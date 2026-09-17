Đề xuất sàn tài sản mã hóa phải báo cáo tài sản khách hàng 6 tháng/lần

Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 1% trở lên vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải gửi báo cáo trước ít nhất 3 ngày khi thay đổi tỷ lệ sở hữu.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa được triển khai thí điểm tại Việt Nam theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.
Dự thảo áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành tài sản mã hóa, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và các chủ thể có liên quan.
Theo dự thảo, các chủ thể thuộc diện công bố thông tin phải bảo đảm thông tin được công bố chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ và không gây hiểu nhầm.
Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Các thông tin đã công bố, báo cáo và dữ liệu điện tử phải được lưu giữ tối thiểu 10 năm, trong khi thông tin công bố trên trang thông tin điện tử phải được duy trì khả năng truy cập tối thiểu 5 năm.
Thông tin có thể được công bố trên website của doanh nghiệp, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định. UBCKNN là đơn vị tiếp nhận báo cáo, thông tin công bố từ các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
Theo dự thảo, trong giờ giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố tổng số loại tài sản mã hóa được giao dịch; giá và khối lượng của giao dịch gần nhất; giá cao nhất, thấp nhất, mức biến động và giá bình quân của từng loại tài sản. Dữ liệu về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng thuộc diện phải công bố.
Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 1% trở lên vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải gửi báo cáo trước ít nhất 3 ngày khi thay đổi tỷ lệ sở hữu.
Chậm nhất 9 giờ ngày giao dịch, doanh nghiệp còn phải công bố dữ liệu của 24 giờ trước đó, gồm số lượng tài sản mã hóa được phép giao dịch, mức dao động giá, số lượng lệnh, khối lượng và giá trị đặt mua, bán, cũng như giá, khối lượng và giá trị giao dịch của từng loại tài sản.
Trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định lựa chọn hoặc loại bỏ một tài sản mã hóa khỏi hệ thống giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Hằng tháng, doanh nghiệp phải báo cáo UBCKNN về tình hình thị trường giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời gửi báo cáo cho Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước. Các giao dịch có dấu hiệu vi phạm cũng phải được tổng hợp và báo cáo UBCKNN định kỳ. Nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của hệ thống, doanh nghiệp phải báo cáo UBCKNN trong vòng 24 giờ.
Về hoạt động lưu ký tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ phải gửi UBCKNN dữ liệu lưu ký tài sản mã hóa hằng tuần. Khi có thay đổi về vận hành ảnh hưởng đến việc tách biệt tài sản của khách hàng, doanh nghiệp phải báo cáo trước ít nhất 3 ngày.
Nếu sử dụng dịch vụ lưu ký của bên thứ ba, doanh nghiệp cũng phải báo cáo UBCKNN ít nhất 7 ngày trước khi tiếp nhận dịch vụ từ nhà cung cấp mới hoặc nhà cung cấp thay thế.
Định kỳ ngày 31/7 và 31/1 hằng năm, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải gửi UBCKNN báo cáo 6 tháng về tài sản khách hàng đã được kiểm toán. Mẫu báo cáo yêu cầu tổng hợp số lượng, giá trị tài sản đầu kỳ và cuối kỳ, thông tin các ví lưu ký, bằng chứng dự trữ và ý kiến kiểm toán nếu có.
Đối với tổ chức phát hành, dự thảo yêu cầu tối thiểu 15 ngày trước khi chào bán, phát hành tài sản mã hóa, doanh nghiệp phải công bố bản cáo bạch theo quy định.
Nếu bản cáo bạch được sửa đổi, bổ sung, thông tin thay đổi phải được công bố trong vòng 3 ngày. Trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải công bố kết quả chào bán.
Dự thảo cũng đề xuất 4 ngưỡng giao dịch báo cáo, gồm: dưới 1.000 USD, 1.000-5.000 USD, 5.000-10.000 USD và trên 10.000 USD.
Trường hợp thay đổi các điều kiện, đặc điểm của tài sản mã hóa đã phát hành, thông tin về quyết định thay đổi phải được công bố trong vòng 24 giờ. Định kỳ 6 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành, tổ chức phát hành phải công bố việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư, nếu có.
Dự thảo cũng đặt ra một số nghĩa vụ báo cáo đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải báo cáo trước ít nhất 3 ngày khi thay đổi tỷ lệ sở hữu.
Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc công nghệ và người có liên quan cũng phải báo cáo trước ít nhất 3 ngày khi thực hiện giao dịch tài sản mã hóa đang được lưu ký tại tổ chức cung cấp dịch vụ. Tổ chức phát hành phải báo cáo trước ít nhất 7 ngày khi thực hiện mua lại tài sản mã hóa đã phát hành.
Doanh nghiệp cũng phải báo cáo tình hình nhân sự tại bộ phận công nghệ và nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Trường hợp có thay đổi nhân sự thuộc các nhóm này, báo cáo phải được gửi UBCKNN trong vòng 3 ngày.
Hằng năm, chậm nhất ngày 31/3, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải gửi UBCKNN báo cáo đánh giá tuân thủ trong năm trước. Nội dung đánh giá bao gồm việc duy trì điều kiện cấp phép, bảo vệ và tách biệt tài sản khách hàng, giám sát giao dịch nghi vấn, phòng chống rửa tiền, bảo mật và an ninh hệ thống, cũng như các vi phạm, sai sót và phương án khắc phục.
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