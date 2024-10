Sân bay, khách sạn, công viên giải trí Mỹ “gồng mình” trước siêu bão Milton

Các chuyên gia nhận định, bão Milton có thể trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024, thách thức các giới hạn chịu đựng của con người và buộc giới chức cũng như người dân Mỹ phải nâng cao cảnh giác cao độ. Nhiều chuyên gia ở Mỹ đã đưa ra đề nghị mở rộng thang bão, để có cả bão Cấp 6 - cho những cơn bão mạnh ngoại lệ như siêu bão Milton - thay vì giữ thang bão 5 cấp như hiện tại.

Hai tuần trước, bão Helene tấn công khu vực đông nam nước Mỹ song không đổ bộ trực tiếp vào Vịnh Tampa, khu vực có hơn 3 triệu người sinh sống ở bang Florida. Tuy nhiên, nước biển dâng do bão Helene đã nhấn chìm nhiều nhà cửa và gây thiệt hại khá nghiêm trọng. Bây giờ, bão Milton cấp 5, cấp lớn nhất trong thang bão của Mỹ, đang hướng thẳng vào khu vực này. "Mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều", Craig Fugate, cựu giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA), nói.

Người dân sống dọc bờ biển miền nam bang Flordia đã sơ tán hàng loạt trước khi siêu bão Milton đổ bộ. “Giới chức đang tiến hành "đợt sơ tán lớn nhất chúng tôi từng chứng kiến kể từ cơn bão Irma năm 2017", Kevin Guthrie, người đứng đầu cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp bang Florida, cho biết. Sau lời kêu gọi của chính quyền, hàng triệu người Florida đã cuống cuồng sơ tán bằng mọi cách có thể.

Các khách sạn tại những thành phố cách Florida hơn 600 km về phía bắc như Dothan, Alabama đều không còn chỗ trống.

Thống đốc Ron DeSantis cho biết Florida đã không thu phí tuyến cao tốc Veterans Expressway and Suncoast Parkway, kéo dài từ thành phố Tampa đến phía bắc, để người dân có thể sử dụng làm tuyến đường sơ tán. Các trạm thu phí tự động của bang cũng áp dụng các biện pháp giảm quá tải và cho phép một số phương tiện chạy vào làn ngược chiều, tạo điều kiện cho dòng người sơ tán về hướng bắc.

Đối với người đã thoát khỏi những con đường tắc nghẽn, việc tìm khách sạn hoặc căn hộ cho thuê trở nên khó khăn và đắt đỏ, vì nhiều nơi đã kín chỗ. Nhiều khách sạn ở bang Florida cũng thông báo hết phòng. Tập đoàn khách sạn Rosen Hotels & Resorts có trụ sở tại Florida đã áp dụng mức giá rẻ cho cư dân Florida cần nơi tránh bão. Trong khi đó, các khách sạn tại những thành phố cách Florida hơn 600 km về phía bắc như Dothan, Alabama đều không còn chỗ trống. Một số công ty lữ hành và dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng đã kích hoạt chính sách khẩn cấp cho du khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Theo CNN, Walt Disney World Resort tại Orange County, Florida (Mỹ) - khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí lớn nhất và được yêu thích nhất trên thế giới, cùng Universal Orlando sẽ đóng cửa tuần này để ứng phó với siêu bão. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Disney cho biết họ sẽ đóng cửa các công viên theo từng giai đoạn. Với Hollywood Studios và Animal Kingdom đóng cửa lúc 13h thứ Tư (giờ địa phương), Magic Kingdom và Epcot đóng cửa lúc 14h. Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự đoán, việc đóng cửa và những gián đoạn khác do siêu bão gây ra sẽ khiến lợi nhuận của Disney tại mảng công viên giảm từ 150 - 200 triệu USD trong quý này.

