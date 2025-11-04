Thứ Ba, 04/11/2025

Trang chủ Thị trường

Thanh Hoá: Hàng loạt tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa nhiều ngày qua

Nguyễn Thuấn

04/11/2025, 11:16

Sự việc hàng loạt tiệm vàng tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành đồng loạt đóng cửa trong nhiều ngày qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Tuyến phố vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng lặng bất thường.

Nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa, dán thông báo nghỉ bán hàng
Nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa, dán thông báo nghỉ bán hàng

Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 1 đến ngày 4/11, hàng loạt tiệm vàng lớn nằm trên đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đồng loạt treo biển “tạm nghỉ”. Đây đều là những cửa hàng kinh doanh vàng bạc nổi tiếng, thường xuyên tấp nập người dân đến mua bán, trao đổi, đặc biệt vào các dịp cuối tuần hoặc thời điểm giá vàng biến động.

Biển thông báo “tạm nghỉ” được treo trước nhiều cửa hàng vàng trên phố Lê Hoàn từ ngày 1/11.
Biển thông báo “tạm nghỉ” được treo trước nhiều cửa hàng vàng trên phố Lê Hoàn từ ngày 1/11.

Từ khi các cửa hàng này đóng cửa, tuyến phố Lê Hoàn – vốn được mệnh danh là “phố vàng” của Thanh Hóa trở nên yên ắng khác thường. Nhiều người dân sinh sống và kinh doanh quanh khu vực cho biết, họ khá bất ngờ khi chứng kiến tình trạng trên, bởi các tiệm vàng này thường mở cửa đều đặn từ sáng sớm đến tối muộn.

Các tiệm vàng lâu năm tại Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa khiến nhiều người dân bất ngờ
Các tiệm vàng lâu năm tại Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa khiến nhiều người dân bất ngờ
Tiệm vàng còn dán thông báo xin nghỉ bán hàng
Tiệm vàng còn dán thông báo xin nghỉ bán hàng
Tuyến phố Lê Hoàn – nơi tập trung nhiều tiệm vàng lớn của Thanh Hóa trở nên vắng lặng. Ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 4/11. 

Trước đó, vào sáng 31/10, một đoạn đường Lê Hoàn thuộc phường Hạc Thành đã được lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa để phục vụ công tác nghiệp vụ. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã được huy động tới hiện trường.

Hình ảnh cảnh sát phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn nơi tập trung nhiều tiệm vàng để thực thi nhiệm vụ trong sáng ngày 31/10
Hình ảnh cảnh sát phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn nơi tập trung nhiều tiệm vàng để thực thi nhiệm vụ trong sáng ngày 31/10

Theo người dân chứng kiến, lực lượng chức năng làm việc nghiêm ngặt, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực. Đến gần trưa cùng ngày, việc phong tỏa được gỡ bỏ, các tuyến giao thông xung quanh trở lại bình thường. 

Ngay sau khi lực lượng công an kiểm tra, nhiều cửa lập tức thông báo xin nghỉ bán hàng
Ngay sau khi lực lượng công an kiểm tra, nhiều cửa lập tức thông báo xin nghỉ bán hàng

Một tiểu thương kinh doanh gần khu vực chia sẻ: “Sáng hôm đó thấy rất nhiều công an đến, phong tỏa đoạn đường. Sau khi lực lượng rút đi thì mấy cửa hàng vàng ở đây đóng cửa luôn, treo biển tạm nghỉ đến giờ vẫn chưa mở lại.”

Đường Lê Hoàn lâu nay được xem là một trong những tuyến phố sầm uất nhất tại Thanh Hóa, nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Nhiều cửa hàng tại đây có thương hiệu lâu năm, là điểm đến quen thuộc của người dân trong tỉnh.

VnEconomy