Sàn tài sản mã hóa Việt Nam: Sự cố công nghệ phải báo cáo trong vòng 24h

Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch cho khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mô tả sự cố và phương án khắc phục…

Theo báo cáo "The 2026 Geography of Crypto Report" mới được Chainalysis công bố, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, Việt Nam ghi nhận giá trị hoạt động tài sản mã hóa đạt 122,2 tỷ USD, đứng thứ tư trong khu vực CSAO (bao gồm Trung, Nam Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương) - Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 165/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa. Thông tư số 165/2026/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa được triển khai thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Thông tư số 165/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/12/2026.

TÀI SẢN MÃ HÓA ĐƯA VÀO GIAO DỊCH PHẢI CÔNG BỐ TRƯỚC 7 NGÀY

Theo Thông tư, việc báo cáo, công bố thông tin phải bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ, không gây hiểu nhầm. Khi có thay đổi nội dung đã báo cáo, công bố, chủ thể có nghĩa vụ phải cập nhật kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi. Tổ chức cung cấp dịch vụ và tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Các tổ chức có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo dưới dạng văn bản, nếu có, và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Thông tin công bố phải được lưu giữ và có thể truy cập trên trang thông tin điện tử của tổ chức tối thiểu 5 năm.

Đối với việc lựa chọn tài sản mã hóa đưa vào giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình tối thiểu 7 ngày trước ngày chính thức giao dịch. Trường hợp quyết định hủy bỏ hoặc hạn chế giao dịch, thời gian công bố trước cũng tối thiểu 7 ngày.

Thông tư quy định việc công bố báo cáo tài chính định kỳ. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ là công ty mẹ, tổ chức phải công bố cả báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên thực hiện kiểm toán, soát xét phải thuộc diện được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Chậm nhất vào 15 giờ hằng ngày, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch tài sản mã hóa trong ngày giao dịch liền trước.

Thông tư cũng quy định, trong giờ giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công khai thông tin về tổng số loại tài sản mã hóa được phép giao dịch, tình trạng từng loại, giá và khối lượng của giao dịch gần nhất, giá cao nhất và thấp nhất trong ngày, cùng mức biến động giá. Các thông tin phải công khai còn có tối thiểu ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất còn lại sau khớp lệnh và khối lượng tương ứng; giá trị giao dịch mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài theo từng loại tài sản mã hóa.

Hằng ngày, tổ chức phải công bố dữ liệu của ngày giao dịch liền trước, trong đó có mức độ dao động giá, số lượng lệnh, khối lượng đặt mua, bán và giá trị tương ứng; khối lượng, giá trị giao dịch của từng loại tài sản mã hóa.

Với tổ chức phát hành, thông tin phải được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ và tổ chức phát hành. Trước khi chào bán, phát hành, tổ chức phát hành phải công bố bản cáo bạch theo quy định. Nếu sửa đổi, bổ sung bản cáo bạch, thông tin thay đổi phải được công bố trong vòng 24 giờ.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành, tổ chức phát hành phải công bố kết quả. Định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành cho đến khi hoàn thành toàn bộ cam kết với nhà đầu tư được nêu trong bản cáo bạch, nếu có, tổ chức phải công bố tình hình thực hiện các cam kết.

PHẢI BÁO CÁO TRONG VÒNG 24 GIỜ NẾU GẶP SỰ CỐ CÔNG NGHỆ

Bên cạnh các nghĩa vụ công khai thông tin, Thông tư thiết lập chế độ báo cáo đối với hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp nhận báo cáo, thông tin công bố từ các tổ chức này trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Chậm nhất vào 15 giờ hằng ngày, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch tài sản mã hóa trong ngày giao dịch liền trước.

Định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, tổ chức báo cáo tình hình thị trường giao dịch của tháng liền trước, đồng thời thông tin cho Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Cũng tại thời điểm này, tổ chức phải báo cáo các giao dịch có dấu hiệu vi phạm theo quy trình giám sát đã được xử lý trong tháng liền trước và hoạt động tự doanh.

Đối với hoạt động lưu ký, dữ liệu của tuần liền trước phải được báo cáo vào thứ Hai hằng tuần. Ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố hệ thống theo quy trình đã công bố, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo trước khi thay đổi vận hành hệ thống ảnh hưởng đến việc tách biệt tài sản khách hàng hoặc cơ chế phân bổ tài sản giữa ví nóng và ví lạnh.

Trường hợp sử dụng dịch vụ lưu ký của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khác, tổ chức phải báo cáo tối thiểu 7 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ. Thông tin tổng hợp tài sản khách hàng được báo cáo theo kỳ 6 tháng, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Về duy trì điều kiện cấp phép, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo danh sách cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức vào ngày 10 hằng tháng. Những thay đổi về một số vị trí quản lý, nhân sự công nghệ và nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thuộc trường hợp quy định phải được báo cáo trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thay đổi, kèm đánh giá việc duy trì điều kiện cấp phép.

Thông tư cũng đặt ra thời hạn cụ thể với sự cố công nghệ. Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch cho khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mô tả sự cố và phương án khắc phục.

Chậm nhất vào ngày 31/3 hằng năm, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đánh giá tuân thủ của. tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trong năm liền kề trước đó. Việc đánh giá tuân thủ nghĩa vụ báo cáo phục vụ quản lý thuế được thực hiện theo quy định về quản lý thuế.

Đối với giao dịch của một số nhân sự quản lý và người có liên quan, Thông tư yêu cầu báo cáo trước tối thiểu 3 ngày. Phạm vi áp dụng gồm thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc công nghệ của tổ chức cung cấp dịch vụ và người có liên quan của họ khi giao dịch loại tài sản mã hóa đã được đưa vào giao dịch tại tổ chức đó. Báo cáo phải nêu rõ số lượng, thời gian và phương thức dự kiến giao dịch.

Tối thiểu 7 ngày trước ngày mua lại tài sản mã hóa đã được phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải báo cáo tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nơi tài sản mã hóa được lưu ký về việc mua lại tài sản mã hóa.