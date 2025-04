Sabeco dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức năm 2024 thêm 15%

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 24/4 tới tại Tp.HCM.

Năm 2024, SAB cho biết năm 2024 vẫn là năm đối mặt với không ít thách thức nhưng cũng là năm thể hiện xu hướng hồi phục rõ nét và tăng trưởng khởi sắc đối với thị trường nói chung và ngành bia nói riêng.

Theo đó, SAB ghi nhận doanh thu (bao gồm thuế TTĐB) sau khi trừ các khoản khấu trừ là 41.135 tỷ đồng, giảm 3.174 tỷ so với kế hoạch là 44.309 tỷ, doanh thu thuần đạt 31.872 tỷ đồng, giảm 2.525 tỷ so với kế hoạch năm 2024 là 34.397 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.495 tỷ đồng, giảm 85 tỷ so với kế hoạch là 4.580 tỷ đồng. Như vậy, SAB mới hoàn thành 92,4% kế hoạch doanh thu và 98,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Theo nhận định từ SAB, năm 2025 tiếp tục là năm đánh dấu các cơ hội "vàng" cho ngành Bia Việt Nam nhờ cơ cấu dân số vàng, thu nhập tăng nhanh, tiềm năng lớn của phân khúc "bia không cồn", tiềm năng về thị trường xuất khẩu.

Trong đó, sự chuyển dịch của người tiêu dùng từ bia phổ thông sang các phân khúc cao cấp và thủ công. Bia thủ công đang nổi lên như một thị trường ngách với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt tại các thành phố lớn; và ngành du lịch Việt Nam đang dần phục hồi, thu hút du khách quốc tế quay lại, góp phần thúc đẩy tiêu thụ bia tại các điểm du lịch.

Nhìn thấy những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, với cam kết tăng trưởng bền vững để tạo động lực cho tiến trình phát triển dài hạn, Sabeco tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng.

Theo đó, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu năm 2025 đạt 31.641 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2024 và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.835 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện trong năm 2024.

Để thực hiện được kế hoạch năm 2025, SAB cho biết sẽ tập trung ngụồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thụ phù hợp với xu hướng tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả và hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và phân khúc sản phẩm.

Đẩy mạnh thị trường trong nước, vươn tầm thị trường quốc tế; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm vả cho ra đời các dòng sản phẩm mới.

Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trên toàn hệ thống SABECO; Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng năng suất; Tập trung phát triển kênh thương mại hiện đại, kênh bán hàng trực tuyến, cũng như kênh tiêu thụ mang đi và tại chỗ theo xu hướng toàn cầu.

Ngoài ra, ứng dụng năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm chi phí và giảm thiểu biến đổi khí hậu; Tiếp tục triển khai các cam kết ESG bao gồm Mỏi trường, Xã hội, Quản trị và Kinh tế nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế; Xác định các sáng kiến mục tiêu bằng việc thiết lập năm cơ sở và dữ liệu cơ sở nhằm quản lý chi phí hoạt động một cách hiệu quả...

Đồng thời, tiếp tục phát huy các thế mạnh của các chuyên gia trong nước vá quốc tế để bảo tồn các giá trị của Sabeco và các thương hiệu của các dòng sản phẩm Bia Sài Gòn, đồng thời nỗ lực thích nghi/ thích ứng với thị trường và môi trường kinh doanh đang phát triển.

Bên cạnh đó, Sabeco còn nâng cao quy mô doanh nghiệp, mở rộng thị phần và tạo ra cơ hội tăng trưởng mới khi đẩy mạnh các hoạt động mua bán sáp nhập - trong đó, ngày 11/11/2024, Sabeco đã mua 2.016.800 cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây và nâng sở hữu lên 84,46% vốn điều lệ; ngày 3/1/2025, đã hoàn tất mua 37.814.900 cổ phiếu CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn – Bình Tây để nâng sở hữu từ 16,4%, lên 59,6% vốn điều lệ.

Theo VCSC, kế hoạch cho năm 2025 của SAB lần lượt hoàn thành 98% và 97% dự báo của VCSC. Mặc dù LNST thực tế của SAB cao hơn mục tiêu trung bình 5% trong giai đoạn 2019-2024, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2025 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Đáng chú ý, cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2024: Cổ tức đề xuất là 5.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 10%), tăng so với mức 3.500 đồng/cổ phiếu đã được thông qua trước đó tại ĐHCĐ năm 2024. SAB đã tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2024 và có kế hoạch chi trả phần còn lại là 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/07/2025 và ngày thanh toán: 31/07/2025.

Cổ tức tiền mặt năm tài chính 2025: Đề xuất là 5.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 10%) so với dự báo của VCSC là 3.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 7%). Do vậy, VCSC hiện đã có khuyến nghị "mua" đối với SAB với giá mục tiêu là 67.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Sabeco ở mức 33.439,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm (34.056 tỷ) - trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 16.566,2 tỷ đồng, hàng tồn kho là 1.978,5 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm (2.317 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2024, Sabeco ghi nhận hơn 9.002,3 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 5% so với đầu năm (8.571 tỷ) - trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn hơn 2.642,2 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác gần 3.509,7 tỷ đồng; nợ vay ngắn hạn gần 245,4 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 169,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm nhẹ từ 10.217 tỷ xuống còn gần 9.218 tỷ đồng.