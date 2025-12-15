Tỷ giá duy trì đà giảm trong nửa đầu tháng 12

Trong nửa đầu tháng 12/2025, tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng giảm trên cả thị trường chính thức và thị trường tự do. Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2025, tỷ giá chính thức tăng 3,25%, trong khi tỷ giá trên thị trường tự do tăng 5,1%...

Hôm nay (15/12/2025), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.144 VND/USD, giảm 4 đồng so với mức niêm yết ngày 12/12/2025. Với biên độ giao dịch +/- 5% theo quy định hiện hành, tỷ giá sàn là 23.887 VND/USD và tỷ giá trần là 26.401 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND giảm tương ứng tỷ giá trung tâm.

Vietcombank niêm yết tỷ giá mua, bán ở mức 26.091 – 26.401 VND/USD, giảm 4 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày 12/12/2025. Techcombank công bố tỷ giá mua – bán ở mức 26.101 – 26.401 VND/USD, lần lượt giảm 3 đồng và 4 đồng. VietinBank cũng điều chỉnh giảm 4 đồng ở cả chiều mua và bán, giao dịch tại mức 26.097 – 26.401 VND/USD.

Tuần trước (từ ngày 9-10/12/2025), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giảm lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ sở về mức 3,5–3,75%, thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Fed dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm thêm một lần trong năm 2026 (về 3,25–3,5%) và thêm một lần nữa trong năm 2027, trước khi ổn định quanh mức 3% trong dài hạn. Đây là diễn biến thuận lợi cho tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

Tại Eximbank, tỷ giá mua vào giữ nguyên ở mức 26.100 VND/USD trong khi giá bán giảm 4 đồng, xuống còn 26.401 VND/USD. Maritime Bank ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua với mức giảm 31 đồng, trong khi chiều bán giảm 4 đồng, giao dịch ở mức 26.100 – 26.401 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD hiện đứng ở mức 27.100 – 27.180 VND/USD (mua vào, bán ra).

Thị trường liên ngân hàng ghi nhận biến động lãi suất trái chiều trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/12/2025. Cụ thể, lãi suất VND liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn ngắn: qua đêm (ON) giảm 0,3 điểm phần trăm (đpt) xuống còn 7,1%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,2 đpt còn 7,3%/năm. Ngược lại, kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng nhẹ, lần lượt đạt 7,6% (tăng 0,10 đpt) và 7,4%/năm (tăng 0,25 đpt).

Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 12/12/2025, lãi suất qua đêm ở mức 3,7%/năm (giảm 0,23 đpt), 1 tuần là 3,76% (giảm 0,22 đpt), 2 tuần là 3,8%/năm (giảm 0,21 đpt) và 1 tháng là 3,88%/năm (giảm 0,16 đpt).

Diễn biến tỷ giá chính thức và tự do từ đầu năm đến 15/12/2025 (Nguồn: WiGroup)

Trên thị trường mở (OMO), từ ngày 8 đến ngày 12/12/2025, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 114.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong đó, 79.789,91 tỷ đồng đã trúng thầu và 66.851,55 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới trong tuần qua, qua đó bơm ròng 12.938,36 tỷ đồng vào thị trường. Tổng lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 378.820,77 tỷ đồng.

Tuần trước (từ ngày 9 - 10/12/2025), Fed đã giảm lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ sở về mức 3,5–3,75%, thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Fed dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm thêm một lần trong năm 2026 (về 3,25–3,50%) và thêm một lần nữa trong năm 2027, trước khi ổn định quanh mức 3% trong dài hạn. Đây là diễn biến thuận lợi cho tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

Quyết định hạ lãi suất lần này vấp phải ba phiếu chống – nhiều nhất kể từ tháng 12/2014, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Fed.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed cho biết đây là quyết định khó khăn do quan điểm trái ngược giữa các thành viên: một bên lo ngại suy yếu thị trường lao động, bên còn lại e ngại lạm phát chưa được kiểm soát. Ông Jerome Powell cho biết": sau khi Fed giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản kể từ tháng 9/2025, lãi suất hiện đã tiệm cận vùng trung lập và Fed đang "ở vị thế quan sát".

Ngay sau cuộc họp, Tổng thống Donald Trump chỉ trích mức cắt giảm là “quá nhỏ”, cho rằng Fed nên linh hoạt hơn và giảm ít nhất gấp đôi. Ông gọi Chủ tịch Powell là “cứng nhắc” và tiếp tục kêu gọi Fed nới lỏng mạnh hơn.

Đáng chú ý, Fed tuyên bố nối lại chính sách nới lỏng định lượng (QE) bằng việc mua vào 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ từ ngày 12/12/2025, nhằm ổn định thị trường tiền tệ và kiểm soát chi phí vay mượn qua đêm.

Năm 2026 dự báo là giai đoạn biến động với Fed, khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5. Tổng thống Trump sẽ đề cử Chủ tịch Fed mới, với hai ứng viên hàng đầu hiện nay là Kevin Warsh và Kevin Hassett. Tuy nhiên, ông Trump chỉ có thể bổ nhiệm tối đa 3 trong 7 thành viên Hội đồng Thống đốc do các nhiệm kỳ còn lại vẫn đang hiệu lực.