Tháng 3, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 3/2026 giao dịch sôi động với thanh khoản tăng mạnh, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 303.269 hợp đồng, tăng 33,08% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 22%, đạt 56.396 tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 10/3/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 404.043 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) ngày 31/3/2026 đạt 37.185 hợp đồng, tăng 16,33% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 10/3/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 46.672 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 129 hợp đồng/phiên, tăng 39,41% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 22,95 tỷ đồng, tăng 30,9%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 3/2026 là 67 hợp đồng.

Đáng chú ý, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,05% trong tháng 2/2026 xuống còn 1,64% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 3/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 4,1% trong tháng 2/2026.