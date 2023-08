SAB chốt ngày phát hành hơn 641 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) thông báo ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu.

Cụ thể: SAB thông báo ngày 15/9 là ngày đăng ký cuối cùng để SAB thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1 (sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Theo đó, SAB sẽ phát hành 641.281.186 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán là hơn 13.073,3 tỷ đồng và số tiền sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn là 6.412,8 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã điều chỉnh giảm 6,7% giá mục tiêu nhưng giữ nguyên khuyến nghị "khả quan" cho Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) do VCSC cho rằng SAB có vị thế thuận lợi để tận dụng đà tăng trưởng dài hạn của sức tiêu thụ bia của Việt Nam nhờ vào sức mạnh thương hiệu và mạng lưới phân phối của SAB.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do VCSC điều chỉnh giảm 6,9% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2024 (tương ứng giảm 6,6%/7,3% cho các năm 2023/2024), do (1) VCSC giảm 2,4% dự báo tổng doanh thu giai đoạn 2023-2024 do VCSC dự báo sức tiêu thụ yếu hơn đối với kênh bán hàng truyền thống và (2) VCSC giảm 8,0% dự báo tổng lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) giai đoạn 2023-2024 do chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) tăng.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2023-2025 là 12,1% do (1) mức tiêu thụ bia phục hồi từ mức thấp vào năm 2023 do chi tiêu của người tiêu dùng phục hồi sau suy thoái kinh tế, (2) danh mục sản phẩm được cải thiện với đóng góp đáng kể hơn từ phân khúc cận cao cấp nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của tầng lớp thu nhập trung bình và thu nhập cao ở Việt Nam, và (3) dư địa cải thiện biên lợi nhuận và tối ưu hóa chi phí sẽ cải thiện khả năng sinh lời.

Theo VCSC, giá mục tiêu của VCSC cho SAB tương ứng P/E dự phóng các năm 2023/2024 lần lượt là 26 lần/24 lần so với trung vị P/E trượt trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành là 35 lần.

Mặt khác, rủi ro đối với SAB là sức tiêu thụ bia yếu hơn dự kiến; mất thị phần; chi phí marketing cao hơn do cạnh tranh gay gắt; chi phí nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh hơn.