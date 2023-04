Sau kiểm toán, lãi của HAG giảm 56 tỷ, nghi ngờ khả năng hoạt động của Tập đoàn

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Theo đó, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 5.198 tỷ đồng, cao hơn 100 tỷ so với báo cáo tự lập.



Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý tăng cao dẫn đến sau kiểm toán lợi nhuận sau thuế của HAGL giảm 56 tỷ đồng so với báo cáo tự lập (1.181 tỷ) giảm còn 1.125 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, HAG có lãi trên ngàn tỷ đồng.

HAG cho biết, lợi nhuận sau kiểm toán đạt gần 1.125 tỷ đồng là do lợi nhuận gộp tăng 666,43 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận bán trái cây và bán heo trong năm 2022 tăng cao so với năm 2021; Doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 249 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư giảm so với năm 2021.

Mặt khác, chi phí tài chính tăng 558,85 tỷ đồng chủ yếu là do trong năm 2022 Tập đoàn đã trích dự phòng các khoản đầu tư vào Nhóm Công ty HNG. Bên cạnh đó, lỗ chênh lệch tỳ giá cũng tăng cao so với năm 2021; Chi phí bán hàng tăng 122,651 tỷ đồng chủ yếu do hoạt động mua bán trái cây và heo trong kỳ tăng cao dẫn đến chi phí bán hàng tăng theo.

Ngoài ra, chi phí quản lý giảm 1.175 tỷ đồng chủ yếu là do năm 2022 Tập đoàn đã tăng hoàn nhập dự phòng liên quan đến các khoản công nợ phải thu.

Đáng chú ý, kiểm toán viên tiếp tục nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng, và tình trạng nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL. Như vây, đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp Ernst & Young (EY) nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Trong năm 2023, doanh thu từ bán trái cây và heo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đem lại nguồn tiền chính cho Tập đoàn. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, Tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dư kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.



Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan.

Theo đó, HAG có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Do đó, dựa trên các cơ sở này, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.