Trước làn sóng chốt lời của nhà đầu tư cá nhân trong nước, một quỹ ngoại ngậm ngùi báo lỗ trong tháng 8

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 8/2023 với hiệu suất đầu tư âm 1,74% sau 3 tháng tăng trưởng dương liên tiếp trước đó. Mặc dù vậy, tính lũy kế 8 tháng đầu năm, hiệu suất của quỹ đầu tư đến từ Phần Lan vẫn dương 12,41%.

Tại thời điểm 31/8/2023, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Pyn Elite Fund đạt trên 444 Euro. Quy mô danh mục đạt gần 777 triệu Euro tương đương 20.000 tỷ đồng. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm hơn 86% danh mục của quỹ, trong đó có đến 5 cổ phiếu ngân hàng (STB, CTG, TPB, MBB, HDB) và chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính - nơi 90% là cổ phiếu ngân hàng.

Các cổ phiếu có hiệu suất vượt trội nhất trong tháng 8 vừa qua đều là các cổ phiếu ngân hàng. Trong đó 3 cái tên STB, CTG và TPB có diễn biến ấn tượng nhất khi lần lượt tăng 12,8%, 8,2% và 4,5% trong tháng qua.

Theo Pyn Elite Fund, trong tháng 8, thời điểm nhiều sự kiện lớn diễn ra như Evergrande Group nộp đơn phá sản và cổ phiếu Vinfast lên sàn Nasdag, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bất ngờ “chốt lời” khi VN-Index đã chứng kiến nhịp tăng mạnh 20% từ tháng 4/2023.

Thêm vào đó, động thái Ngân hàng Nhà nước trì hoãn thực hiện một số quy định hạn chế cho vay đã giúp các doanh nghiệp bất động sản dễ dàng tiếp cận hơn vay vốn ngân hàng. Chính vì vậy, thanh khoản trung bình tăng vọt lên 1,1 tỷ USD mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund.

Về vĩ mô, nền kinh tế chưa mạnh nhưng đà phục hồi vẫn tiếp tục. Giá trị xuất khẩu hàng tháng đã tăng đều đặn kể từ tháng 4 và trong tháng 8, xu hướng này tiếp tục phát triển, tăng 7,7% so với quý trước do tồn kho trên thế giới bắt đầu cạn kiệt và nhu cầu phục hồi. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tháng thứ tư liên tiếp (+2,6% so với cùng kỳ). Doanh số bán lẻ tăng +7,6% so với cùng kỳ nhờ du lịch phục hồi. 1,2 triệu khách du lịch quốc tế đã đến (+17,2% so với quý trước và +150% so với cùng kỳ) và con số này là cao nhất kể từ khi Covid-19. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8, đầu tư công tăng 40,3% so với cùng kỳ lên 12,7 tỷ đô la.

Theo Pyn Elite Fund, các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định triển vọng thị trường chứng khoán trong vòng một năm tới. Lãi suất thị trường Việt Nam đã giảm đáng kể và sẽ tiếp tục giảm. Trong 8 tháng qua, đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 5% xuống 2,5%, phản ánh tình hình lãi suất vốn đã giảm đáng kể trên thị trường nội địa Việt Nam.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giữa các ngân hàng đã giảm xuống 0,17% cho thấy thanh khoản trên thị trường tài chính rất mạnh. Các khoản tiền gửi lãi suất 12 tháng được thực hiện vào cuối năm 2022 sẽ đáo hạn vào cuối mùa thu năm 2023, dòng tiền này sẽ được chuyển sang các kênh đầu tư lãi suất cao hơn, chẳng hạn như cổ phiếu.

"Chúng tôi tin rằng sự phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc nhờ hàng loạt các chính sách đã được ban hành trong thời gian gần đây. Năm 2024 sẽ lại là năm tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội địa Việt Nam. Nhờ đó, sự thịnh vượng sẽ quay trở lại với chứng khoán và chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi trong mùa thu. Tâm lý tốt có thể được cho là sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2024", quỹ đến từ Phần Lan kỳ vọng.