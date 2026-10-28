Sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng ở bất kỳ lứa tuổi nào

Theo thông tin từ VNVC, từ miền Bắc đến miền Trung và miền Nam, sốt xuất huyết tiếp tục là vấn đề y tế công cộng đáng lưu ý trong những ngày cuối tháng 10/2026. Hàng nghìn ca mắc mới mỗi tuần, nhiều ổ dịch phát sinh và các trường hợp tử vong đã được ghi nhận…

Ảnh minh họa: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Sau 5 ngày sốt cao, đau tức bụng và rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên L.T.S. (23 tuổi, ở Tuyên Quang) rơi vào tình trạng sốc, suy hô hấp nguy kịch. Theo ThS.BS. Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền. Sau khi khởi phát sốt xuất huyết, người bệnh tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện.

Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện thêm tình trạng đi ngoài phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục nặng lên, xuất hiện kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp. Bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy với nồng độ oxy 100% nhưng độ bão hòa oxy trong máu chỉ khoảng 80%. Kết quả xét nghiệm cho thấy NS1 và IgM Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Các bác sĩ chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), đồng thời theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo BS. Phúc, trước tình trạng oxy máu không cải thiện dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa, ê-kíp quyết định triển khai VV-ECMO để hỗ trợ trao đổi khí. Bệnh nhân đồng thời được điều trị bằng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức nhằm hỗ trợ tuần hoàn, cân bằng dịch, kiểm soát rối loạn chuyển hóa và theo dõi chức năng các cơ quan.

Sau quá trình hồi sức chuyên sâu, tình trạng oxy hóa máu và huyết động bước đầu cải thiện. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải duy trì VV-ECMO và các biện pháp hồi sức tích cực, chưa qua giai đoạn nguy kịch.

Sốt cao vài ngày do sốt xuất huyết, nam thanh niên 23 tuổi suy hô hấp nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

BS. Phúc cho biết sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng ở bất kỳ lứa tuổi nào, kể cả người trẻ khỏe mạnh, không có bệnh nền. Một số trường hợp có thể bị thoát huyết tương, gây sốc, xuất huyết nghiêm trọng và tổn thương các cơ quan. Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt. Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với đã khỏi bệnh.

Tại TP.HCM, một bệnh nhi 9 tuổi mới đây ghi nhận tình trạng sốt cao 39 độ C, ho, xuất huyết niêm mạc mũi, chảy máu cam ở ngày thứ hai mắc sốt xuất huyết. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho thấy dương tính với virus Dengue. BSCKI. Dương Minh Hùng, khoa Nhi, chẩn đoán bệnh nhi mắc sốt xuất huyết kèm viêm phế quản cấp.

Bệnh nhi hai lần chảy máu cam chỉ sau hai ngày khởi phát sốt. Đây là biểu hiện xuất huyết niêm mạc - một trong những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết có nguy cơ diễn tiến nặng, cần nhập viện điều trị. Các bác sĩ phải theo dõi sát các dấu hiệu xuất huyết, mạch, huyết áp, lượng nước tiểu và các chỉ số tiểu cầu, hồng cầu. Êkíp đồng thời kiểm soát sốt, bù nước và điều trị hỗ trợ viêm phế quản cấp đi kèm. Sau 6 ngày, bệnh nhi hết sốt, giảm ho, ăn uống tốt hơn, các chỉ số xét nghiệm ổn định nên được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bác sĩ Hùng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo BS. Dương Minh Hùng, virus Dengue khi xâm nhập cơ thể có thể gây giảm số lượng hoặc rối loạn chức năng tiểu cầu, ảnh hưởng đến thành mạch và quá trình đông cầm máu. Người bệnh dễ chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết dưới da.

Bên cạnh đó, bệnh diễn tiến nặng còn do tình trạng cô đặc máu do thất thoát dịch ra ngoài thành mạch máu. Tuy nhiên, không phải trẻ mắc sốt xuất huyết đều bị chảy máu hay nổi ban. Trong những ngày đầu, bệnh nhi thường sốt cao đột ngột 39 - 40 độ C, đau đầu, đau mỏi cơ, dễ nhầm với sốt siêu vi thông thường.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, số trẻ đến khám sốt xuất huyết Dengue mỗi ngày hiện ở mức cao, khoảng 100 - 200 lượt, trong đó trung bình 40 trẻ phải nhập viện. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng, có biểu hiện tổn thương gan, tụt huyết áp và sốc.

ThS.BSCKII. Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết một số trẻ được đưa đến viện khi tình trạng đã nghiêm trọng. Điển hình là bệnh nhi N.T.A. nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nôn ói liên tục, tổn thương nhiều cơ quan. Trẻ được phát hiện mắc sốt xuất huyết từ những ngày đầu, sau đó tiểu cầu giảm sâu, tổn thương gan, thận, phổi và phải cấp cứu chống sốc trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hồi sức.

Đáng chú ý, nếu trước đây bệnh thường chuyển sang giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 5 - 6, thì những năm gần đây, bệnh viện ghi nhận nhiều trẻ có thể sốc sớm ngay từ ngày thứ 3 - 4. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ mới sốt vài ngày hoặc bắt đầu giảm sốt.

Số trẻ đến khám sốt xuất huyết Dengue mỗi ngày hiện ở mức cao. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 12 đến ngày 18/10, địa bàn thành phố đã phát hiện 1.603 ca mắc sốt xuất huyết, giữ mức ổn định so với trung bình 4 tuần gần nhất. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tuần thứ 42, tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy trên toàn thành phố đã vượt mốc 40.678 trường hợp. Các khu vực có tỷ lệ người dân mắc cao gồm Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Tương tự, đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, tập trung tại các xã miền núi. Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Sở Y tế thành phố tiến hành tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh, đồng thời triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ cao với tần suất duy trì từ 1 - 2 lần/tuần.

Ngày 27/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhẹ. Cụ thể, từ ngày 16/10 đến 23/10, toàn thành phố ghi nhận 429 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 94 phường, xã, trong đó có Hồng Vân, Dân Hòa, Phúc Thọ, Hà Đông, Ô Diên, Từ Liêm, Bình Minh...

Thành phố cũng ghi nhận 18 ổ dịch mới trong tuần, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 229, trong đó 29 ổ dịch vẫn đang hoạt động. CDC Hà Nội hiện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch bệnh, điều tra và xử lý các ca bệnh, ổ dịch.