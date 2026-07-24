Đề xuất loạt ưu đãi thuế chưa từng có cho “game Việt”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề xuất doanh nghiệp sản xuất và phát hành trò chơi điện tử có nội dung giáo dục, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, phát triển game thuộc diện khuyến khích...

Thí sinh tại Cúp Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam (VENC). Ảnh: VIRESA.

Ngày 23/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

LOẠT ƯU ĐÃI NHẰM THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, PHÁT HÀNH GAME TẠI VIỆT NAM

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là cụ thể hóa các chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp game Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Lần đầu tiên, dự thảo đưa ra khái niệm "game Việt" để làm căn cứ áp dụng các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sản xuất, phát hành game tại Việt Nam.

Theo đó, một trò chơi được xác định là game Việt khi đáp ứng các điều kiện như: do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và có quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp với phần mềm trò chơi điện tử; có yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam; và tối thiểu 30% nhân sự trực tiếp tham gia sản xuất là người Việt Nam.

Trước hết, các game Việt đáp ứng các tiêu chí trên sẽ được phép phát hành thử nghiệm trong thời gian tối đa lên tới 90 ngày. Đáng chú ý, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo đến cơ quan quản lý ít nhất 10 ngày trước khi phát hành thử nghiệm.

Tuy nhiên, việc thử nghiệm phải đáp ứng hai điều kiện, một là số lượng người chơi dưới 10.000 người, hai là không phát sinh doanh thu.

"Cơ chế này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup phát hành game, có thể đưa sản phẩm ra thị trường để thử nghiệm, nhận đánh giá phản hồi của người dùng để hoàn thiện sản phẩm", Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho hay.

Bên cạnh đó, nếu trò chơi điện tử đáp ứng các tiêu chí trên, đồng thời có nội dung giáo dục, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam, doanh nghiệp phát hành sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, phát triển game thuộc diện khuyến khích.

Ngoài ra, các chuyên gia và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất các trò chơi này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bà Huyền cho hay để xác định một trò chơi có đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi nói trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thành lập Hội đồng chuyên gia về văn hóa và lịch sử để thẩm định nội dung trò chơi.

Hội đồng sẽ đánh giá mức độ giáo dục, tuyên truyền và quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam của từng sản phẩm. Đây sẽ là căn cứ để áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các chính sách hỗ trợ khác đối với doanh nghiệp cũng như đội ngũ chuyên gia trực tiếp tham gia sản xuất game.

MỞ CƠ CHẾ ĐỂ THU HÚT CÁC GIẢI ĐẤU ESPORT

Một nội dung quan trọng khác được bổ sung trong dự thảo nghị định là các quy định về quản lý game nhập khẩu (game import), nhằm gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc tổ chức các giải đấu thể thao điện tử.

Chung kết giải thể thao điện tử The Grand Esports 2026 tại Hà Nội. Ảnh: VIRESA

Theo quy định hiện hành, một trò chơi muốn phát hành tại Việt Nam phải được cấp giấy phép. Tuy nhiên, đối với các game chỉ nhằm phục vụ các giải đấu thể thao điện tử, đặc biệt là các giải đấu quốc tế, ban soạn thảo đang đề xuất cơ chế cấp phép riêng.

Bà Huyền cho hay: "Thay vì phải thực hiện đầy đủ quy trình cấp phép phát hành thông thường, các game này sẽ được cấp giấy phép tạm thời chỉ phục vụ cho giải đấu, với thủ tục nhanh gọn hơn và phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động thi đấu".

Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh một số quy định liên quan đến vận động viên thể thao điện tử. Chẳng hạn, theo quy định hiện hành, người chơi dưới 16 tuổi bị giới hạn thời gian chơi game. Tuy nhiên, đối với các vận động viên dưới 16 tuổi tham gia tập luyện và thi đấu chính thức, dự thảo quy định sẽ không áp dụng giới hạn thời gian.

Quy định này xuất phát từ thực tế nhiều trò chơi quốc tế có cách phân loại độ tuổi khác với Việt Nam. Chẳng hạn, có những trò chơi được phân loại 18+ tại Việt Nam nhưng ở nước ngoài chỉ được xếp mức 16+ hoặc thậm chí 14+. Đồng thời, nhiều quốc gia cũng không áp dụng quy định giới hạn thời gian chơi đối với vận động viên tham gia thi đấu chuyên nghiệp.

Do đó, để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu theo đúng quy định của từng giải đấu, dự thảo bổ sung các quy định riêng đối với đối tượng này. Các quy định chỉ áp dụng trong phạm vi tập luyện và thi đấu chính thức, không mở rộng ra hoạt động chơi game thông thường.

Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định nội dung này không chỉ giúp doanh nghiệp trong nước yên tâm tổ chức giải đấu mà còn giải quyết băn khoăn của các đơn vị sở hữu bản quyền game ở nước ngoài. Việc bổ sung các quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để thu hút các giải đấu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tăng cường bảo vệ người chơi, đặc biệt là trẻ em.

Theo quy định hiện hành, người chơi dưới 16 tuổi được phép chơi tối đa 60 phút đối với mỗi trò chơi và không quá 180 phút mỗi ngày đối với toàn bộ các trò chơi của cùng một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, dự thảo nghị định mới sẽ siết chặt quy định này. Theo đó, tổng thời gian chơi game của người dưới 16 tuổi sẽ chỉ còn tối đa 60 phút mỗi ngày, bất kể chỉ chơi một trò chơi hay nhiều trò chơi của cùng một doanh nghiệp.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cụ thể hơn về cảnh báo thời gian chơi game. Trước đây, Nghị định 147 đã khuyến cáo hiển thị thông báo "chơi game quá thời gian sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe", nhưng chưa quy định tần suất và thời lượng hiển thị nên việc thực hiện chưa thống nhất giữa các doanh nghiệp.

Theo dự thảo, đối với game G1, khuyến cáo phải xuất hiện định kỳ 30 phút một lần và màn hình phải tạm dừng trong ít nhất 10 giây. Đối với game G2, thời gian hiển thị cảnh báo tối thiểu là 15 giây.