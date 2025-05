Tư duy di sản trong bộ sưu tập mang đậm dấu ấn La Mã

Bản tuyên ngôn thời trang mở ra thế giới sáng tạo duy mỹ tràn ngập ánh nắng mà Fendi thiết kế để thế giới nhìn thấy vào năm 1977 một lần nữa tái xuất vào năm 2025. BST Summer Capsule 2025 cũng là lời tri ân tinh tế đến Histoire d’Eau – bộ phim thời trang đầu tiên trên thế giới do Jacques De Bascher đạo diễn, ra mắt vào năm 1977.

Lấy bối cảnh tại thành Rome, bộ phim là hành trình lãng mạn của một quý cô thanh lịch rong ruổi qua những đài phun nước, những bức bưu thiếp viết vội, và những góc phố cổ kính – biểu tượng cho tinh thần tự do và vẻ đẹp vĩnh cửu của Fendi.

Tái hiện lại tinh thần tươi mới của mùa hè La Mã, BST Summer Capsule 2025 là sự hòa quyện giữa vẻ thanh lịch cổ điển và sự phóng khoáng hiện đại. Từ những gam màu nhuộm nắng như đỏ san hô, vàng chanh, xanh đại dương đến những chất liệu nhẹ tênh như ren devoré, denim laser cut hay lụa jacquard, từng thiết kế đều như lời mời gọi mùa hè bước vào thế giới Fendi – nơi thời trang là một phần của ký ức.

Mô-típ san hô đỏ xuất hiện trong Histoire d’Eau hiện diện ở đường viền cổ áo thêu tinh xảo, trang sức điêu khắc và len lỏi cùng các bản in hoa để dệt thành một hệ sinh thái đại dương phá cách – trở thành sợi chỉ xuyên suốt trong cả dòng thời trang nam và nữ, mang đến cảm giác tươi mới và sinh động như một khu vườn dưới nước.

Các thiết kế trong bộ sưu tập Mùa hè 2025 mang đậm dấu ấn La Mã, vừa mềm mại uyển chuyển vừa có cấu trúc rõ ràng. Những chiếc váy maxi thướt tha được kiến tạo với sự kỷ luật của kiến trúc, quần short được cắt may tỉ mỉ tạo nên sự cân bằng giữa tính ứng dụng và phong cách, trong khi những chiếc váy hai dây ôm sát cơ thể tôn lên vẻ gợi cảm đầy ý nhị làm nổi bật những phom dáng với độ chính xác thủ công tuyệt đối.

Trang phục nam giới cũng tìm thấy nhịp điệu riêng với họa tiết hoa bandana san hô, những hình thêu bưu thiếp độc đáo và chất liệu dệt kim mang hơi thở thể thao cổ điển nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Ngoài ra, những thiết kế như váy bút chì xoắn hay áo khoác denim chambray hoa cắt laser thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phom dáng hiện đại và chất liệu đa kết cấu.

Sự tỉ mỉ và kỹ thuật đỉnh cao từ các xưởng thủ công của Fendi được thể hiện trong từng chi tiết: được thể hiện sống động trên lớp vải ren devoré, da cừu non, bảo chứng cho kỹ thuật lành nghề và sự nghiêm cẩn trong từ các xưởng may của Fendi, kể cả những đường viền được xử lý tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật. Các thiết kế từ dạo phố cho đến đồ bơi thể thao đều được nhấn nhá bằng những dải sò vàng, tua rua và hoa văn thêu tay, gợi lên hình ảnh mùa hè miền Địa Trung Hải đầy mê hoặc.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, tinh thần mùa hè còn được truyền tải qua loạt phụ kiện đậm chất thủ công như túi Peekaboo, Baguette, By The Way phiên bản mới, giày sandals “Fendi Fling” với dây quai hình chữ F trừu tượng, mũ rộng vành bằng raffia và denim, hay charms hình sứa và cá origami độc đáo – tất cả đều mang một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng biệt và đầy chất thơ.

