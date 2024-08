Thái Lan hợp pháp hóa casino để kích cầu du lịch: Lợi hay hại?

Dự thảo quy định cho phép các sòng bạc được cấp giấy phép tạm thời (initial license) trong thời hạn 30 năm đã được Hội đồng Nhà nước, cơ quan pháp lý của chính phủ Thái Lan, công bố để lấy ý kiến ​​công chúng đến ngày 18/8. Các sòng bạc sẽ có lựa chọn gia hạn giấy phép thêm 10 năm và được đặt trong các khu phức hợp giải trí lớn cùng với các địa điểm như khách sạn, trung tâm hội nghị và công viên giải trí.

QUAN ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, người lên nắm quyền chưa đầy một năm, đã tích cực thúc đẩy các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào Thái Lan và ủng hộ kế hoạch hợp pháp hóa sòng bạc để giám sát tốt hơn và thu thuế đúng quy định. Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết trong chương trình truyền hình được ghi hình vào tháng 6: “Chúng ta phải thừa nhận rằng đánh bạc bất hợp pháp là một vấn đề nghiêm trọng và nên được giải quyết bằng cách hợp pháp hóa nó”.

Hơn một nửa trong số 500 thành viên Hạ viện của nước này vào tháng 3 đã đồng tình với một nghiên cứu của một nhóm nghị sĩ ủng hộ việc thành lập các sòng bạc hợp pháp trong các khu giải trí lớn nhằm thu hút các khách du lịch có khả năng chi tiêu cao. Nghiên cứu này cho thấy sòng bạc có thể thúc đẩy chi tiêu trung bình của khách du lịch tăng lên tới 52%.

Điều này có thể giúp tăng GDP thêm một điểm phần trăm. Ngành công nghiệp sòng bạc cũng có thể tạo ra 30.000 việc làm mới tại mỗi khu resort kết hợp với sòng bạc. Theo chính phủ, ước tính các khu phức hợp giải trí tích hợp sẽ giúp tạo ra tổng doanh thu thuế 12 tỷ baht (327 triệu USD) trong năm đầu hoạt động.

Nếu được phê duyệt, các khu phức hợp giải trí đầu tiên có thể mở cửa sớm nhất vào năm 2029.

Bộ Tài chính Thái Lan dự kiến ​​sẽ đề xuất dự luật sơ bộ lên nội các trong vòng 3 - 4 tuần tới nhằm hợp pháp hóa các cơ sở đánh bạc, theo Thứ trưởng Tài chính Julapun Amornvivat. Bộ đã thu thập ý kiến ​​của 16 cơ quan liên quan, tất cả đều đồng ý rằng các khu phức hợp casino sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia, ông nói với giới truyền thông ngày 19/6, Bloomberg đưa tin.

Theo dự thảo luật, các khu phức hợp giải trí lớn kết hợp với sòng bạc nên được đặt tại các địa điểm do chính phủ chỉ định và do các công ty đăng ký tại Thái Lan với vốn điều lệ không dưới 10 tỷ baht (283 triệu USD) điều hành. Dự thảo cũng đề xuất thành lập một hội đồng chính sách giải trí toàn diện do Thủ tướng đứng đầu và một cơ quan quản lý ngành công nghiệp mới.

Các quan chức Thái Lan trước đây đã đề cập đến các điểm đến du lịch nổi tiếng của quốc gia này như Bangkok, Phuket, Chiang Mai và Chonburi, nơi có khu nghỉ dưỡng bãi biển Pattaya, là những địa điểm tiềm năng để đặt các khu phức hợp giải trí.

