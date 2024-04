Sabeco lên kế hoạch "chi đậm" thù lao cho lãnh đạo, dành gần 4.500 tỷ phát cổ tức

Tổng công ty SP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông sắp tới, trong đó nhấn mạnh ngành bia Việt Nam vốn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 cũng như tác động từ một số cơ chế chính sách liên quan như Luật phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100.

Ngoài ra, việc người dân thắt chặt chi tiêu, thị hiếu và yêu cầu người tiêu dùng ngày càng khắt khe đối với thiết kế bao bì, chất lượng... cũng là những áp lực, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chi mạnh cho quảng cáo và khuyến mãi.

Nghị định 100 được dự đoán tiếp tục là rào cản lớn kìm hãm sự phục hồi của ngành bia trong năm nay, chưa kể các yếu tố tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh như bao bì, nguyên vật liệu, vận chuyển vẫn ở mức cao, biến động bất thường và dự kiến tiếp tục tăng mạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh đó, việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe, trong đó có rượu, bia, trong dự thảo mới nhất về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tiếp tục là một sức ép không nhỏ đến các doanh nghiệp trong ngành. Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam nhận định tăng thuế suất sẽ làm tăng gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp, vì vậy, doanh nghiệp cần phải có đủ thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Sự cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt giữa các công ty sản xuất bia nhằm giành thị phần cao hơn. Đồ uống có cồn tại Việt Nam còn phải chịu 3 loại thuế: thuế nhập khẩu từ 5-80% tùy loại FTA, thuế giá trị gia tăng 10% và thuế tiêu thụ đặc biệt tăng mạnh từ 50% lên 65% năm 2018.

Dù vậy, năm 2024 tiếp tục mang đến “cơ hội vàng” cho ngành bia Việt Nam bao gồm cơ cấu dân số vàng, thu nhập tăng nhanh, tiềm năng lớn của phân khúc "bia không cồn" và tiềm năng về thị trường xuất khẩu.

Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía trước, năm 2024, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 34.397 tỷ đồng tăng trưởng 13%; lãi sau thuế đạt 4.580 tỷ đồng tăng 8% so với năm ngoái. Công ty cũng dự kiến tiếp tục trả cổ tức tỷ lệ 35% bằng tiền mặt, tương ứng mức chi 4.489 tỷ đồng.

Với kế hoạch kinh doanh khả quan, Sabeco cũng dự kiến tăng thù lao trả cho dàn lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đó, thù lao cho 7 thành viên hội đồng quản trị 5,4 tỷ đồng, trung bình mỗi người nhận 772 triệu đồng trong năm 2024. Trước đó, năm 2023, mỗi thành viên HĐQT nhận về trung bình 579 triệu đồng cả năm.

Kế hoạch kinh doanh của SAB.

Trước đó, năm 2023, SAB ghi nhận doanh thu thuần 30.461 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.255 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 23% so với nền cao kỷ lục năm 2022. Kết quả này chỉ giúp Công ty thực hiện được gần 76% chỉ tiêu doanh thu và gần 74% mục tiêu lợi nhuận năm. Dựa trên kết quả 2023, Sabeco quyết định trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 35%, theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tháng 2/2024, SAB đã chi tạm ứng cổ tức 2023 tỷ lệ 15% bằng tiền, tương ứng chi hơn 1.9 ngàn tỷ đồng. Theo kế hoạch, Công ty sẽ thanh toán cổ tức 2023 lần hai, với tỷ lệ 20% bằng tiền 2.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/07 và ngày chi trả dự kiến 31/07/2024.

Trước đó, ngày 29/11/2023, Sabeco đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt hơn 12,825 tỷ đồng, sau khi phát hành hơn 641 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện 1:1. Đây cũng là lần đầu tiên, “ông lớn” ngành bia phát hành tăng vốn từ khi lên sàn chứng khoán năm 2016.

Sau khi về tay người Thái từ năm 2017, Sabeco ghi nhận tình hình kinh doanh ổn định qua từng năm, nếu không tính năm 2021 do Covid khó khăn. Những năm 2027-2023 ngoại trừ 2021, lợi nhuận sau thuế của Sabeco đều đạt trung bình 5.000 tỷ đồng tăng mạnh so với giai đoạn trước đó chỉ từ 2.000 - 3.000 tỷ đồng giai đoạn 2012-2016 bất chấp Nghị định 100 được ban hành được đánh giá là khó khăn do các quy định liên quan..

Hồi tháng 12.2017, Thai Beverage, công ty thuộc sở hữu của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, thông qua công ty con là Vietnam Beverage đã chi khoảng 104.000 tỷ đồng để sở hữu 53,59% cổ phần tại Sabeco.