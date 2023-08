Ôm toàn cổ phiếu "họ Vin" nhưng hiệu suất của một quỹ ngoại vẫn thua xa VN-Index

Báo cáo hiệu suất đầu tư của quỹ đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund trong tháng 7 cho thấy, trong tháng vừa qua quỹ đã ghi nhận hiệu suất tăng 5,2% chủ yếu nhờ một số cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tăng gồm VHM; VRE; ACB và MBB.

Mặc dù vậy, mới mức tăng này hiệu suất của quỹ vẫn thua xa chỉ số VN-Index. Trong khi đó, ba cổ phiếu hiệu suất kém nhất gồm STB giảm 2,9%; VEA giảm 0,3%; CTG tăng 1,7%. Ngoài ra, top 10 cổ phiếu hiện đang cầm của quỹ gồm: VHM, STB, VRE, CTG, TPB, ACV, MBB, HDB, VEA, và VNFIN Lead ETF.

Theo Pyn Elite Fund, kể từ tháng 3, lãi suất cơ bản 4 lần giảm và lãi suất huy động giảm 300 điểm phần trăm, dẫn đến dòng tiền chảy từ tiền gửi ngân hàng sang chứng khoán. Thanh khoản trung bình hàng ngày của sàn giao dịch là 893 triệu đô la, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022.

Trong tuần cuối cùng của tháng 7, thanh khoản thậm chí sẽ đạt một tỷ đô la. Tăng trưởng lợi nhuận trung bình của 16 công ty trong danh mục đầu tư chính của PYN Elite rất mạnh trong nửa đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ, trong khi kết quả tổng hợp của các công ty niêm yết giảm -10% so với cùng kỳ.

Danh mục của Pyn Elite Fund.

Quỹ kỳ vọng rằng xu hướng của thị trường chứng khoán vẫn là đi lên, vì lãi suất của Việt Nam đã giảm đáng kể trong suốt những tháng đầu năm, và lãi suất giảm sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm tới. Trong quý 3, lãi suất dự kiến ​​sẽ đạt mức 6%. Tăng trưởng thu nhập của các công ty niêm yết sẽ tăng tốc và việc tái phân bổ vốn trở lại thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục.

Cập nhật vĩ mô, trong tháng 7, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ so với nửa đầu năm: sản xuất công nghiệp tăng trưởng +3,7% so với cùng kỳ, trong khi vẫn giảm 1% trong nửa đầu năm. Đầu tư nước ngoài đã thực hiện và đăng ký lần lượt tăng +3% so với cùng kỳ và +86% so với cùng kỳ, tức là xu hướng giảm đầu năm đã bị đảo ngược.

Xuất khẩu chỉ giảm 3,5% trong tháng 7, trong khi trong nửa đầu năm đã giảm 12% so với cùng kỳ. Việt Nam xuất siêu kỷ lục 15,2 tỷ USD từ đầu năm, vừa dự trữ ngoại hối, tỷ giá hối đoái ổn định. Đồng thời, lạm phát vẫn ở mức rất thấp 2,06%, tạo cơ hội tiếp tục giảm các loại lãi suất chủ chốt trong những tháng tới.

Hiệu suất của Pyn ELite Fund.

Đánh giá riêng về VHM, theo Pyn Elite Fund, lợi nhuận của VHM tăng trưởng bứt phá ở mức 314% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm, khi công ty có thể bàn giao lượng hàng bán trước đặc biệt cho đợt mở bán Q2 năm 2022. Kết quả nửa đầu năm của công ty gấp mười lần kết quả tổng hợp của mười nhà phát triển nhà ở lớn nhất tiếp theo được niêm yết.

Toàn bộ thị trường gần như đóng băng từ Q4/2022 đến Q1 năm nay do lãi suất tăng nhanh, trước khi thanh khoản bắt đầu hồi phục vào Q2/2023. Tuy nhiên, doanh số bán trước nửa đầu năm của VHM đã vượt quá kỳ vọng của thị trường, đạt 1,7 tỷ USD, bằng một nửa so với mục tiêu đặt trước toàn bộ năm 2023. Các khoản dự phòng chưa thanh toán vẫn ở mức cao vào cuối quý 2 ở mức 3,8 tỷ USD. Điều này đặt nền tảng vững chắc để tạo ra lợi nhuận vào năm 2023 - 2025, theo đánh giá của Pyn Elite Fund.