BST càng thêm phần thi vị khi đặt trong không gian kiến trúc cổ điển. Những đôi giày quai hậu Colibrì nhẹ nhàng lướt trên cầu thang đá cẩm thạch. Ánh nắng nán lại trên thân giày soi sáng mảng patchwork kết hợp những hoạ tiết lưu trữ, sự thoải mái từ phần quai co dãn có đệm lót và mũi giày vải lưới, đan từ cọ raffia. Dép xỏ ngón, một món đồ thời trang không thể thiếu trong những chuyến dạo chơi mùa hè, được Fendi diễn giải đầy sáng tạo với mẫu Fendi Fling ôm lấy mu bàn chân bằng phần quai chữ F trừu tượng.

Thử thách phối kết trang phục mùa hè không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những vật phẩm trang trí túi. Fendi qua BST Summer 2025 đã dẫn lối hội tín đồ đến với bag charm cá origami và những chú sứa nhồi bông ngộ nghĩnh nhưng vẫn xa hoa, “trôi” theo từng chuyển động đong đưa cùng túi xách. Bên cạnh đó là những món phụ kiện đầy phóng khoáng: Lụa in họa tiết bandana san hô xuất hiện dưới dạng khăn foulard, poncho và khăn choàng; mũ raffia và denim vành rộng, kính mắt,…

Bước vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập, Fendi đang trải qua một giai đoạn chuyển giao đầy ý nghĩa. Thương hiệu lừng danh này không chỉ tiếp tục chuỗi hoạt động tôn vinh di sản đồ sộ của mình mà còn chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng flagship mới tại Milan. Song song đó, một trong những mối quan tâm hàng đầu của Fendi hiện tại là tìm kiếm người kế nhiệm cho vị trí giám đốc sáng tạo thời trang nữ, mở ra một chương mới trong hành trình phát triển.

Hiện tại, Fendi đang có nhiều giám đốc sáng tạo khác nhau. Silvia Venturini Fendi sẽ tiếp tục vai trò Giám đốc sáng tạo phụ kiện, trang phục nam và trẻ em tại thương hiệu của gia đình. Trong khi đó, con gái của bà, Delfina Delettrez, đã nắm quyền thiết kế trang sức. Về phần mảng thời trang nữ, Kim Jones đã rời thương hiệu vào tháng 10 sau bốn năm gắn bó. Danh sách những ứng viên tiềm năng cho vị trí kế nhiệm ông khá đa dạng, từ những gương mặt mới mẻ đến những tên tuổi kỳ cựu từng hợp tác với bà Venturini Fendi.

Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, Fendi cũng vừa đánh dấu sự tái khai trương không gian trình diễn huyền thoại Spazio Fendi tại Milan sau quá trình trùng tu. Tiếp nối sự kiện này, vào tháng Chín tới, Fendi sẽ tiếp tục hành trình kỷ niệm 100 năm bằng việc khai trương cửa hàng flagship Palazzo Fendi trên phố Via Montenapoleone, một tòa nhà bốn tầng hoành tráng với hai tầng dành riêng cho nhà hàng Langosteria danh tiếng, kết quả của sự hợp tác với Enrico Buonocore và quỹ đầu tư Archive. Palazzo Fendi còn sở hữu một sân thượng rộng lớn với tầm nhìn bao quát toàn cảnh Milan.

LVMH đã mua cổ phần của Fendi từ gia đình Fendi vào năm 1999, trước khi trở thành chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu này vào năm 2001. Fendi là thương hiệu thời trang lớn thứ tư của LVMH, sau Louis Vuitton, Dior và Celine. Theo ước tính của HSBC, doanh thu hàng năm của thương hiệu vào khoảng khoảng 2,44 tỷ euro (tập đoàn LVMH không phân chia doanh thu theo từng thương hiệu trong báo cáo tài chính).