Huế sắp khởi công, khánh thành loạt dự án lớn

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thành phố Huế dự kiến tổ chức đồng loạt khởi công, động thổ, khánh thành và đưa vào vận hành nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực y tế, giao thông và nhà ở xã hội, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng tầm diện mạo đô thị.

Điểm nhấn trong lĩnh vực y tế là lễ khánh thành Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế, dự kiến diễn ra ngày 19/12/2025. Dự án do Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 2.577,8 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng và công suất thiết kế khoảng 212 giường bệnh.

Theo định hướng phát triển, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân địa phương mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống y tế khu vực miền Trung. Việc đưa bệnh viện vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu và du lịch y tế hàng đầu trong nước và khu vực.

Dự án cũng được kỳ vọng thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành y tế Huế trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Cùng ngày, thành phố Huế sẽ phối hợp tổ chức khởi công Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ – La Sơn. Dự án có điểm đầu tại Km0+000, nối tiếp đoạn cuối cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ và điểm cuối tại Km102+200, kết nối với cao tốc La Sơn – Hòa Liên trên địa bàn thành phố Huế.

Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 98,35 km, quy mô 4 làn xe, do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc – Nam, tăng cường khả năng kết nối vùng, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo dư địa thu hút đầu tư cho khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhiều dự án quy mô lớn cũng được triển khai nhân dịp này. Nổi bật là lễ động thổ Công trình Nhà ở xã hội – Chung cư cao tầng OXH2 thuộc Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2. Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA – Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản COTANA CAPITAL làm chủ đầu tư, với diện tích 20.315 m2, khoảng 684 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ bổ sung đáng kể quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cấp thiết của người dân, đồng thời, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị mới An Vân Dương và không gian đô thị mở rộng của thành phố Huế.

Cũng trong ngày 19/12/2025, dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, khu E của đô thị mới An Vân Dương, sẽ được khởi công. Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC và Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đầu tư trên diện tích 16.621,6 m2, với khoảng 600 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 634 tỷ đồng. Dự án hướng đến nhóm người dân có thu nhập thấp, góp phần giải quyết bài toán an cư và tạo nền tảng cho phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Trước đó, ngày 10/12/2025, thành phố Huế đã tổ chức khởi công Dự án khu dân cư tại đường Đào Tấn – Trần Thái Tông. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Newland làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 6.330 m2, tổng mức đầu tư 80,9 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian đô thị mới, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.