Sản xuất nông nghiệp: Nhiều tín hiệu tích cực từ chuyển đổi cơ cấu và áp dụng công nghệ cao

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, với một số nhóm ngành đạt mức tăng trưởng khá nhờ thời tiết thuận lợi, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất hiệu quả và kiểm soát tốt dịch bệnh.

SẢN LƯỢNG TRÁI CÂY TĂNG MẠNH

Diện tích gieo cấy lúa vụ Đông Xuân cả nước năm 2025 đạt 2.970,2 nghìn ha, tăng 16,2 nghìn ha so với vụ Đông Xuân năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 1.050,9 nghìn ha, giảm 8,9 nghìn ha do chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang phi nông nghiệp và cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Một số tỉnh giảm diện tích lúa rõ rệt như Hà Nội (giảm 1,3 nghìn ha), Hà Nam (giảm 1,2 nghìn ha), Thái Bình (giảm 1,1 nghìn ha).

Ngược lại, các tỉnh phía Nam ghi nhận diện tích lúa vụ Đông Xuân đạt 1.919,3 nghìn ha, tăng 25,1 nghìn ha. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.508,4 nghìn ha, tăng 20,7 nghìn ha nhờ ít bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, bà con tích cực xuống giống tối đa.

Năng suất lúa vụ Đông Xuân của cả nước ước đạt 68,5 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Miền Bắc đạt 64,3 tạ/ha (giảm 0,4 tạ/ha) do ảnh hưởng của sâu bệnh tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong khi miền Nam đạt 70,8 tạ/ha (giảm 0,3 tạ/ha) do thời tiết nắng nóng và sâu bệnh gây hại. Một số địa phương có năng suất lúa giảm đáng kể gồm: Quảng Trị (giảm 6,2 tạ/ha), Thừa Thiên Huế (giảm 5,8 tạ/ha), Vĩnh Long (giảm 3,6 tạ/ha), Nghệ An (giảm 3,0 tạ/ha), Tiền Giang (giảm 2,6 tạ/ha), Trà Vinh (giảm 2,4 tạ/ha).

Tuy nhiên, nhờ mở rộng diện tích, sản lượng lúa vụ Đông Xuân cả nước năm 2025 ước đạt 20,4 triệu tấn, tăng 17,3 nghìn tấn so với năm 2024. Miền Bắc đạt 6,8 triệu tấn (giảm 105,0 nghìn tấn), miền Nam đạt 13,6 triệu tấn (tăng 122,3 nghìn tấn), trong đó Đồng bằng sông Cửu Long đạt 10,9 triệu tấn (tăng 106,7 nghìn tấn). Các tỉnh có sản lượng tăng mạnh gồm: Bạc Liêu (tăng 94,1 nghìn tấn), Long An (tăng 82,4 nghìn tấn), Bến Tre (tăng 39,6 nghìn tấn).

Tính đến ngày 20/6/2025, cả nước đã gieo cấy 1.773,6 nghìn ha lúa vụ Hè Thu, bằng 101,8% so với cùng kỳ năm trước. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.369,4 nghìn ha (102,0%). Nhờ thời tiết thuận lợi, mưa đều, tiến độ gieo trồng nhanh hơn, lúa phát triển tốt. Đã có 241,7 nghìn ha lúa hè thu sớm được thu hoạch, bằng 102,6% so với cùng kỳ năm 2024.

"Trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng một số cây ăn quả tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước: sầu riêng đạt 534,6 nghìn tấn (tăng 16,3%), mít 462,2 nghìn tấn (tăng 17,3%), dứa 443,0 nghìn tấn (tăng 16,3%)". Cục Thống kê - Bộ Tài chính.

Cùng thời điểm, các địa phương tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây hoa màu. Diện tích rau, đậu tăng so với cùng kỳ năm trước, trong khi diện tích khoai lang, lạc và đậu tương tiếp tục giảm do hiệu quả kinh tế không cao.

Đối với cây lâu năm, tính đến cuối tháng 6/2025, cả nước đạt 3.823,2 nghìn ha, tăng 48,3 nghìn ha so với năm 2024. Trong đó, nhóm cây ăn quả đạt 1.317,1 nghìn ha (tăng 31,0 nghìn ha), chủ yếu là sầu riêng, mít, dứa... Nhóm cây công nghiệp đạt 2.172,6 nghìn ha (tăng 9,2 nghìn ha). Một số loại cây có diện tích tăng mạnh gồm: sầu riêng 180,6 nghìn ha (tăng 18,4 nghìn ha), mít 73,6 nghìn ha (tăng 3,0 nghìn ha), dứa 52,5 nghìn ha (tăng 1,4 nghìn ha), cao su 908,9 nghìn ha (tăng 1,9 nghìn ha), cà phê 735,2 nghìn ha (tăng 14,2 nghìn ha).