NHỮNG GÓC KHUẤT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thái Lan đang tham gia cuộc đua giành thị phần trong ngành công nghiệp sòng bạc toàn cầu, vốn được ước tính đạt doanh thu 263 tỷ USD vào năm ngoái, theo IBIS World. Các quốc gia khác như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Nhật Bản cũng đang cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Galaxy Entertainment Group Ltd. và MGM Resorts International - 2 công ty điều hành sòng bạc lớn của thế giới - đang nghiên cứu khả năng mở các khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại quốc gia Đông Nam Á này như một biện pháp phòng ngừa trước triển vọng không chắc chắn tại Macau. Theo nguồn tin thân cận của Bloomberg, Galaxy đã thành lập văn phòng tại cả Thái Lan và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE để quảng bá hoạt động tại Macau, đồng thời sử dụng sự hiện diện tại các địa phương để thu thập thông tin thực tế.

Tương tự, công ty điều hành sòng bạc Las Vegas Sands Corp. đã nhiều lần bày tỏ quan tâm đến Thái Lan. Giám đốc điều hành Robert Goldstein cho biết trong cuộc gọi về kết quả kinh doanh vào tháng 1 rằng công ty đang “quan tâm sát sao” đến đất nước này và rất muốn có mặt trên thị trường.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên vấn đề hợp pháp hóa casino được đưa ra thảo luận ở Thái Lan, song các cuộc thảo luận trước đây đã vấp phải sự phản đối từ công chúng. Trở ngại hiện nay là người dân phản đối kế hoạch hợp pháp hóa sòng bài khá mạnh mẽ. Chỉ 39% số người được hỏi ủng hộ động thái này trong khi 57% phản đối, theo kết quả của một cuộc thăm dò được Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan công bố đầu năm 2022.

Stop Gambling Foundation, một tổ chức vận động hành lang chống cờ bạc, chỉ trích bản báo cáo vì cho rằng nó hầu như không đề cập đến đến mặt tiêu cực của các sòng bài. Một số nghị sĩ Thái Lan nhấn mạnh rằng cần thiết lập một cơ chế giám sát để bảo đảm các sòng bài không làm gia tăng các tệ nạn xã hội và trở thành nơi để rửa tiền.

Năm 2023, Quốc hội Thái Lan đã phê duyệt một nghiên cứu tương tự nhưng Hạ viện bị giải tán trước khi nội các có thể xem xét đề xuất. Các loại hình cờ bạc hợp pháp duy nhất ở Thái Lan hiện nay là đua ngựa và xổ số (có sự kiểm soát của nhà nước). Nghiên cứu này cũng chỉ ra có 10% người Thái nghiện cờ bạc.

Tất nhiên, casino cũng có nhiều khóc khuất. Ở Trung Quốc, chính quyền hiện đang phải đối mặt với tội phạm rửa tiền, đưa, nhận hối lộ qua các sòng bạc. Ngoài ra còn có nhiều trường hợp quan chức dùng tiền ngân sách đi đánh bạc và đặc biệt là sự lo ngại về mặt trái tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội... mà casino mang đến.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho xã hội, hoạt động kinh doanh casino trên thế giới tồn tại hai mô hình chính. Thứ nhất là khoanh khu vực để kinh doanh, ví dụ điển hình ở bang Naveda, Mỹ, họ khoanh vùng khu vực Las Vegas, trong khu vực cho chính quyền không khống chế số lượng casino. Mô hình thứ hai là giới hạn số lượng, như Singapore quy định cụ thể là suốt 30 năm chỉ cấp phép cho 2 casino mà thôi.

Đồng thời, các nước Mỹ, Anh hay Singapore... đều đưa ra quy định quản lý rất chặt chẽ đối với người trong nước vào chơi casino, mục đích là nhằm bảo vệ người chơi tránh được việc chơi quá mức, không kiểm soát được thu nhập của mình. Tại Mỹ, người chơi không được sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán tiền chơi casino.

Singapore quy định người trong nước vào chơi casino phải trên 21 tuổi, Malaysia là trên 23 tuổi. Ngoài ra, người chơi muốn vào casino trước tiên phải nộp một khoản phí vào cửa nhằm kiểm soát người trong nước vào chơi. Nhà cái không được sử dụng khoản phí này mà phải có nghĩa vụ thu hộ nhà nước, nhà nước sẽ sử dụng toàn bộ khoản phí này để chi cho an sinh xã hội...