Trang chủ Chứng khoán

Tháng 3, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có giao dịch

Hà Anh

10/04/2026, 07:57

Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 22%, đạt 56.396 tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 10/3/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 404.043 hợp đồng.

Biểu đồ tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN30 Index
Biểu đồ tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN30 Index

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 3/2026 giao dịch sôi động với thanh khoản tăng mạnh, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 303.269 hợp đồng, tăng 33,08% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 22%, đạt 56.396 tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 10/3/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 404.043 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) ngày 31/3/2026 đạt 37.185 hợp đồng, tăng 16,33% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 10/3/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 46.672 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 129 hợp đồng/phiên, tăng 39,41% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 22,95 tỷ đồng, tăng 30,9%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 3/2026 là 67 hợp đồng.

Đáng chú ý, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,05% trong tháng 2/2026 xuống còn 1,64% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 3/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 4,1% trong tháng 2/2026.

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Tháng 12, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và 10 năm không có giao dịch

Sau Hợp đồng tương lai VN100, sẽ tiếp tục có thêm các sản phẩm mới đón dòng vốn quốc tế lớn

Dự kiến ban hành nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 4

Dự kiến ban hành nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 4

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dự kiến ban hành trong tháng 4/2026 nhằm tăng cường minh bạch, siết kỷ cương thị trường và đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp…

Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

Lũy kế từ đầu năm 2026, chỉ số VN-Index giảm 6,2%, tụt từ thứ 6/13 (cuối tháng 2) xuống thứ 11/13, chỉ trên Ấn Độ (–14,5%) và Indonesia (–18,5%). Hàn Quốc vẫn dẫn đầu với +19,9%, tiếp theo là Thái Lan (+15,0%) và Singapore (+5,1%).

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

Như vậy so với quý 1/2026, thì danh sách này đã giảm 8 mã chứng khoán bị cắt margin trên HNX

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất

Tốc độ lạm phát ở Mỹ tính theo thước đo được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu mà Fed đề ra, ngay từ trước đợt leo thang giá năng lượng gần đây...

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa

Động lực để nhà đầu tư mua cổ phiếu là niềm hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thời hạn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có thể duy trì...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