Disney World không phải là điểm du lịch yêu thích duy nhất dự kiến bị ảnh hưởng bởi đường đi dự kiến của Milton. Nhiều sân bay ở Florida cũng đã đóng cửa hoặc sẽ đóng cửa trước khi bão Milton đổ bộ. Trong đó, sân bay quốc tế Tampa và Sarasota Bradenton đã đóng cửa vào thứ Ba; sân bay quốc tế St. Pete-Clearwater sẽ đóng cửa đến hết thứ Năm.

Các sân bay khác thông báo rằng họ đang theo dõi cơn bão và khuyên hành khách nên chuẩn bị tinh thần cho việc gián đoạn chuyến bay, liên hệ với hãng hàng không để biết thông tin mới nhất. Các hãng du thuyền lớn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía tây Florida đã thay đổi hành trình của mình để tránh đường đi trực tiếp của cơn bão Milton, đảm bảo rằng họ có thể di chuyển ở khoảng cách an toàn, tránh cơn bão.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo ít nhất 95% bờ biển phía tây Florida có thể sẽ bị ngập khi bão Milton đổ bộ, theo tờ New York Post. "Đây là mức độ thay đổi bờ biển nghiêm trọng nhất. Sóng và nước biển dâng do bão Milton có thể gây xói mòn và tràn ngập 100% các bãi biển của tiểu bang", USGS cảnh báo. Nhà khoa học Kara Doran của USGS cũng cho rằng tầm quan trọng của việc dự báo thay đổi bờ biển do tác động của bão Milton ở vùng bờ biển phía tây Florida là không hề phóng đại.

Về mặt kinh tế, đường đi trực tiếp của bão Milton ước tính ảnh hưởng tới 2,8% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ, theo Ryan Sweet, nhà kinh tế trưởng của công ty Oxford Economics ở Anh. "Dù còn quá sớm để ước tính tổn thất từ bão Milton, ảnh hưởng của bão ở những khu vực đông dân nhất Florida có thể dẫn tới thiệt hại hàng chục tỷ USD. Một số người ước tính cơn bão trăm năm có một này có thể gây thiệt hại 175 tỷ USD khi đổ bộ vào khu vực Tampa và khoảng 70 tỷ USD ở khu vực Fort Myers", Yaron Kinar, nhà phân tích hàng đầu của Phố Wall, nói.

Các nhà phân tích so sánh với thảm họa hai năm trước, khi bão Ian cấp 4 đổ bộ gần khu vực Fort Myers, bang Florida và gây thiệt hại hơn 50 tỷ USD. "Bão Helene đến nay được xem là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất ở Mỹ trong mùa bão năm 2024, nhưng điều này có thể nhanh chóng thay đổi khi bão Milton đổ bộ Florida", Mohsen Rahnama, giám đốc phụ trách về các mô hình rủi ro tại công ty dữ liệu và nghiên cứu Moody's, cảnh báo.

Các chuyên gia từ Barclays thì dự đoán thiệt hại bảo hiểm do bão Milton có thể vượt qua 50 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc giá tái bảo hiểm sẽ tăng mạnh khi các hợp đồng bảo hiểm được gia hạn vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Các công ty tái bảo hiểm lớn như Swiss Re, Munich Re, và Beazley đã chứng kiến cổ phiếu giảm giá trong tuần này do lo ngại về thiệt hại từ bão Milton. Tuy nhiên, các nhà phân tích RBC dự báo rằng giá cổ phiếu của những công ty này sẽ sớm phục hồi nhờ việc tăng giá bảo hiểm trong những lần tái ký hợp đồng sắp tới.

Theo thông tin từ Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC), Milton có thể sẽ là cơn bão Đại Tây Dương dữ dội nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay. Sức gió liên tục gần tâm bão có khả năng lên tới 270km/h, có khả năng tăng gấp đôi khi đổ bộ vào đất liền. Florida là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất hành tinh. Theo Visit Florida, tiểu bang này đã đón kỷ lục 140,6 triệu du khách vào năm 2023, tăng 2,3 phần trăm so với năm 2022.