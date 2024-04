Thái Lan kỳ vọng tết Songkran mang về 700 triệu USD doanh thu

Ông Suriya Juengrungreangkit, Bộ trưởng Bộ Giao thông Thái Lan cho biết, từ ngày 11 - 16/4 dự kiến số lượng du khách tại 6 sân bay của nước này sẽ đạt hơn 2,6 triệu lượt hành khách trong dịp tết cổ truyền Songkran, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giao thông đã chỉ đạo Cơ quan Quản lý sân bay Thái Lan (AOT) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là lực lượng an ninh, cảnh sát xuất nhập cảnh và nhân viên dịch vụ mặt đất đảm bảo an toàn cho tất cả mọi hành khách.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan cũng cho biết, để ứng phó với tình trạng lưu lượng người tăng đột biến tại các sân bay, lực lượng chức năng sẽ tăng cường ứng trực, hỗ trợ hành khách hoàn thành các thủ tục nhanh gọn. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh sẽ liên tục tuần tra, giám sát mật độ để kịp thời phân luồng và hướng dẫn hành khách di chuyển thông suốt và an toàn. Trong khi đó công ty đường sắt quốc gia Thái Lan cũng đã có những điều chỉnh để chuẩn bị tiếp đón hành khách. Trước đó, dịch vụ đường sắt đã gia hạn thời gian đặt vé tàu tốc hành từ từ 30 ngày lên 90 ngày.

Theo Bangkok Post, lễ hội với hoạt động té nước đặc trưng này diễn ra khắp nước nhưng bầu không khí đặc biệt sôi động ở Bangkok, nơi từng đạt Kỷ lục Guinness về "Cuộc chiến súng nước lớn nhất thế giới" (gần 3.500 người cùng bắn súng nước vào nhau trong 10 phút) năm 2011. Ngoài ra, lễ hội cũng được tổ chức hoành tráng tại Chiang Mai, Khon Kaen, Samut Prakan, Chonburi và Phuket. Vùng Đông Bắc Thái Lan hay còn gọi là Isan là một địa điểm khác cũng tổ chức lễ hội Songkran với đặc trưng văn hóa vùng miền và ẩm thực khác biệt với các vùng khác của Thái Lan.

Lễ hội Songkran năm nay dự kiến sẽ giúpThái Lan thu hút hơn 500.000 du khách nước ngoài.

Hãng hàng không Thai Airways International khơi dậy niềm đam mê du lịch của người dân bằng cách thông báo bổ sung thêm các chuyến bay khứ hồi nối Bangkok với các thành phố Phuket và Chiang Mai. Trong khi đó, Thai Air Asia tham gia vào chiến dịch với những chuyến bay bổ sung hàng ngày. Hành khách giờ đây có thể dễ dàng di chuyển giữa Don Mueang và thắng cảnh miền núi hùng vĩ của Chiang Mai, hoặc ngắm nhìn hòn đảo thiên đường Phuket với các chuyến bay bổ sung vào những ngày từ 11/4 đến 16/4.

Hãng hàng không Khon Kean đưa ra hành trình khứ hồi tương tự vào hai ngày 15/4 và 16/4. Trong khi đó, Nok Air hứa hẹn sẽ có thêm chuyến bay đến cả Chiang Mai và Phuket, tạo ra nhiều tuyến khám phá hơn cho những ai háo hức hòa mình vào lễ hội. Thai Lion Air thì bổ sung các chuyến bay đến bờ biển thanh bình của Krabi và thiên đường văn hóa Ubon Ratchathani. Thai VietJet thì đang tung ưu đãi giảm tới 20% giá vé cho tất cả hành trình nội địa...

Ông Suriya Juengrungreangkit đã kêu gọi các hãng hàng không biến tết Songkran không chỉ là một lễ hội té nước mà còn là lễ kỷ niệm khả năng chi trả và khả năng tiếp cận. Ông khuyến khích các hãng hàng không điều chỉnh giảm giá vé trên những chuyến bay nội địa, đặc biệt là trong dịp lễ hội Songkran; tăng cường sắp xếp chỗ ngồi, chuyến bay để nhiều người có thể tham gia lễ hội.

