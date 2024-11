Có hơn 10.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, SAB tạm ứng 20% cổ tức năm 2024 bằng tiền

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

Theo đó, ngày 27/12 tới đây, SAB sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/1/2025.

Như vậy, với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco dự kiến sẽ chi gần 2.600 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, công ty mẹ là Vietnam Beverage, thành viên Thaibev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, sẽ “bỏ túi” gần 1.400 tỷ đồng cổ tức nhờ sở hữu 53,59% vốn. Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% vốn, cũng sẽ thu gần 940 tỷ đồng.

Được biết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Sabeco dự kiến chia cổ tức 2024 tỷ lệ 35% bằng tiền. Như vậy, sau đợt tạm ứng này, công ty còn tối thiểu 1 đợt trả cổ tức còn lại 15% để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về kết quả kinh doanh, Sabeco ghi nhận doanh thu quý 3/2024 đạt 7.670,11 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng tới 8,1%, từ 1.074 tỷ lên 1.161,36 tỷ đồng.

Theo SAB giải trình thì doanh thu cao hơn do tình hình kinh tế cải thiện mặc dù Nghị định 100 thực thi nghiêm ngặt và cạnh tranh gia tăng. Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp cao hơn, nhưng phần nào bị giảm bởi chi phí nguyên vật liệu cao hơn.

Thêm nữa, lợi nhuận ròng cao hơn so với cùng kỳ do lợi nhuận gộp cao hơn và chi phí bán hàng thấp hơn, giúp giảm nhẹ một phần do thu nhập từ lãi tiền gửi và phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết thấp hơn.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 22.939,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ (21.941 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (3.288,5 tỷ) và hoàn thành 76,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Sabeco đã giảm nhẹ so với đầu năm từ 34.057 tỷ xuống còn hơn 32.234 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) là 20.800 tỷ đồng.

Ngoài ra công ty còn hơn 1.600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dài hạn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiđạt được hơn 10.900 tỷ đồng.