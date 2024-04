REE sắp chi 410 tỷ đồng cho cổ tức năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, REE chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/4 tới.

Như vậy, với 408.706.345 cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phải chi gần 410 tỷ để thanh toán cổ tức năm 2023.

Được biết, công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2023 vào ngày 29/03/2024. Nhìn chung, Chủ tịch HĐQT kỳ vọng triển vọng nhu cầu điện ổn định với tiềm năng tăng trưởng của ngành bán dẫn và ngành trung tâm dữ liệu vốn tiêu thụ nhiều điện năng.

Công ty cũng cam kết tăng gấp đôi công suất trong 3-5 năm tới, điều này củng cố dự báo công suất tăng 50% đạt ~1.500MW trong năm 2028 của VCSC. REE lạc quan về tiềm năng lớn của ngành điện gió Việt Nam, điều này sẽ giúp công ty hiện thực hóa mục tiêu mở rộng công suất sau khi cơ chế giá mới được ban hành.

REE đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 10.588 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 2.409 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 5% so với dự báo của VCSC).

Năm 2023, doah thu thuần của REE đạt 8.570 đồng, giảm 8,6% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 2.188 tỷ, giảm 18,8% so với năm 2022.

VCSC cho biết động lực thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chủ yếu đến từ mảng cơ điện (M&E) (lợi nhuận đạt 166 tỷ đồng so với khoản lỗ vào năm 2023) và mảng bất động sản (+15 lần so với cùng kỳ năm trước), bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng điện (-7% so với cùng kỳ năm trước) và mảng cho thuê văn phòng (-14% so với cùng kỳ năm trước).

Cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2023: 1) 10% cổ tức tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu – phù hợp với kỳ vọng của VCSC) sẽ thanh toán vào tháng 4/2024, và 2) 15% cổ tức cổ phiếu (1 cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu) thực hiện trong năm 2024.

REE dự kiến trả cổ tức năm 2024 ở mức tối đa 10% mệnh giá, dự kiến bằng cổ tức tiền mặt và VCSC hiện dự báo REE sẽ trả cổ tức tiền mặt ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2024. REE cũng có thể trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 15% bên cạnh khoản cổ tức tiền mặt 1.000 đồng.

Đồng thời, cổ đông thông qua chương trình ESOP năm 2024 với 1.007.915 cổ phiếu (tương đương 0,25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ nguồn cổ phiếu quỹ, phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm.

Ban lãnh đạo REE cho biết tổng vốn đầu tư XDCB sắp tới có thể lên tới 7 nghìn tỷ đồng, bao gồm các dự án điện gió Trà Vinh giai đoạn 2, Trà Vinh V1-5, Trà Vinh V1-6 (~130MW, 5 nghìn tỷ đồng); dự án tòa nhà văn phòng tại Phú Hữu, TP. Thủ Đức (35.000 m2, dự kiến khởi công vào giữa năm 2025 và đi vào hoạt động vào đầu năm 2027, ~1,0 nghìn tỷ đồng); và nhà máy thủy điện Trà Khúc 2 ở tỉnh Quảng Ngãi (30MW, 1,0 nghìn tỷ đồng). Công ty cũng tiếp tục theo đuổi dự án điện gió ngoài khơi lớn với công suất 1.800MW cùng đối tác của công ty.

VCSC nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 của VCSC, với đóng góp lợi nhuận từ tòa nhà văn phòng ở TP. Thủ Đức và nhà máy thủy điện mới, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" đối với REE với giá mục tiêu là 64.400 đồng/cổ phiếu.