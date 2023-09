Tháng 8, HAG ghi nhận doanh thu tăng 47% so với cùng kỳ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng 8/2023.

Cụ thể: tháng 8/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 660 tỷ đồng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022 (448 tỷ) - trong đó, ngành chăn nuôi đạt 182 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 338 tỷ đồng và ngành phụ trợ đạt 140 tỷ đồng.

Đối với sản lượng tiêu thụ từng ngành, ngành chăn nuôi đạt 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối. Tuy nhiên, công ty không công bố kết lợi nhuận tháng 8.

Còn trên BCTC bán niên 2023 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của HAG đạt hơn 385 tỷ đồng, giảm gần 138 tỷ đồng so với cùng kỳ. HAG cho biết nguyên nhân là lợi nhuận gộp tăng 163 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bán heo, trái cây và hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 32 tỷ chủ yếu là do giảm lãi từ việc thanh lỷ các khoản đầu tư. Mặt khác, chi phí tài chính giảm gần 508 tỷ đồng chủ yếu là dự phòng các khoản đầu tư vào Nhóm Công ty HNG giảm. Đồng thời, lỗ chênh lệch tỷ giả hối đoái cũng giảm so với cùng kỳ năm 2022 và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động lớn là do giảm hoãn nhập dự phòng các công nợ phải thu.

Đáng chú ý, trong Báo cáo tài chinh hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét, kiểm toán viên có nhấn mạnh đển khoản lỗ lũy kế của Tập đoàn là 2.959 tỷ đồng, và tại ngày này, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tièn là 2.004 tỷ đồng. Do vậy, với các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Cũng tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét, Tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay câc ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Đồng thời, Tập đoàn đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn và hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023.



Theo đó, Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Hiện, HOSE cho biết giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 740/QĐ-SGDHCM ngày 07/10/2022 của HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 là -2.959,49 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/09, giá cổ phiếu HAG tăng 2,41%, lên 8.500 đồng/CP và tăng 16,65% trong 6 tháng qua.