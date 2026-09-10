Sốt xuất huyết ở người trẻ vẫn có thể diễn tiến nặng

Ngày 9/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết vừa điều trị cho một nữ bệnh nhân 16 tuổi, nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến nặng, gây sốc, suy hô hấp cấp tiến triển nặng (ARDS), suy nhiều cơ quan.
Các bác sĩ đặt nội khí quản, cho thở máy nhưng tình trạng hô hấp không cải thiện, phải sử dụng ECMO - hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Bệnh nhân điều trị hơn một tháng, nhiều lần thay màng ECMO, truyền máu và chế phẩm máu, đồng thời phải dùng nhiều loại thuốc để kiểm soát nhiễm trùng. Sau khi trừ phần bảo hiểm y tế chi trả, gia đình vẫn phải thanh toán gần một tỷ đồng chi phí điều trị.
Tương tự, một bệnh nhân 21 tuổi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng vừa trải qua 45 ngày điều trị sau khi sốt xuất huyết chuyển nặng, với nhiều lần lọc máu và truyền máu để giành lại sự sống. Cô gái này lại không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị kéo dài trở thành gánh nặng lớn với gia đình. Bệnh viện phải liên hệ các đơn vị và nhà hảo tâm để hỗ trợ.
Với sốt xuất huyết, khi bệnh chuyển nặng, chi phí điều trị có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng do người bệnh phải hồi sức tích cực, lọc máu hoặc ECMO. Theo bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, điểm đáng lưu ý ở hai trường hợp là bệnh đều bắt đầu bằng những triệu chứng khá quen thuộc, nhưng nhanh chóng chuyển nặng trong giai đoạn nguy hiểm, thường từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau khi khởi sốt. Đáng lo, đây cũng là lúc người bệnh có thể vừa giảm hoặc hết sốt và tưởng rằng đã khỏi.
Trước đó, ngày 8/9/2026, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở một thanh niên 20 tuổi (ngụ Đồng Nai). Bệnh nhân nhập viện vào cuối tháng 8 trong tình trạng hôn mê, suy đa cơ quan và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng. Các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, đặt nội khí quản, lọc máu, truyền máu và các chế phẩm máu, sử dụng thuốc điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân không qua khỏi do tình trạng suy đa cơ quan nặng.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cũng thông tin đơn vị đã tiếp nhận và điều trị thành công hai trường hợp bệnh nhi sốt xuất huyết nguy kịch. Các bệnh nhi đều bị sốc nặng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương nhiều cơ quan. Theo BSCKII. Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, vào mùa mưa, muỗi vằn có điều kiện sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ sốt xuất huyết ở cả trẻ em và người lớn.
Theo Viện Pasteur TP.HCM, trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 1.256 ca mắc sốt xuất huyết. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, số bệnh nhân sốt xuất huyết nội trú gần đây tăng nhanh, vượt 120 ca mỗi ngày, có ngày lên tới 150 ca. Ngành y tế dự báo đỉnh nhập viện có thể rơi vào tháng 8 - 11.
Hai địa phương Đắk Lắk và Gia Lai cũng vừa ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026. Ngày 9/9, Sở Y tế Lâm Đồng vừa ban hành văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường tối đa các biện pháp kiểm soát, không để dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát lan rộng. Tính đến ngày 2/9, toàn tỉnh ghi nhận 3.956 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 28 ca so cùng kỳ năm 2025, trong đó có 1 ca tử vong tại khu vực Đắk R’lấp.
Dịch sốt xuất huyết tại Đồng Nai cũng đang diễn biến vô cùng phức tạp với hơn 9.000 ca mắc, số trường hợp tử vong đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Còn báo cáo của CDC Hà Nội cho thấy, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 2.175 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 117 phường, xã. CDC Hà Nội đánh giá, diễn biến dịch đang xuất hiện những tín hiệu cần đặc biệt lưu ý khi ghi nhận 91 ổ dịch từ đầu năm và 30 ổ dịch vẫn đang hoạt động.
Theo BSCKI. Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, thực tế lâm sàng ghi nhận không ít trường hợp sốt xuất huyết nặng ở người trẻ, kể cả những người trước đó có sức khỏe tốt. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho thấy hơn một nửa số ca mắc sốt xuất huyết hiện nay thuộc nhóm thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên và người trưởng thành. Trong đó, nhóm tuổi từ 16 - 30 ghi nhận tỷ lệ mắc cao nhất.
Lý giải về nguyên nhân người trẻ khỏe mạnh vẫn có thể mắc bệnh nặng, BSCKI. Nguyễn Tiến Đạo cho biết hệ miễn dịch khỏe mạnh đôi khi lại trở thành "con dao hai lưỡi". Khi virus Dengue xâm nhập, cơ thể có thể phản ứng quá mức, tạo ra hiện tượng "bão cytokine", gây tổn thương thành mạch máu, làm tăng tính thấm thành mạch, dẫn đến thoát huyết tương, sốc và tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể.
Bên cạnh đó, đây là nhóm tuổi thường xuyên học tập, làm việc và di chuyển trong môi trường đông người nhưng lại có xu hướng chủ quan với bệnh sốt xuất huyết. Nhiều người chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống muỗi đốt, đồng thời dễ nhầm lẫn các triệu chứng ban đầu như sốt cao, đau đầu, đau nhức cơ thể với cảm lạnh, cúm thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít trường hợp nhập viện muộn, bỏ lỡ "thời điểm vàng" để theo dõi và phát hiện các dấu hiệu cảnh báo.
Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, có 4 type huyết thanh gồm DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4, được truyền chủ yếu qua muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus. Sau khi mắc một type, cơ thể chỉ hình thành miễn dịch bền vững chủ yếu với type đó, trong khi khả năng bảo vệ đối với 3 type còn lại rất hạn chế và không kéo dài. Do đó, một người hoàn toàn có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Thậm chí, lần nhiễm Dengue thứ hai hoặc những lần tiếp theo với type virus khác còn có thể làm gia tăng nguy cơ diễn tiến nặng và biến chứng nghiêm trọng.
Hiện nay, sốt xuất huyết Dengue vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu dựa vào theo dõi sát diễn tiến bệnh, xử trí kịp thời các biến chứng khi bệnh chuyển nặng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, nếu được phát hiện sớm và tiếp cận chăm sóc y tế phù hợp, tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết có thể giảm xuống dưới 1%. Một trong những giải pháp phòng ngừa quan trọng nhất vẫn là vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và tiêm vaccine.
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