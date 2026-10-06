Sau video, AI lại tạo ra “biển game”

Trong bối cảnh số lượng game tăng vọt nhờ AI, chất lượng game đang trở thành vấn đề quan ngại với cộng đồng người chơi lẫn các nhà phát triển game truyền thống...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

AI đang làm thay đổi đáng kể cách trò chơi điện tử được phát triển, khi ngày càng nhiều công đoạn từ lập trình, thiết kế đến xây dựng nội dung có thể được tự động hóa.

Rào cản gia nhập ngành vì thế được hạ thấp, cho phép cả những người không có nền tảng kỹ thuật cũng có thể tạo ra sản phẩm.

Theo dữ liệu từ SteamDB, trang thống kê về nền tảng phân phối game Steam, tính đến ngày 5/10/2026, số trò chơi được phát hành trên Steam trong năm có sử dụng nội dung AI đã lên tới 7.299 game, vượt xa con số 4.682 của cả năm 2024.

Tỷ lệ trò chơi này/tổng số game phát hành cũng tăng mạnh, từ 10,9% năm 2024 lên 30,8% vào tháng 7/2026, cho thấy tốc độ xuất hiện của các trò chơi có sự hỗ trợ của AI trên các nền tảng phân phối đang tăng rất nhanh.

Theo các đánh giá, một trong những động lực thúc đẩy xu hướng này là sự phổ biến của “vibe coding”, tức sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu AI tạo và chỉnh sửa mã nguồn, cùng sự phát triển của các tài sản 3D thương mại như mô hình nhân vật, vật thể và các thành phần đồ họa có thể tích hợp trực tiếp vào trò chơi.

Việc AI làm giảm rào cản gia nhập ngành đang làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện ồ ạt của những trò chơi chất lượng thấp hoặc các sản phẩm sao chép những tựa game nổi tiếng.

Sự kết hợp giữa các công cụ AI và kho tài sản có sẵn giúp giảm đáng kể yêu cầu về kỹ năng lập trình, thiết kế và sản xuất nội dung. Những người không có kinh nghiệm phát triển game vẫn có thể xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh với mức đầu tư thời gian và nguồn lực thấp hơn trước.

Nhất là khi các công cụ phục vụ việc tạo game tự động xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng hạn sự xuất hiện mới đây của GPT-6 Astra, mô hình được OpenAI công bố gần đây, thiết kế theo cách tiếp cận “đa tác nhân”, trong đó nhiều tác nhân AI có thể phối hợp và đảm nhiệm các vai trò khác nhau như lập kế hoạch, thiết kế và lập trình, thay vì chỉ xử lý từng nhiệm vụ riêng lẻ.

Hay Meta cũng đã giới thiệu hai công cụ tạo game bằng AI là “Horizon Create” và “Horizon Studio” cho phép người dùng phát triển và xuất bản game 2D, 3D thông qua hình thức “vibe coding” trên điện thoại thông minh và trình duyệt web.

Người dùng có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu hệ thống điều chỉnh độ khó, thay đổi nhân vật, bổ sung nhiệm vụ hoặc thực hiện những thay đổi chi tiết trong trò chơi, đồng thời thử nghiệm sản phẩm ngay trong quá trình phát triển.

Trong khi đó, Roblox, một trong những nền tảng lớn về tạo và chia sẻ game, cũng đang thúc đẩy ứng dụng AI với công cụ “Build”, được phát hành vào tháng 7. Đã có hơn 9.000 trò chơi được tạo ra thông qua công cụ này. Với “Build”, nhà phát triển chỉ cần nhập một vài dòng mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên là có thể tạo ra một trò chơi 3D trong vài chục phút.

Dù vậy, ông David Baszucki, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Roblox, cũng nhìn nhận rằng ngành game đang tiến tới thời điểm mà việc tạo ra sản phẩm sẽ trở nên phổ biến như làm video hoặc viết truyện.

Khi các tác nhân AI có thể hoạt động như “đội ngũ phát triển ảo”, chi phí và thời gian để đưa một trò chơi từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh có thể tiếp tục giảm. Nguồn cung trò chơi sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Và việc AI làm giảm rào cản gia nhập ngành đang làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện ồ ạt của những trò chơi chất lượng thấp hoặc các sản phẩm sao chép những tựa game nổi tiếng.

Đầu tháng này, một nhân viên của OpenAI đã sử dụng GPT-6 Astra để tạo ra “Elderwood”, một trò chơi được cho là sao chép “Old School RuneScape”, tựa game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) nổi tiếng. Trò chơi này đã bị gỡ xuống chỉ ba ngày sau khi phát hành, sau khi nhà phát triển của tựa game gốc yêu cầu xử lý.

Dù tạo ra các công cụ phát triển game tự động, nhưng Roblox hiện cũng đã đưa các chỉ số như mức độ tương tác và tỷ lệ người dùng rời bỏ trò chơi vào hệ thống đề xuất, đồng thời hạn chế hiển thị những nội dung quá tương đồng với các trò chơi đã tồn tại.

Nhưng trong bối cảnh số lượng game tăng vọt nhờ AI, nhiều nhà quan sát quan ngại liệu chỉ dựa vào các hệ thống đề xuất có đủ để duy trì chất lượng của trò chơi.