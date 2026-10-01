Hoạt động tài sản mã hóa tại Việt Nam đạt 122,2 tỷ USD

Trong khu vực Đông Nam Á, giá trị hoạt động tài sản mã hoá của Việt Nam chỉ xếp sau Singapore...

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Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, Việt Nam ghi nhận giá trị hoạt động tài sản mã hóa đạt 122,2 tỷ USD, đứng thứ tư trong khu vực CSAO (bao gồm Trung, Nam Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương), sau Singapore (284,1 tỷ USD), Australia (173,1 tỷ USD) và Ấn Độ (135 tỷ USD), theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Chainalysis (công ty phân tích blockchain và nền tảng dữ liệu về tài sản số, trụ sở tại Mỹ).

Theo đó, trong khi chỉ số Utility Index (hoạt động tiện ích) tại Việt Nam tăng 127% so với kỳ trước, chỉ số Financial Index (hoạt động tài chính) lại giảm 5%. Điều này cho thấy đà tăng của thị trường được thúc đẩy chủ yếu bởi giao dịch P2P (hoạt động mua và bán tài sản mã hoá trực tiếp giữa người dùng), dòng tiền xuyên biên giới,... thay vì các kênh tài chính dành cho tổ chức.

Chainalysis trong báo cáo cũng cho hay Việt Nam, Philippines và Thái Lan đều ghi nhận sự sôi động của hoạt động P2P. Theo đó, 3 quốc gia ghi nhận tổng cộng 5,4 triệu giao dịch chuyển tiền P2P, cả trong nước và xuyên biên giới. Con số này chiếm 14,4% tổng số giao dịch P2P trên toàn cầu, dù ba thị trường chỉ chiếm 2,5% quy mô nền kinh tế tài sản mã hoá toàn cầu.

Hơn 4/5 số giao dịch P2P trong nước tại 3 thị trường có giá trị dưới 1.000 USD. Giá trị trung bình mỗi giao dịch là 618 USD, thấp hơn đáng kể so với mức 1.210 USD trên toàn cầu.

Về hoạt động stablecoin của Việt Nam, tổng giá trị giao dịch trong nước ghi nhận 6,9 tỷ USD và giao dịch xuyên biên giới đạt 10,5 tỷ USD. Tỷ lệ xuyên biên giới/trong nước là 1,5 lần. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong nhóm các thị trường được Chainalysis thống kê. Tính trên toàn khu vực, hoạt động giao dịch xuyên biên giới lớn gấp 3,2 lần hoạt động trong nước.

Giá trị hoạt động tài sản mã hóa thông qua các sàn giao dịch tập trung (CEX) tại Việt Nam đạt khoảng 69,9 tỷ USD, tương đương 57% tổng giá trị tài sản mã hóa được ghi nhận trong kỳ là 122,2 tỷ USD.

Tại báo cáo, Singapore là nền kinh tế ghi nhận hoạt động tài sản mã hoá sôi động nhất, đạt giá trị 284 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 55,4%. Phần lớn đà tăng của Singapore đến từ hoạt động trên các nền tảng dành cho tổ chức, tăng 94% lên 60 tỷ USD.

Singapore được các nhà phân tích nhận định là tiếp tục củng cố vai trò trung tâm tài sản mã hóa của khu vực, động lực được lý giải là xuất phát từ khung pháp lý tương đối rõ ràng của nước này.

Năm vừa qua, hoạt động tài sản mã hoá của Singapore ghi nhận tăng trưởng ở tất cả các chỉ số chính, ngoại trừ lượng tài sản tự lưu ký. Cụ thể, năm 2020, 90% lượng tài sản mã hóa được nắm giữ tại Singapore là tự lưu ký. Đến giữa năm 2026, tỷ lệ giảm xuống còn 48%. Dù vậy, con số này này vẫn cao hơn mức trung bình của thế giới (37%) và phần còn lại của CSAO (32%).

Australia là nền kinh tế có hoạt động tài sản mã hoá lớn thứ hai trong khu vực, với 173,1 tỷ USD. Mặc dù tổng hoạt động đã giảm 5,6%, chủ yếu do giá trị dòng tiền vào các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) giảm mạnh.

Về hoạt động stablecoin của Việt Nam, tổng giá trị giao dịch trong nước ghi nhận 6,9 tỷ USD và giao dịch xuyên biên giới đạt 10,5 tỷ USD. Tỷ lệ xuyên biên giới/trong nước là 1,5 lần.

Ấn Độ dù đứng thứ ba về giá trị hoạt động tài sản mã, song lại là một trong những thị trường ghi nhận mức sụt giảm giá trị mạnh nhất khu vực, giảm 14,7% - cao hơn đáng kể mức giảm chung của khu vực là 6,8%. Dù vậy, xét về quy mô tuyệt đối, Ấn Độ vẫn là một thị trường lớn trong khu vực, với tổng giá trị hoạt động đạt 135 tỷ USD.

Bên cạnh đó, đây cũng là thị trường lớn nhất khu vực nếu xét về hoạt động trên CEX. Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, Ấn Độ ghi nhận 88,4 tỷ USD dòng tiền trên CEX, nhỉnh hơn Singapore với 82,3 tỷ USD. Australia với 79,3 tỷ USD và Việt Nam với 69,8 tỷ USD.

Theo ông Ashish Singhal, đồng sáng lập sàn giao dịch Ấn Độ CoinSwitch, tài sản mã hóa tại nước này vẫn “chủ yếu được sử dụng như một loại tài sản đầu tư, chủ yếu để mua, nắm giữ và bán tài sản số”.

Ông cũng cho biết thêm nhóm nhà đầu tư của Ấn Độ đang mở rộng, ngày càng nhiều nhà đầu tư trên 35 tuổi tham gia vào thị trường tài sản mã hóa, vốn trước đây chủ yếu thu hút nhóm nhà đầu tư trẻ.