Hãng CNN cho biết, chính phủ Thái Lan đã phân bổ khoản ngân sách lên tới 130 triệu Baht (3,56 triệu USD) cho các bộ, ngành liên quan phối hợp xúc tiến, quảng bá và tổ chức Lễ hội té nước Songkran tại tất cả các địa phương. Lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ có nhiều điểm hấp dẫn hơn sau khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận lễ hội này là "Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" vào cuối năm 2023. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, việc tổ chức các lễ hội quy mô lớn được Chính phủ nước này xác định là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy "quyền lực mềm" của đất nước.

Thái Lan hướng tới mục tiêu đưa Songkran trở thành một trong 10 lễ hội hàng đầu toàn cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sudawan Wangsuphakijkosol cho biết Lễ hội té nước thế giới Maha Songkran 2024 sẽ có 20 cuộc diễu hành đặc biệt, mô tả văn hóa Thái Lan từ khắp các vùng miền trên cả nước. Tại thủ đô Bangkok, lễ hội năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 15/4, dọc theo đại lộ Ratchadamnoen Klang và Sanam Luang. Sự kiện nổi bật của lễ hội năm 2024 là lễ diễu hành Maha Songkran ngày 11/4, với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ. Đây sẽ là điểm nhấn giúp Thái Lan hướng tới mục tiêu đưa Songkran trở thành một trong 10 lễ hội hàng đầu toàn cầu.

Cục Xúc tiến văn hóa của Bộ Văn hóa Thái Lan đã chọn Anntonia Porsild, Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2023 đóng vai Mahodhara Devi, nữ thần Songkran của năm 2024. Bộ Văn hóa Thái Lan cũng đã đặt hàng sản xuất các bài hát về Songkran bằng tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp nhằm quảng bá rộng rãi cho lễ hội. Lễ hội Nước thế giới Maha Songkran 2024 sẽ được phát sóng khắp toàn cầu thông qua các kênh truyền hình hàng đầu của thế giới. Nhiều người nổi tiếng và người có ảnh hưởng quốc tế đã nhận được lời mời trải nghiệm lễ hội Songkran ở Thái Lan.

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết lễ hội Songkran năm nay dự kiến sẽ giúp nước này thu về 24,4 tỷ baht (700 triệu USD) trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thu hút hơn 500.000 du khách nước ngoài và gần 4,3 triệu chuyến du lịch nội địa. Người đứng đầu Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), bà Thapanee Kiatphaibool cho biết doanh thu từ kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài từ ngày 12 - 16/4 tới đây ước tính tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lễ hội với hoạt động té nước đặc trưng này diễn ra khắp nước nhưng bầu không khí đặc biệt sôi động ở Bangkok.

Trong quý 1/2024, chính sách miễn thị thực đối với một vài thị trường và một số hãng hàng không tăng chuyến bay được cho là đã giúp lượng khách quốc tế tới Thái Lan tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/3 vừa qua, nước này đã đón được hơn 9,3 triệu du khách nước ngoài, mang lại nguồn thu khoảng 454 tỷ Baht (tương đương hơn 12,4 tỷ USD).

Trong đó, Trung Quốc là thị trường có đông du khách đến Thái Lan nhất trong quý 1 vừa qua với hơn 1,7 triệu lượt, tiếp đến là Malaysia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ. Thống kê này không bao gồm số du khách nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường bộ. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đặt mục tiêu trong năm nay sẽ đón khoảng 40 triệu du khách quốc tế với mức doanh thu đạt khoảng 2,3 nghìn tỷ Baht (tương đương với khoảng 62,8 tỷ USD).

Việc miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc vào Thái Lan đã được triển khai vào tháng 9/2023 và hiện nay đã trở thành một chính sách lâu dài. Thị trường Ấn Độ cũng được ngành du lịch Thái Lan ưu tiên khai thác, với mục tiêu đón 2 triệu lượt khách vào năm 2024. Từ tháng 11/2023 đến ngày 10/5/2024, khách Ấn Độ có thể đi du lịch Thái Lan mà không cần xin thị thực với thời gian lưu trú lên tới 30 ngày. Ngoài ra kết nối hàng không giữa Thái Lan và Ấn Độ sẽ được cải thiện hơn nữa, như từ ngày 2/4, hãng hàng không Thai Airways khai thác đường bay mới Bangkok - Kochi với tần suất 3 chuyến/tuần.