Bổ sung chính sách để game trở thành ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm

Một trong những nội dung sẽ được đưa vào sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP tới đây là bổ sung chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp game...

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026.

Tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026 ngày 24/6 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm tạo động lực để ngành game trở thành một trong những ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế sáng tạo.

Bên cạnh đó, mục tiêu được đặt ra là phát triển các sản phẩm game mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử Việt Nam, từng bước xây dựng game Việt trở thành thương hiệu quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên không gian số toàn cầu.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ ra thời gian qua nhiều chính sách quan trọng đã được ban hành, tạo nền tảng pháp lý và động lực mới cho sự phát triển của ngành.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp game trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường sức mạnh mềm quốc gia.

Cùng với đó, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định trò chơi điện tử và phần mềm giải trí là một trong sáu ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm được ưu tiên phát triển.

Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư hạ tầng và các cơ chế hỗ trợ phát triển. Đặc biệt, các sản phẩm game có nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa Việt Nam sẽ thuộc nhóm được ưu tiên khuyến khích và hỗ trợ nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trong môi trường số.

Ngoài ra, tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, game cũng được xác định là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa được quan tâm thúc đẩy phát triển.

“Các chính sách trên tạo hành lang pháp lý cũng như là cơ sở chiến lược để ngành game Việt chuyển dịch mạnh mẽ từ vị thế gia công sang làm chủ công nghệ và xây dựng thương hiệu quốc gia trên môi trường số”, bà Huyền nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Cục đã cấp mới 26 giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; 132 giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G1.

Về công tác quản lý và xử lý vi phạm, cơ quan quản lý đã thu hồi 90 quyết định phê duyệt nội dung/phát hành trò chơi điện tử G1, thu hồi 2 giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.