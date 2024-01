REE tiếp tục cho Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vay thêm 818 tỷ đồng trả nợ ngân hàng

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua chấp thuận các khoản vay có kỳ hạn cho CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH-HOSE).

Cụ thể, REE thông qua việc cho VSH vay tối đa 818 tỷ đồng. Mục đích sử dụng khoản vay là REE tài trợ vốn cho VSH để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HDB). VSH cho biết sẽ hoàn trả cho REE trong tháng 1/2024.

Trong đó, dư nợ vay của HDBank – Chi nhánh Hiệp Phú đang là 429,45 tỷ đồng. Hạn mức vay 950 tỷ đồng; thời gian vay từ ngày 22/3/2024 đến ngày 22/9/2030; lãi suất từ 9,95% đến 11,2%/năm.

Còn dư nợ tại ACB - Chi nhánh Bình Định là 389,063 tỷ đồng. Hạn mức vay 950 tỷ, thời gian vay từ 22/3/2024 đến ngày 22/9/2030; lãi suất từ 10,45% đến 11,20%/năm.

Trước đó, Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã vay 350 tỷ đồng vốn ngắn hạn từ REE để trả nợ ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định để bù đắp tài chính Dự án Thuỷ điện Thượng Kon Tum (khoản vay ngắn hạn CTCP Cơ Điện Lạnh).

Được biết REE là công ty mẹ của VSH. Tính đến 30/9/2023, Cơ Điện Lạnh đang sở hữu 52,58% vốn.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, doanh thu của VSH đạt 382 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ (652 tỷ), lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ gần 221 tỷ đồng, giảm còn gần 26 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của VSH đạt 1.932 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% so với cùng kỳ (1.122 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 764 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ (881,5 tỷ đồng).

Cũng tính đến cuối quý 3/2023, nợ phải trả của VSH là 4.460 tỷ đồng - trong đó, vay nợ ngắn hạn là hơn 127 tỷ; nợ vay dài hạn là 3.654 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là gần 5.074 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 2.321 tỷ đồng.

Còn đối với REE, VCSC điều chỉnh giảm 0,7% giá mục tiêu nhưng nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua" cho cổ phiếu REE do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 15% trong 3 tháng qua.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm nhẹ giá mục tiêu chủ yếu do VCSC điều chỉnh giảm 7,9% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (tương ứng lần lượt giảm 4,9%/6,8%/6,8% cho các năm 2023/24/25F), ảnh hưởng đến tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024 của VCSC.

VCSC cũng điều chỉnh giảm dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do mức giảm 9,7% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 đối với mảng điện của REE do KQKD 9 tháng đầu năm 2023 của mảng này yếu hơn dự kiến và VCSC giảm các giả định về tổng công suất điện gió và điện mặt trời lắp mái của REE trong giai đoạn 2024-2027 lần lượt là 50 MW và 50 MWp (xuống còn 350 MW và 350 MWp), do chậm có cơ chế giá mới.

Đồng thời, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 là khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng (-8,5% YoY) chủ yếu do lợi nhuận từ mảng điện và cơ điện (M&E) lần lượt giảm 26% YoY/27% YoY, ảnh hưởng nhiều hơn so với dự báo lợi nhuận mảng bất động sản tăng gấp 4 lần đạt 272 tỷ đồng.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 8% YoY nhờ lợi nhuận mảng cho thuê văn phòng tăng 31% YoY khi E-town 6 đi vào hoạt động thương mại vào đầu năm 2024, lợi nhuận từ mảng điện tăng 11% YoY nhờ lợi nhuận dự báo năm 2024 tăng 90% YoY của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) mà REE nắm giữ 23% cổ phần, cũng như dự báo REE sẽ bổ sung 50 MW điện gió và 50 MWp điện mặt trời lắp mái, bù đắp cho hiệu suất thủy điện yếu hơn và lợi nhuận mảng M&E phục hồi mạnh (không trích lập dự phòng nợ xấu như năm 2023).