Sabeco tiếp tục thoái vốn tại CTCP Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Trường Sa

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Trường Sa.

Theo đó, HĐQT Sabeco đã thông qua việc thoái vốn đầu tư tại CTCP Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Trường Sa. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Trường Sa không còn là công ty liên kết của Sabeco.

Theo báo tài chính hợp nhất quý 3, tại thời điểm ngày 30/9, Sabeco đang nắm giữ 38,98% quyền kiểm soát và 38,62% tỷ lệ lợi ích tại Trường Sa với khoản vốn góp 4,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vốn góp này đã được trích lập dự phòng toàn bộ, đưa giá trị của khoản đầu tư về 0.

Trường Sa được thành lập từ năm 2007, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá.

Trước đó, vào ngày 26/11/2027, Sabeco cũng đã thông báo thông qua chủ trương thoái vốn tại Trường Sa với khối lượng chào bán là 360.000 cổ phần của Trường Sa theo hình thức đấu giá công khai tại HoSE.

Mức giá khởi điểm được đưa ra là 13.400 đồng/cp. Nếu giao dịch thành công, ước tính Sabeco có thể thu hồi hơn 4,8 tỷ đồng từ việc rút vốn này và vào thời điểm đó, Sabeco sở hữu 39% Trường Sa với giá trị sổ sách vẫn là 5,3 tỷ đồng và chưa trích lập dự phòng.

Hiện, Sabeco đang thực hiện đầu tư vào nhiều doanh nghiệp với giá trị danh mục đầu tư vào các công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đạt 1.767 tỷ đồng và sau Trường sa, Sabeco đang phải trích lập dự phòng 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành, với giá trị 70,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2024, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 7.670,11 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng tới 8,1%, từ 1.074 tỷ lên 1.161,36 tỷ đồng.

Theo SAB giải trình thì doanh thu cao hơn do tình hình kinh tế cải thiện mặc dù Nghị định 100 thực thi nghiêm ngặt và cạnh tranh gia tăng. Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp cao hơn, nhưng phần nào bị giảm bởi chi phí nguyên vật liệu cao hơn.

Thêm nữa, lợi nhuận ròng cao hơn so với cùng kỳ do lợi nhuận gộp cao hơn và chi phí bán hàng thấp hơn, giúp giảm nhẹ một phần do thu nhập từ lãi tiền gửi và phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết thấp hơn.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 22.939,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ (21.941 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (3.288,5 tỷ) và hoàn thành 76,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Sabeco đã giảm nhẹ so với đầu năm từ 34.057 tỷ xuống còn hơn 32.234 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) là 20.800 tỷ đồng.

Ngoài ra công ty còn hơn 1.600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dài hạn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt được hơn 10.900 tỷ đồng.