằng sạch, bảo đảm sự minh bạch và kỷ cương trong quản lý đô thị.
VnEconomy

Trước đó, tại phố Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm), chính quyền địa phương cũng đã ra quân xử lý dứt điểm hàng loạt công trình vi phạm từng tồn tại dai dẳng trên đất công hàng thập kỷ.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2, Hà Nội sẽ tập trung phân loại và xử lý. Với từng trường hợp, các đơn vị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý và thời hạn thực hiện, bảo đảm xử lý dứt điểm các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý 2/2027.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2, Hà Nội sẽ tập trung phân loại và xử lý. Với từng trường hợp, các đơn vị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý và thời hạn thực hiện, bảo đảm xử lý dứt điểm các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý2I/2027.

Tại phường Nghĩa Đô, từ nhiều tháng trước, UBND phường triển khai vận động các hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân thực hiện phá dỡ công trình vi phạm nằm trên phạm vi dự án: "Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý ngập úng khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây...

Sau thời gian thi công khẩn trương, hệ thống mương tiêu thoát nước được xây dựng kiên cố tạo nên không gian đô thị thông thoáng, hiện đại…

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
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