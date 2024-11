Du lịch xanh Hội An sẽ đa dạng các loại hình

Trà Quế là làng rau nổi tiếng ở Hội An, nổi lên như một ốc đảo bao quanh là sông Cổ Cò, đồng ruộng và kênh tự nhiên trên tuyến đường từ biển vào trung tâm phố cổ. Người dân ở đây xưa nay sản xuất rau theo phương thức canh tác thủ công, không sử dụng phân hóa học mà dùng nguồn rong rêu, chất ủ mục từ sông Cổ Cò để làm phân bón. Điều khác biệt ở làng rau Trà Quế là các loại rau thơm được trồng ở đây có mùi thơm dịu đặc trưng, bắt mùi hơn so với trồng ở những nơi khác.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh truyền hình Hội An cho biết trước năm 2020 du lịch làng rau Trà Quế được tổ chức bởi doanh nghiệp. Từ năm 2020, việc bán vé, đầu tư được chuyển giao về cho đơn vị sự nghiệp ở Hội An. Hiện mỗi năm Trà Quế thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan. Vé bán ra dao động từ 20.000 - 30.000 vé/năm. Khách đến làng rau được trực tiếp tham quan, trải nghiệm trồng rau cùng dân địa phương; thưởng thức các món đồ uống, bánh… có kết hợp với nguồn rau tại chỗ.

Với việc làng rau Trà Quế được vào danh sách “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, Hội An có thêm động lực để kiên định định hướng trở thành đô thị văn hóa, sinh thái, môi trường. Thời gian qua, Hội An đã có nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với thương hiệu “Du lịch xanh” xuất hiện như: tour tuần hoàn rác thải; tham quan Làng củi lũ, xưởng tái sinh; trải nghiệm trồng quất hữu cơ; bữa ăn không rác thải…

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 21 cơ sở được công nhận xanh theo Bộ tiêu chí của tỉnh Quảng Nam gồm: 8 điểm tham quan trong khu phố cổ; 3 khách sạn, 2 khu nghỉ dưỡng, 2 homestay, 3 biệt thự du lịch, 3 đơn vị kinh doanh lữ hành.

Một số cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ của thành phố cũng đã đạt được những danh hiệu về du lịch xanh như: Khách sạn Lasenta Boutique Hotel Hội An đạt danh hiệu Top 10 khách sạn thân thiện vì môi trường xanh quốc gia; Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort là cơ sở đầu tiên của cả nước thực hiện không có rác thải nhựa tại cơ sở; Nhà hàng The Field Hội An được trao chứng nhận “Phát thải cacbon thấp”…

Ngoài khu phố cổ, Hội An có những điểm đến xanh như: Khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm, các bãi biển hoang sơ đã nhiều năm được bình chọn là bãi biển đẹp nhất châu Á, khu du lịch rừng ngập mặn dừa Bảy mẫu và không gian du lịch sinh thái vùng sông nước ở Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Thanh Hà. Hội An còn phát triển loại hình du lịch cộng đồng với các làng quê sinh thái, làng nghề truyền thống, kết hợp du lịch nông nghiệp như: Làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng chài Cẩm An ven biển…

Tới đây, UBND TP Hội An dự kiến sẽ thí điểm tuyến phố văn minh thương mại tại khu phố cổ, từng bước hướng đến xây dựng thành khu phố tham quan, mua sắm văn minh, an toàn, thân thiện. Theo kế hoạch, 2 tuyến phố Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai sẽ là 2 tuyến phố đầu tiên ở Hội An xây dựng mô hình này.

Nhà hàng The Field Hội An được trao chứng nhận “Phát thải cacbon thấp”.

Cùng với việc vận động người dân đồng hành xây dựng tuyến phố văn minh; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo tại khu phố cổ theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam; thành phố sẽ vận động các cơ sở kinh doanh trong khu phố cổ cùng tham gia giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần như ly nhựa, ống hút nhựa, hộp xốp, túi nilon.... Cùng với đó là xây dựng nếp sống văn minh thương mại, thái độ thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với du khách, không gian lận, chèo kéo, chèn ép khách hàng.

Trong 2 tuyến đường này thì đường Trần Phú vừa được vinh danh là một trong số 71 con đường đẹp nhất thế giới do Tạp chí kiến trúc uy tín Architectural Digest tổng hợp. Đây cũng là tuyến tham quan chính tại phố cổ với một số điểm tham quan như Chùa Cầu, Hội quán Quảng Triệu, Bảo tàng gốm sứ mậu dịch… Còn tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai có 68 căn nhà mặt tiền, tất cả đều tổ chức kinh doanh. Đây cũng là tuyến hướng chính vào khu phố cổ từ phía Tây Nam và có các điểm tham quan đình Cẩm Phô, nhà cổ Phùng Hưng, Chùa Cầu…

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á cho rằng, việc TP Hội An triển khai thí điểm xây dựng tuyến phố văn minh thương mại là một bước đi rất tích cực trong việc phát triển du lịch địa phương. Hội An với bề dày lịch sử và văn hóa, từ lâu là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch là một thách thức không nhỏ. Vì vậy, mô hình phố văn minh thương mại không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn góp phần bảo tồn văn hóa và truyền thống địa phương.

Đường Trần Phú tại Hội An được vinh danh là một trong số 71 con đường đẹp nhất thế giới.

“Mô hình này sẽ tạo ra không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo sự văn minh, lịch sự, thân thiện và an toàn. Đến năm 2025, khi mô hình này được nhân rộng ra toàn bộ khu phố cổ và vùng đệm, sẽ hình thành một hình ảnh đẹp về Hội An trong mắt du khách, từ đó thúc đẩy lượng khách đến tham quan và trải nghiệm,” ông Quỳnh chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh đến các hoạt động kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo rằng mọi hoạt động thương mại diễn ra trong khu vực phố văn minh đều tuân thủ các quy định đã đề ra.

Cũng tại Quảng Nam, mới đây Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn đã đưa sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng xe đạp vào phục vụ du khách. Số lượng xe ban đầu là 20 chiếc từ tài trợ của Công ty Nam Hội An (Hoiana). Đoạn đường lưu thông từ khu vực Nhà Đôi đi dốc tháp H và ngược lại. Ngay trong ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, đã có nhiều du khách tham gia trải nghiệm đạp xe, tất cả đều bày tỏ sự thích thú với cảm giác được đi xe đạp trong khung cảnh rừng núi hoang sơ.

Theo Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, đây là bước thử nghiệm để có kết quả đánh giá sự hài lòng của du khách, đồng thời tạo sản phẩm thích ứng với loại hình du lịch mới hướng đến du lịch xanh. Trong tương lai, đơn vị sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá và bổ sung thêm số lượng xe phù hợp để tạo thành sản phẩm du lịch chất lượng tại khu di sản.