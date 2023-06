Sprucegrove Investment Management trở thành cổ đông lớn tại PNJ

Sprucegrove Investment Management báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, Sprucegrove Investment Management (Canadian) vừa thông báo đã mua thành công 650.300 cổ phiếu.



Sau giao dịch, Sprucegrove Investment Management đã nâng sở hữu tại PNJ từ 15.931.232 cổ phiếu, chiếm 4,86% lên 16.581.532 cổ phiếu, chiếm 5,06% và trở thành cổ đông lớn tại PNJ, kể từ ngày 22/6/2023.

Theo giá chốt phiên ngày 22/6 của PNJ là 74.500 đồng/cổ phiếu thì tổ chức này chi hơn 48 tỷ để trở thành cổ đông lớn của PNJ.

Mới đây, PNJ công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh sức mua của nhóm hàng hoá không thiết yếu vẫn thấp hơn 2022 và chưa vào giai đoạn hồi phục.



Qua đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 5 lần lượt đạt 2,223 tỷ đồng (-16.8%) và 111 tỷ đồng (-20.8%), giảm so với mức nền cao kỷ lục cùng kỳ 2022. Mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 5 xấp xỉ tháng 4.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 14,281 tỷ đồng, giảm 8.4% và lợi nhuận sau thuế đạt 970 tỷ đồng, giảm 3.5% so với cùng kỳ.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) cho biết kết quả này lần lượt hoàn thành 45% và 55% dự báo cả năm của VCSC. Mặc dù doanh thu phù hợp với kỳ vọng, nhưng lợi nhuận sau thuế cao hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi do chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu thấp hơn một chút so với dự kiến trong tháng 4 và tháng 5/2023. Chúng tôi hiện không nhận thấy thay đổi đáng kể nào đối với dự báo năm 2023 của chúng tôi.

Hiện VCSC đã có khuyến nghị "khả quan" cho PNJ với giá mục tiêu là 87.700 đồng/cổ phiếu.