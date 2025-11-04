Thanh Hoá: Hàng loạt tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa nhiều ngày qua

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sự việc hàng loạt tiệm vàng tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành đồng loạt đóng cửa trong nhiều ngày qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Tuyến phố vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng lặng bất thường.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 1 đến ngày 4/11, hàng loạt tiệm vàng lớn nằm trên đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đồng loạt treo biển “tạm nghỉ”. Đây đều là những cửa hàng kinh doanh vàng bạc nổi tiếng, thường xuyên tấp nập người dân đến mua bán, trao đổi, đặc biệt vào các dịp cuối tuần hoặc thời điểm giá vàng biến động.
Từ khi các cửa hàng này đóng cửa, tuyến phố Lê Hoàn – vốn được mệnh danh là “phố vàng” của Thanh Hóa trở nên yên ắng khác thường. Nhiều người dân sinh sống và kinh doanh quanh khu vực cho biết, họ khá bất ngờ khi chứng kiến tình trạng trên, bởi các tiệm vàng này thường mở cửa đều đặn từ sáng sớm đến tối muộn.
Trước đó, vào sáng 31/10, một đoạn đường Lê Hoàn thuộc phường Hạc Thành đã được lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa để phục vụ công tác nghiệp vụ. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã được huy động tới hiện trường.
Theo người dân chứng kiến, lực lượng chức năng làm việc nghiêm ngặt, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực. Đến gần trưa cùng ngày, việc phong tỏa được gỡ bỏ, các tuyến giao thông xung quanh trở lại bình thường.
Một tiểu thương kinh doanh gần khu vực chia sẻ: “Sáng hôm đó thấy rất nhiều công an đến, phong tỏa đoạn đường. Sau khi lực lượng rút đi thì mấy cửa hàng vàng ở đây đóng cửa luôn, treo biển tạm nghỉ đến giờ vẫn chưa mở lại.”
Đường Lê Hoàn lâu nay được xem là một trong những tuyến phố sầm uất nhất tại Thanh Hóa, nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Nhiều cửa hàng tại đây có thương hiệu lâu năm, là điểm đến quen thuộc của người dân trong tỉnh.
Sau 5 năm kiên định xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) chính thức ghi dấu bước ngoặt lợi nhuận.
5 năm kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 30%, đưa Việt Nam vào top 10 đối tác xuất khẩu hàng đầu của EU. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là một thực tế đáng suy ngẫm: lợi thế thuế quan 0% vẫn chưa được khai thác triệt để và khoảng cách giữa tiềm năng với thực tiễn vẫn còn quá xa...
Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Sự kiện khép lại một hành trình hội tụ, sáng tạo và kết nối, mở ra hướng đi mới trong xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa của Việt Nam.
Tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án điện năng lượng tái tạo hiện khoảng trên 35%, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước mới đảm bảo cung ứng được các công đoạn như lập dự án, lắp đặt, đấu nối…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: