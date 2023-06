HAG báo lãi 82 tỷ đồng trong tháng 5/2023

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2023.

HAG cho biết, trong bối cảnh giá heo hơi trong nước đã tăng nhẹ so với tháng 4 nhưng chỉ dao động quanh vùng giá thấp nên kết quả kinh doanh tháng 5 của công ty tiếp tục chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh chuối, vì vậy kết quả kinh doanh tháng 5/2023 chưa khả quan.

Cụ thể, HAG ghi nhận doanh thu đạt 626 tỷ đồng, tăng 11,2% so với doanh thu tháng 4 và lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng, tăng 156,3% so với lợi nhuận tháng 4.

Về cơ cấu doanh thu: doanh thu ngành chăn nuôi là 136 tỷ đồng; doanh thu ngành cây ăn trái là 246 tỷ đồng; và doanh thu ngành phụ trợ là 244 tỷ đồng.

Về sản lượng tiêu thụ từng ngành: ngành chăn nuôi: 26.062 con heo thịt; ngành cây ăn trái: 16.058 tấn - trong đó, chuối xuất khẩu đạt 14.698 tấn và chuối dùng cho thức ăn gia súc là 1.360 tấn.

Mới đây, HAG vừa có thông báo thông qua kết quả rà soát số liệu căn cứ trên BCTC Công ty và CTCP Lê Me.



Qua đó, HĐQT thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu tại Lê Me thành vốn góp cổ phần.



Sau khi Lê Me hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, đơn vị này sẽ trở thành công ty con của HAGL với tỷ lệ sở hữu 87,74%.

HAGL ủy quyền cho ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc công ty, triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan để hoàn tất giao dịch nêu trên.

Trên BCTC quý 1/2023 của HAG đang ghi nhận, HAG có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với Lê Me là 2.753 tỷ đồng và phải thu về cho vay dài hạn 589 tỷ đồng. Cùng với đó là khoản lãi phải thu cho vay ngắn, dài hạn tổng cộng 768 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý 1/2023 của HAG.

Ngoài ra, cuối năm 2022, HAGL ghi nhận có khoản phải thu giá trị 440 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh với Lê Me, được thể hiện trong một dự án trồng cây ăn quả. Đáng chú ý, khoản phải thu này không còn được ghi nhận trên BCTC quý 1/2023.