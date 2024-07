Những địa điểm du lịch xanh lý tưởng cho mùa hè này 

Đứng trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng đáng báo động, du lịch bền vững nổi lên như một lựa chọn du lịch có trách nhiệm, thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách. Loại hình du lịch này tính đến các tác động của du lịch đến môi trường, xã hội và nền kinh tế của điểm đến.

Dựa trên dữ liệu từ hơn 31.000 du khách đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, báo cáo năm thứ 9 của nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến toàn cầu Booking.com phản ánh quan điểm, sự ưu tiên và tác động của du lịch bền vững đối với quyết định của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, có 1.000 người trên 18 tuổi tham gia khảo sát độc lập này. Theo nghiên cứu, có tới 96% du khách Việt Nam được hỏi khẳng định rằng du lịch bền vững đóng một vai trò quan trọng trong lựa chọn của họ.

Nhìn về tương lai, 94% du khách Việt Nam cho biết họ mong muốn thực hiện các chuyến đi bền vững hơn trong vòng 12 tháng tới. Trong số đó, 56% cảm thấy áy náy khi lựa chọn những hình thức du lịch có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, trong khi 21% quyết định hành động theo hướng bền vững hơn vì tin tưởng đó là quyết định đúng đắn. Đa phần du khách cho biết họ đang đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn cũng cảm thấy rằng những trải nghiệm du lịch bền vững hơn thực sự đang tăng thêm giá trị cho chuyến đi của họ.

Dưới đây là 5 địa điểm du lịch xanh - bền vững lý tưởng cho mùa hè này, được VnEconomy lựa chọn trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng Việt Nam.

TOPAS ECOLODGE

Topas Ecolodge là một khu nghỉ dưỡng boutique độc đáo, tọa lạc trên đỉnh đồi sâu bên trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa. Được National Geographic đề cử là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới dành cho những người yêu môi trường.

Không chỉ mang đến sự thoải mái và tiện nghi, Topas Ecolodge còn chú trọng bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa, cộng đồng địa phương. Topas Ecolodge gồm 41 căn bungalow được xây dựng từ đá granite trắng theo phong cách nhà gỗ Thụy Sĩ tối giản. Mỗi căn bungalow tạo cảm giác dễ chịu, hòa mình với thiên nhiên, mang lại cho du khách sự thư giãn tối đa giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi Bắc Bộ.

Được xây dựng với mục tiêu phát triển bền vững, Topas Ecolodge sử dụng các nguyên liệu địa phương và tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường. Khu nghỉ dưỡng này không chỉ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời mà còn là một biểu tượng của sự cam kết với bảo tồn và phát triển bền vững.

MAI CHÂU ECOLODGE

Cách xa thị trấn ồn ào và được bao bọc bởi núi rừng xung quanh, Mai Châu Ecolodge được ví như khu du lịch xanh nằm giữa phong cảnh hữu tình của rừng núi Hòa Bình. Nằm gọn trên ngọn đồi Pòm Pu, nơi đây sở hữu vị trí có một không hai, có thể phóng tầm nhìn thấy trọn thung lũng Mai Châu. Mô phỏng theo kiến trúc nhà người Thái, các căn bungalow sử dụng phần lớn các vật liệu được khai thác từ địa phương: trần nhà được làm bằng cây Loi, bồn tắm được làm từ gỗ mít, hệ thống chiếu sáng được dùng bằng năng lượng mặt trời,...

Đến với Mai Châu Ecolodge, du khách không chỉ được thư giãn, sử dụng các dịch vụ trong vườn sinh thái, thưởng thức ẩm thực vùng Tây Bắc, tham gia tour đi bộ,... mà còn được tham gia các hoạt động văn hóa, cảm nhận về con người, nền văn hóa bản địa khi phần lớn các nhân viên ở đây là bà con trong thung lũng.

ANA MANDARA CAM RANH

Ana Mandara Cam Ranh đã vượt qua hơn 35 đối thủ sáng giá để lọt vào “Top 5 thiên đường nghỉ dưỡng biển sang trọng hàng đầu Việt Nam 2024” tại Lễ trao giải Travel + Leisure Luxury Awards 2024. Nằm bên bờ biển Bãi Dài xinh đẹp, Ana Mandara Cam Ranh sở hữu 36 căn villa và 140 phòng khách sạn tiện nghi, được thiết kế tinh tế trong không gian xanh mát, riêng tư với diện tích hơn 9ha.

Ana Mandara Cam Ranh không chỉ chú trọng đến dịch vụ sang trọng mà còn cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Điều này đã giúp khu nghỉ dưỡng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế như "Khu nghỉ dưỡng mới hàng đầu châu Á 2023" tại World Travel Awards và "Khách sạn xanh ASEAN" do ASEAN Green Hotel Awards 2024 trao tặng.

SIX SENSE VIỆT NAM

Six Sense Việt Nam được coi là thiên đường nghỉ dưỡng với những ưu thế về vị trí đắc địa, cảnh sắc tuyệt đẹp đã đem đến cho du khách trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, Six Sense còn thu hút nhiều khách du lịch bởi những chính sách du lịch xanh của mình.

Những trách nhiệm với môi trường của Six Sense đều được thể hiện thông qua những con số biết nói. Nhờ những sự kiện xanh như “Clean up", “Plastic Free July”, 6.000kg rác thải và 1.000 túi nhựa đã được thu nhặt và loại bỏ. Six Sense còn xây dựng một hệ thống tưới tiêu, chế tạo phân bón từ rác thải từ nhà bếp của mình.

Trong sự nỗ lực hướng đến sự bền vững, Six Sense Côn Đảo đã biến bãi biển của mình thành môi trường sống lý tưởng cho loài rùa biển xanh quý hiếm. Trong khi đó tại Six Sense Ninh Vân Bay, Voọc Chà Vá chân đen đã được nghiên cứu và bảo tồn. Hệ sinh thái xung quanh khu nghỉ dưỡng như rặng san hô, các loài hoa quý hiếm cũng được chăm sóc và bảo vệ nhằm duy trì sự đa dạng sinh học nơi đây.

Đối với du khách đến nghỉ dưỡng, bạn sẽ được tìm hiểu về hệ sinh thái Six Sense qua những hoạt động tham quan phòng nghiên cứu Earth Lab, vườn nấm, leo núi, ngắm hoa. Đặc biệt, khách lưu trú luôn được sử dụng những sản phẩm như nước, rau sạch, trứng gà...được sản xuất ngay tại Six Sense.

BANYAN TREE LĂNG CÔ

Banyan Tree Lăng Cô, nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, sở hữu chuỗi villa có bể bơi riêng, nằm dọc theo bờ biển xanh ngọc bích và tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ.

Không chỉ là chốn nghỉ dưỡng xa xỉ, Banyan Tree Lăng Cô còn gần với những danh thắng lịch sử và văn hóa nổi tiếng. Chỉ cần một chuyến đi ngắn, du khách có thể khám phá ba Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận: phố cổ Hội An, Cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn.

Tính bền vững và trách nhiệm xã hội là hai giá trị cốt lõi của hệ thống Banyan Tree. Tại Banyan Tree Lăng Cô, kiến trúc Vernacular (kiến trúc bản địa) được áp dụng, kết hợp hài hòa với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Hệ thống xử lý nhiên liệu và rác thải năng suất cao cũng được tích hợp, đảm bảo khu nghỉ dưỡng hoạt động thân thiện với môi trường.