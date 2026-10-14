Sàn tài sản mã hóa SCEX tăng vốn lên 10 nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX) vừa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng…

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Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, sau đợt điều chỉnh này, vốn điều lệ của SCEX tăng thêm 5.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 100%.

Toàn bộ nguồn vốn góp đến từ tư nhân trong nước, không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, SCEX hiện đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định đối với doanh nghiệp đăng ký tham gia tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

SCEX hiện do ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Sacombank (STB).

Các thành viên HĐQT khác gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2026, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) chính thức nâng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Đợt điều chỉnh này đánh dấu mức tăng trưởng quy mô vốn gấp hơn 735 lần chỉ sau chưa đầy 11 tháng hoạt động.

SCEX tiền thân là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), thành lập vào ngày 30/9/2025, là một trong một trong 5 doanh nghiệp (cùng Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá VIX; Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản số Việt Nam; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng; và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Techcom) có hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, hợp lệ để xem xét cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Ở thời điểm khởi tạo, doanh nghiệp sở hữu mức vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng do ba cá nhân đóng góp bao gồm ông Dương Văn Quyết, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt. Đến tháng 2/2026, công ty thực hiện đợt tăng vốn đầu tiên lên 360 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2026, pháp nhân này hoàn tất thủ tục đổi tên thành SCEX trước khi thực hiện đợt huy động vốn lên mức 5.000 tỷ đồng.