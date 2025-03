Quảng Nam thêm “điểm đến” được cấp Chứng nhận du lịch xanh

Theo đánh giá từ Hội đồng thẩm định du lịch xanh tỉnh Quảng Nam, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang hiện có nhiều cây xanh, lưu giữ lại nhiều cây bản địa; khuôn viên xanh, sạch, đẹp; một số nơi có biển chỉ dẫn và phân loại rác cho khách.

NHIỀU ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN THEO BỘ TIÊU CHÍ DU LỊCH XANH

Khu du lịch có sử dụng hệ thống điện tự động, tiết kiệm năng lượng điện, nước; bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh, an toàn cho khách; thực hiện tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho nhân viên; sử dụng nguồn lực lao động tại địa phương và thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng Cơ Tu phục vụ khách.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đã có cam kết không bắt, giam giữ động vật hoang dã; thực hiện ghi chép thông tin lượng khách đến tham quan đầy đủ; có biển thông tin về Khu du lịch cho khách; bố trí khu trưng bày và bán các sản phẩm OCOP địa phương...

Với các tiêu chí đạt được như trên, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đạt chứng nhận 2/3 Lá sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục “điểm tham quan” theo Bộ Tiêu chí du lịch xanh.

Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định du lịch xanh Quảng Nam đề nghị Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cần bổ sung thông tin đa dạng các ngôn ngữ (tiếng Anh, Hàn...); thực hiện quét mã thông tin hướng dẫn cho khách;

Cùng với đó, khu du lịch sinh thái này cần tiếp tục tổ chức tập huấn cho nhân viên về phân loại rác và công tác bảo vệ môi trường tại khu; hạn chế sử dụng đồ nhựa (bàn, ghế, hoa nhựa...) tại một số điểm du lịch để tạo môi trường xanh thu hút khách du lịch.

Khách du lịch tham quan điểm du lịch sinh thái-làng rau Trà Quế, Hội An. Ảnh Ngô Anh Văn

Trước đó, vào cuối năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam cho 7 đơn vị; trong đó có 6 đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố Hội An và 1 đơn vị tại huyện Thăng Bình.

Cụ thể gồm: Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) đạt chứng nhận 3/3 Lá sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục Khu nghỉ dưỡng.

Ở hạng mục khách sạn, có 2 khách sạn đạt chứng nhận 3/3 Lá sâm Ngọc Linh là Lasenta Boutique Hotel Hội An, (số 57 Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An) và khách sạn Hội An Historic Hotel. Ngoài ra, có 1 khách sạn đạt chứng nhận 2/3 Lá sâm Ngọc Linh là The Saga Hotel Hội An (số 321 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An).

Ở hạng mục Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay), có 2 đơn vị đạt chứng nhận 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh là Lavini Hoian Boutique Villa (tổ 10, khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu và Santa Sea Villa Hội An, số 17 Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Ở hạng mục dành cho doanh nghiệp lữ hành, Hoi An Unique Travel (tổ 3, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, đạt chứng nhận 2/3 Lá sâm Ngọc Linh.

ĐƯA QUẢNG NAM THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH XANH HÀNG ĐẦU CẢ NƯỚC

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết nhằm thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chuyên nghiệp cao, bền vững, tỉnh Quảng Nam đã có bước chuyển hướng đầu tư, tiên phong đón đầu xu thế phát triển “du lịch xanh” với Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển du lịch xanh đến năm 2025.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, xây dựng quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch xanh… đang phát huy hiệu quả tích cực.

Về Bộ tiêu chí du lịch xanh có 6 lĩnh vực gồm: tiêu chí du lịch khách sạn, tiêu chí dành cho nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, tiêu chí dành cho khu nghỉ dưỡng, tiêu chí doanh nghiệp lữ hành, tiêu chí điểm du lịch dựa vào cộng đồng và tiêu chí dành cho điểm tham quan, ông Nguyễn Thanh Hồng thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hồng, tỉnh Quảng Nam đã nhận được 20 văn bản góp ý của 17 cơ quan, đơn vị, địa phương cùng sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam (SSTP) để xây dựng và hình thành Bộ Tiêu chí du lịch xanh áp dụng cho hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Để áp dụng, thực hiện Bộ tiêu chí du lịch xanh theo quy định tại các cơ sở du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quảng Bửu, cho biết tỉnh đã giao cho Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm, đột xuất đánh giá kết quả triển khai thực hiện, nêu những vấn đề vướng mắc, phát sinh đề xuất UBND tỉnh xem xét kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh Quảng Nam– “Điểm đến du lịch xanh”, nhằm mục tiêu phát triển du lịch địa phương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, di tích, danh lam, thắng cảnh; khai thác có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên du lịch, thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái; giảm tối đa phát thải; sử dụng tối đa các sản phẩm tái chế; an toàn tối đa- vùng xanh đối với khách du lịch, cộng đồng và nhân lực tham gia hoạt động du lịch.

Vì vậy, Bộ Tiêu chí du lịch xanh để định hướng các hoạt động du lịch nói riêng và các hoạt động của con người nói chung có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, để đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch xanh hàng đầu của cả nước.