Sản lượng một số cây ăn quả trong quý 2 tăng mạnh: sầu riêng đạt 349,5 nghìn tấn (tăng 15,8%), vải 163,8 nghìn tấn (tăng 30,8%), xoài 516,3 nghìn tấn (tăng 11,3%). Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng sầu riêng đạt 534,6 nghìn tấn (tăng 16,3%), mít 462,2 nghìn tấn (tăng 17,3%), dứa 443,0 nghìn tấn (tăng 16,3%).

Đối với cây công nghiệp lâu năm, sản lượng chè búp 546,6 nghìn tấn (tăng 2,9%), cao su 427,3 nghìn tấn (tăng 1,9%), hồ tiêu 258,0 nghìn tấn (tăng 6,4%), điều 294,1 nghìn tấn (tăng 0,7%).

DIỆN TÍCH TRỒNG RỪNG TĂNG MẠNH, THỦY SẢN TĂNG NHẸ

Đối với ngành chăn nuôi, trong 6 tháng đầu năm 2025, chăn nuôi trâu bò giảm do hiệu quả kinh tế không cao, diện tích chăn thả bị thu hẹp. Đàn lợn tăng mạnh nhờ mô hình bán công nghiệp, giá thịt lợn hơi ổn định. Một số địa phương có đàn lợn tăng mạnh: Gia Lai tăng 30,0%, Kon Tum tăng 20,0%, Tây Ninh tăng 48,0%. Đàn gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Xu hướng chuyển sang chăn nuôi an toàn sinh học, công nghệ cao đang lan rộng. Đến ngày 28/6/2025, cả nước không còn dịch lở mồm long móng; cúm gia cầm còn ở Hải Phòng; tai xanh còn ở Bạc Liêu; viêm da nổi cục còn ở Sơn La; dịch tả lợn châu Phi còn ở 18 địa phương chưa qua 21 ngày.

"Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng thủy sản đạt 4.550,9 nghìn tấn, tăng 3,1%, gồm: cá 3.281,8 nghìn tấn (tăng 2,9%), tôm 605,5 nghìn tấn (tăng 5,6%), thủy sản khác 663,6 nghìn tấn (tăng 2,0%)". Cục Thống kê - Bộ Tài chính.

Đối với ngành lâm nghiệp, trong quý 2/2025, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 109,0 nghìn ha, tăng 19,8%. Cả 6 tháng đầu năm 2025 đạt 153,5 nghìn ha (tăng 18,9%). Một số địa phương tăng mạnh như: Quảng Ninh gấp 2,5 lần; Hà Giang tăng 48,0%; Bắc Giang tăng 20,2%.

Sản lượng gỗ khai thác đạt 11.181,7 nghìn m3, tăng 9,0% nhờ giá gỗ keo cao, thời tiết thuận lợi. Các địa phương có tốc độ khai thác tăng cao gồm: Quảng Ninh (tăng 31,7%), Quảng Trị (30,2%), Quảng Bình (24,8%), Hà Tĩnh (15,8%), Thái Nguyên (11,0%).

Diện tích rừng bị thiệt hại 6 tháng đầu năm là 847,8 ha, giảm 27,2%. Trong đó, diện tích bị cháy là 283,2 ha (giảm 58,6%) nhưng diện tích rừng bị chặt phá lại tăng 17,3%, đạt 564,6 ha.

Ngành thủy sản đạt tăng trưởng nhờ công nghệ và điều kiện thời tiết thuận lợi. Sản lượng thủy sản quý 2/2025 đạt 2.555,5 nghìn tấn (tăng 3,3%). Trong đó: cá đạt 1.799,5 nghìn tấn (tăng 2,9%), tôm 403,1 nghìn tấn (tăng 6,2%), thủy sản khác 352,9 nghìn tấn (tăng 2,4%).

Trong quý 2/2025, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 2.579,2 nghìn tấn, tăng 4,9%, trong đó cá 1.749,5 nghìn tấn (tăng 4,7%), tôm 533,5 nghìn tấn (tăng 6,4%). Sản lượng cá tra 6 tháng đầu năm đạt 871,9 nghìn tấn (tăng 4,5%). Sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 366,9 nghìn tấn (tăng 7,3%), tôm sú đạt 125,1 nghìn tấn (tăng 3,6%).

Sản lượng thủy sản khai thác trong quý 2/2025 đạt 1.971,7 nghìn tấn, tăng 1,0% so với quý 2 năm 2024. Trong đó, cá 1.532,3 nghìn tấn, tăng 0,9%; tôm 72,0 nghìn tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.